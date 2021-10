Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/10 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng nhanh trở lại khi mà nhiều đồng tiền khác suy yếu.

Đầu phiên giao dịch 5/10 trên thị trường Mỹ (đêm 5/10 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 94,03 điểm.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng nhanh trở lại khi mà nhiều đồng tiền khác suy yếu.

Dòng tiền tìm đến các loại tài sản an toàn trong đó có USD. Thị trường tài chính thế giới vãn tiềm ẩn rủi ro sau khi một doanh nghiệp bất động sản khác của Trung Quốc - Fantasia Group Holdings đã không trả được khoản nợ đáo hạn trong tuần này. Fantasia không lớn như Evergrande nhưng có nhiều lo ngại về tác động lây lan trên các thị trường tài chính.

Tại châu Âu, khu vực đồng Euro báo cáo giá sản xuất tháng 8 tăng 1,1% so với tháng 7 và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này phù hợp với kỳ vọng của thị trường nhưng chắc chắn là chỉ số lạm phát "nóng" so với những năm gần đây.

Tỷ giá USD, Euro ngày 6/10: USD tăng giá.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Australia giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ thường kỳ hôm thứ Ba, bao gồm cả việc giữ nguyên chương trình mua trái phiếu. Ngân hàng này cho biết họ sẽ không tăng lãi suất trước năm 2024.

Hiện tại, vấn đề giá năng lượng tăng nhanh đã góp phần làm dấy lên nỗi lo lạm phát giá cả và thậm chí cả quan niệm về sự trở lại của "lạm phát đình trệ" đã bao trùm các nền kinh tế thế giới vào đầu những năm 1980.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 5/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.154 đồng.

Biến động đồng USD trên thị trường quốc tế.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra: 22.750 đồng - 23.799 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 26.087 đồng – 27.700 đồng.



Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 22.660 đồng - 22.860 đồng

VietinBank: 22.656 đồng - 22.860 đồng

ACB: 22.680 đồng - 22.840 đồng

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 26.001 đồng - 27.081 đồng

VietinBank: 25.957 đồng - 26.977 đồng

ACB: 26.166 đồng - 26.662 đồng

V. Minh