USD tăng giá so với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt do sự không chắc chắn về vấn đề Evergrande.

Tỷ giá USD, Euro ngày 27/9: USD tăng giá

Ngày 24/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.134 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra: 22.750 đồng - 23.778 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 26.351 đồng - 27.981 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 22.670 đồng - 22.870 đồng

VietinBank: 22.665 đồng - 22.865 đồng

ACB: 22.690 đồng - 22.850 đồng

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 26.331 đồng - 27.424 đồng

VietinBank: 26.083 đồng - 27.103 đồng

ACB: 26.558 đồng - 26.930 đồng

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,2%, xuống 93,38.

Thị trường Mỹ phục hồi sau đợt bán tháo mạnh vào đầu tuần một phần do lo ngại nguy cơ vỡ nợ tại tập đoàn bất động sản khổng lồ Evergrande của Trung Quốc vỡ nợ và rủi ro tiềm tàng của cuộc khủng hoảng này đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Tỷ giá ngoại tệ

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi nâng đỡ nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên đêm qua. Cổ phiếu JPMorgan, Bank of America và Citibank tăng hơn 3%. Cổ phiếu các ngân hàng khu vực như Regions và Fifth Third đều tăng hơn 4%.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giao dịch ở nước ngoài trong phiên 24/9 đã giảm xuống 6,641 CNY/USD. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) hôm thứ Sáu tuyên bố tất cả các hoạt động liên quan đến tiền ảo ở Trung Quốc là bất hợp pháp, các sàn tiền ảo nước ngoài cung cấp dịch vụ ở đại lục cũng là bất hợp pháp.

Yen Nhật cùng phiên cũng giảm 0,43% so với đồng bạc xanh, xuống 110,77 CNY/USD, trong khi bảng Anh giao dịch gần đây nhất ở mức 1,3666 USD (giảm 0,36% trong một ngày).

Euro tăng 0,2% so với USD lên 1,1713 USD. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết, sự biến động về giá năng lượng có thể tồn tại lâu hơn các vấn đề nguồn cung liên quan đến Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu.

Khu vực EU nói riêng và châu Âu nói chung đang phải vật lộn với tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên khiến hóa đơn năng lượng của người tiêu dùng tăng cao. Một số chính phủ, đặc biệt là Tây Ban Nha, Hy Lạp và Pháp đã bắt đầu can thiệp để bù đắp một số thiệt hại kinh tế cho người dân.

Đông Sơn