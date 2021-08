USD tăng giá trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố kế hoạch cắt giảm kích thích kinh tế trong những tuần tới.

Chốt phiên cuối tuần ngày 13/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.152 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra: 22.975 đồng - 23.797 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 26.363 đồng - 27.993 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 22.710 đồng - 22.910 đồng

VietinBank: 22.705 đồng - 22.905 đồng

ACB: 22.720 đồng - 22.880 đồng

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 26.352 đồng - 27.446 đồng

VietinBank: 26.362 đồng - 27.82 đồng

ACB: 26.593 đồng - 26.965 đồng

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,78 điểm, tăng 0,58%.

Chỉ số USD

Sau khi Thượng viện Mỹ thông qua gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD hôm thứ Ba, một kế hoạch ngân sách “khổng lồ” 3.500 tỷ USD khác đã được đề xuất song vấp phải nhiều ý kiến bất đồng từ cả 2 phe Dân chủ và Cộng hoà.

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, đã nhiều lần nói rằng áp lực lạm phát có thể chỉ là tạm thời và bóng gió về việc tái mở cửa nền kinh tế, nhưng các nhà giao dịch vẫn tin rằng các dữ liệu kinh tế tích cực có thể thúc đẩy cuộc tranh luận tại Fed, đặc biệt là khi những lời hùng biện về chính sách bắt đầu thay đổi.

CPI tháng 7 của Mỹ chỉ tăng 0,5% so với tháng 6 (tháng 6 tăng 0,9% so với tháng 5). Đây là tốc độ tăng giá hàng tháng giảm mạnh nhất trong 15 tháng qua. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 7 tăng 5,4%, khiến tỷ lệ lạm phát theo năm đã ở mức cao nhất kể từ tháng 8/2008, trong bối cảnh kinh tế Mỹ mở cửa trở lại và nhu cầu đối với nhiều hàng hóa tăng.

Tỷ giá ngoại tệ ngày

Steven Ricchiuto, nhà kinh tế trưởng tại Mizuho Securities USA LLC ở New York cho biết, những con số này sẽ khiến Fed rơi vào tình thế khó khăn đôi chút bởi họ đã đưa ra rất nhiều gợi ý về việc cắt giảm chính sách hỗ trợ hay thắt chặt lãi suất song những con số về lạm phát không hoàn toàn đúng như kỳ vọng. Dù vậy, Fed chắc chắn sẽ không cho rằng điều này đang nằm ngoài tầm kiểm soát.

Các nhà đầu tư rất chú ý đến áp lực lạm phát trong những tháng gần đây, lo ngại rằng việc giá cả liên tục tăng có thể thúc đẩy Fed bắt đầu giảm quy mô trường chính sách nới lỏng sớm hơn dự đoán.

Đông Sơn