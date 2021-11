Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/11 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế dồn dập tăng giá khi giới đầu tư đánh cược Fed sẽ sớm tăng lãi suất.

Đầu phiên giao dịch 11/11 trên thị trường Mỹ (đêm 11/11 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 95,02 điểm.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế dồn dập tăng giá khi giới đầu tư đánh cược Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát của nước Mỹ lên mức cao nhất 31 năm.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số CPI tháng 10 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự báo 5,9% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Đây cũng là tỷ lệ lạm phát theo năm cao nhất kể từ 1990.

Tuy nhiên, đà tăng tạm thời bị cản lại bởi những cảnh báo của các nhà tạo lập chính sách. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết bà hy vọng lạm phát cao sẽ ở mức vừa phải khi Covid-19 giảm và cho biết sẽ còn “khá sớm” để tăng lãi suất và tăng tốc độ giảm mua tài sản của Fed.

Tỷ giá USD, Euro ngày 12/11: USD tăng vọt.

Giá vàng tăng và thị trường tiền số sôi động cũng khiến dòng tiền vào USD giảm bớt.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 11/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.105 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra: 22.650 đồng - 23.748 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 25.741 đồng – 27.333 đồng.



Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 22.545 đồng - 22.745 đồng

VietinBank: 22.462 đồng - 22.742 đồng



Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 25.584 đồng - 26.724 đồng

VietinBank: 25.120 đồng - 26.410 đồng



V. Minh