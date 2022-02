Theo Văn Phú - Invesst, việc bàn giao phần cao tầng của dự án The Terra - An Hưng trong quý IV/2021 đã giúp công ty hoàn thành thành 85% chỉ tiêu doanh thu và 105% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021.

Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 1.982,3 tỉ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp ở mức 1.541,5 tỉ đồng, tăng 73,5%.

Biên lợi nhuận quý IV của doanh nghiệp ở mức 22,3%, thấp hơn 6% so với kỳ năm trước do năm 2021 doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu tới từ dự án cao tầng An Hưng.

Ngoài ra, việc bán hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến ban lãnh đạo doanh nghiệp đặt mức lợi nhuận kỳ vọng hợp lý hơn để thu hút khách hàng, tạo thanh khoản và ưu tiên thu tiền trong thời kỳ dịch bệnh. Giá trị lợi nhuận gộp của doanh nghiệp là 440,7 tỉ đồng.

Với hoạt động tài chính, doanh thu và chi phí tài chính quý IV của Văn Phú - Invest lần lượt giảm 29% và 52,6% so với cùng kỳ, xuống mức 29,8 và 29,7 tỉ đồng.

Về chi phí, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Văn Phú - Invest lần lượt tăng 85,5% và 154,6% so với cùng kỳ, đạt mức 105,2 tỉ đồng và 60,6 tỉ đồng.

Dự án The Terra - An Hưng hoàn thành công tác bàn giao nhà trong quý IV/2021

Theo báo cáo tài chính của Văn Phú - Invest, kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt mức 276,7 tỉ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt mức 255,6 tỉ đồng và 258 tỉ đồng, tăng 18,6% và 19,4%.

Luỹ kế 4 quý của năm 2021, Văn Phú - Invest ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ở mức 2.622,1 tỉ đồng và 362,5 tỉ đồng, tăng 23,3% và 18,1% so với cùng giai đoạn năm 2020.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 85% chỉ tiêu doanh thu và 105% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 được các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Lý giải việc chỉ đạt 85% doanh thu, ban lãnh đạo công ty cho hay đó là công ty dự kiến ghi nhận doanh thu phần xây lắp của dự án BT Phạm Văn Đồng - Gò Dưa với giá trị khoảng 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, do đặc thù của dự án BT nên doanh thu phần xây lắp sẽ ghi nhận khi công ty được thanh toán các quỹ đất.

Dự án Vlasta - Sầm Sơn sẽ triển khai công tác bán hàng vào quý I/2022

Về triển vọng lợi nhuận đầu tư - kinh doanh năm 2022, trọng tâm đầu tư của Văn Phú - Invest là dự án Vlasta - Sầm Sơn với quy mô 28,4 ha bao gồm 594 sản phẩm liền kề, biệt thự, shophouse dự kiến mở bán trong quý 1. Dự án Vlasta Thủy Nguyên với quy mô 30ha, với 1019 căn biệt thự, liền kề, shophouse tại Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, dự kiến khởi công quý III/2022.

Ngoài ra, dự án khu đô thị mới Cồn Khương tại TP. Cần Thơ với quy mô 51 ha gồm các hạng mục khách sạn, trung tâm thương mại, 115 căn biệt thự đơn lập cao cấp, 951 căn shophouse và liền kề cũng dự kiến khỏi công quý IV/2022 và mở bán vào quý I/2023.

Cùng với lượng hàng tồn kho của công ty tại thời điểm 31/12/2021 là ~3000 tỷ. Ban lãnh đạo công ty tin tưởng với nền tảng vững chắc từ quỹ đất hiện hữu cùng dự án chuẩn bị triển khai Công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022.

Trong năm 2021, VPI cũng đạt được nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý, được bình chọn bởi hội đồng uy tín trong và ngoài nước như Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 20 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam, Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Doãn Phong