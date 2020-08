Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa ra mắt phiên bản mới ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB, chính thức áp dụng eKYC vào quy trình cấp tài khoản e-banking, cho phép hoàn tất đăng ký và giao dịch ngay trên điện thoại chỉ sau 1 phút.

Đăng ký MyVIB chỉ 1 phút

Với eKYC, chỉ qua hai bước đơn giản: quét CMND/CCCD/ Hộ chiếu và quét gương mặt là khách hàng VIB đã đăng ký thành công dịch vụ MyVIB và ngay lập tức thực hiện các giao dịch chuyển khoản, nạp tiền, thanh toán hóa đơn trực tuyến mà không cần tới chi nhánh để định danh.

Quy trình cấp tài khoản e-banking để giao dịch tức thì với eKYC bước đầu được áp dụng với các khách hàng đã có tài khoản VIB và sẽ được áp dụng rộng rãi cho người dùng Việt khi đã có hành lang pháp lý đầy đủ từ Ngân hàng Nhà nước.

Nhận ngay 100.000 đồng khi sử dụng MyVIB

Để khuyến khích khách hàng giao dịch trực tuyến trên nền tảng ngân hàng số, VIB triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm - Chạm là Chill.

Theo đó, khách hàng lần đầu đăng ký dịch vụ và đăng nhập vào MyVIB trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận ngay e-voucher trị giá 100.000 VND. Với người dùng cũ quay trở lại sử dụng MyVIB, ngân hàng sẽ tặng ngay e-voucher trị giá 50.000 đồng. Khách hàng có thể sử dụng mã e-voucher này để mua hàng trực tuyến hoặc thanh toán tại gần 500 nhà hàng, siêu thị, cửa hàng trong danh mục chương trình.

Miễn phí 100% giao dịch qua MyVIB

VIB miễn phí hoàn toàn cho giao dịch chuyển tiền và cộng thêm 0,1% lãi suất tiền gửi dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử. Theo đó, tất cả các giao dịch chuyển tiền nội bộ, chuyển tiền liên ngân hàng, chuyển tiền nhanh hay chuyển tiền đến số điện thoại đều được miễn phí trong thời gian này. Đây là một động thái của ngân hàng nhằm giúp khách hàng có thêm một kênh giao dịch an toàn và tiện lợi trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Phiên bản mới của MyVIB - ứng dụng ngân hàng di động hàng đầu

Ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB và dịch vụ Ngân hàng điện tử của VIB bốn năm liền được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset vinh danh Ngân hàng số của năm (Digital Bank of the Year và Trải nghiệm Khách hàng tốt nhất (Best Retail Digital Banking Experience). Với định hướng xây dựng Ngân hàng số theo hướng đơn giản, bảo mật và nhiều tiện ích, ứng dụng MyVIB không ngừng được nâng cấp và hoàn thiện theo hướng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, liên tục rút ngắn thời gian và số lượng thao tác để thực hiện giao dịch.

Trong phiên bản mới vừa được ra mắt, MyVIB được nâng cấp về tốc độ xử lí giao dịch, tính ổn định và sự tương thích với các hệ điều hành. Cảm giác mượt mà, trơn tru khi thực hiện giao dịch là một trong những điểm vượt trội khách hàng có thể thấy rõ sau một vài lần sử dụng.

VIB cũng bổ sung nhiều tính năng, tiện ích trên MyVIB để phục vụ nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng. Ngoài các tính năng truyền thống như thanh toán hóa đơn điện, nước; quản lý thẻ tín dụng; nạp thẻ điện thoại; người dùng nay cũng có thể sử dụng ứng dụng ứng dụng này để nạp tiền vào các ví điện tử quen thuộc như: Momo, Airpay, VTCPay... Mạng lưới đối tác, hệ sinh thái của MyVIB vẫn đang tiếp tục mở rộng, hứa hẹn mang lại rất nhiều tiện ích tài chính cho khách hàng chỉ trong một ứng dụng ngân hàng di động.

Bà Phạm Thu Hà - Giám đốc Phát triển sản phầm Ngân hàng số VIB cho biết: “Năm 2020 được coi là năm chuyển đổi số của các ngân hàng với sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ. Tại VIB, tiếp theo sự kiện là ngân hàng đầu tiên ứng dụng thành công Big data và AI vào duyệt hạn mức thẻ tín dụng, chúng tôi tự hào mang đến cho người dùng ngân hàng số của VIB những trải nghiệm ưu việt trên một phiên bản MyVIB mới và quy trình cấp tài khoản e-banking được rút ngắn kỷ lục với phương thức định danh khách hàng điện tử (eKYC).

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, VIB sẽ phát triển thêm nhiều tiện ích cho người dùng như cung cấp giải pháp bảo hiểm sức khỏe, mở thẻ tín dụng online qua ứng dụng MyVIB, ra mắt phiên bản ngân hàng điện tử 2.0. Với những nỗ lực sáng tạo không ngừng và đầu tư nghiêm túc, chúng tôi tự tin khẳng định MyVIB sẽ luôn là ngân hàng số mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng Việt.”

Thông tin chi tiết chương trình “MyVIB - Chạm là Chill" xem: https://www.vib.com.vn/wps/portal/vn/promotion/promotions-landing/detail?promotionId=4241429&name=MyVIB---Cham-la-Chill

Doãn Phong