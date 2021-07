Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/7 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế treo trên đỉnh 3 tháng rưỡi do sức cầu đối với loại tài sản an toàn tăng cao.

Đồng bạc xanh tăng giá trong bối cảnh giới đầu tư lựa chọn trú ngụ ở đồng tiền này khi mà số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trên toàn cầu, với biến thể Delta đe đọa khả năng mở cửa lại nền kinh tế.

Số ca tử vong tại Mỹ do Covid-19 đật 239 người mỗi ngày trong tuần qua, cao hơn gần 48% so với tuần trước.

Tuy nhiên, với tình hình bất ổn như hiện nay, vàng được dự báo vẫn còn cơ hội tăng giá.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo thế giới có thể sớm chứng kiến sự gia tăng của các biến thể virus SAR-CoV-2 dễ lây lan và nguy hiểm hơn so với biến thể Delta hiện nay. Cũng theo WHO, càng nhiều biến thể thì càng có nhiều khả năng một trong số chúng có thể kháng các loại vaccine đang có, khiến công cuộc nghiên cứu phải bắt đầu lại từ đầu.

Chứng khoán châu Á kết thúc phiên 21/7 trong tình trạng trái chiều, khi những lạc quan về nền kinh tế toàn cầu cùng lo ngại về đại dịch Covid-19 đều tác động tới nhà đầu tư.

Trong những tuần gần đây, sự tự tin của nhà đầu tư đã bị đánh gục khi số ca mắc Covid-19 leo thang trên toàn thế giới đã buộc nhiều chính phủ phải áp đặt lại các biện pháp hạn chế mới. Điều này đã tạo thêm rủi ro cho triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 21/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.211 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.975 đồng - 23.853 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 26.551 đồng - 28.194 đồng.



Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 22.930 đồng - 23.130 đồng

VietinBank: 22.925 đồng - 23.125 đồng

ACB: 22.950 đồng - 23.110 đồng

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 26,711 đồng - 27.820 đồng

VietinBank: 26.713 đồng - 27.733 đồng

ACB: 26.965 đồng - 27.340 đồng

V. Minh