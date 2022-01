USD tăng giá trong bối cảnh nhà đầu tư tích cực thu gom tiền để mua trái phiếu. Trái phiếu Mỹ hấp dẫn hơn khi lãi suất trái từ 1,72%/năm vọt lên 1,75%/năm.

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng giá lên mức 95,17.

USD tăng hơn 6% so với rổ tiền tệ vào năm 2021, tuần này đã chịu áp lực giảm giá kéo dài gần suốt tuần mặc dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed Jerome Powell, vừa thông báo rằng nền kinh tế Mỹ đã sẵn sàng cho việc bắt đầu áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và dữ liệu cho thấy mức tăng lạm phát hàng năm ở Mỹ cao nhất trong gần bốn thập kỷ.

Doanh số bán lẻ tại Mỹ giảm 1,9% trong tháng 12/2021 do người Mỹ gặp khó khăn với tình trạng thiếu hàng trong bối cảnh tắc nghẽn chuỗi cung ứng và sự bùng nổ của số ca mắc COVID-19. Đây cũng là thông tin kém tích cực cho thị trường tài chính so với dự báo giảm 0,1% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

Tỷ giá USD, Euro

Giới phân tích tài chính đưa ra nhận định, khả năng Fed bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán của mình vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ đã tăng lãi suất USD mục tiêu đủ, lên khoảng 0,75 - 1% từ mức gần bằng không hiện nay.

Kết quả cuộc khảo sát gần đây nhất do Cục Dự trữ liên bang (Fed) chi nhánh New York thực hiện, người Mỹ dự đoán lạm phát sẽ đạt mức 6% trong năm nay và 4% trong 3 năm tới. Hai mức tăng này cao hơn nhiều so với dự báo của Fed. Trước đó, tại cuộc họp tháng 12/2021, Fed dự báo lạm phát Mỹ sẽ tăng 2,6% trong năm 2022.

Đồng bảng Anh cũng giảm 0,22% so với USD trong bối cảnh các nhà đầu tư tạm dừng giao dịch bảng Anh để đánh giá tác động của khả năng nước Anh sẽ có sự thay đổi lãnh đạo.

Ngày 14/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.082 đồng. Tỷ giá USD hôm nay tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.650 đồng - 23.150 đồng. Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 25.647 đồng - 27.234 đồng.

Đông Sơn