Ngày 8/10/2021, ngay lần đầu tiên tham dự Văn Phú - Invest vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021” - giải thưởng do HR Asia - Tạp chí hàng đầu về Nhân sự khu vực Châu Á tổ chức.

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng quốc tế uy tín được tạp chí HR Asia được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu. Giải thưởng thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ của Châu Á như Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc,…

Tại Việt Nam, giải thưởng được bình chọn dựa trên khảo sát mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model TEAM) từ 30.000 nhân viên đến từ 581 doanh nghiệp. Đây là khảo sát chuyên sâu, độc quyền do Tạp chí HR Asia nghiên cứu, cung cấp cho các doanh nghiệp cái nhìn đầy đủ về nhu cầu, mong muốn và mức độ gắn kết của nhân viên. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những chính sách linh hoạt và phù hợp với từng thời điểm. HR Asia đánh giá rất cao sự linh hoạt của các doanh nghiệp khi phải đối mặt với những trở ngại và bất ổn trong bối cảnh đại dịch, đặc biệt là khi tình trạng giãn cách xã hội tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và tại Việt Nam.

Tham dự giải thưởng, Văn Phú - Invest được nhận xét là doanh nghiệp có đội ngũ ban lãnh đạo và nhân viên xuất sắc, có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên.

Bà Nguyễn Lan Anh, Giám đốc Ban Quản trị nguồn Nhân lực Văn Phú - Invest cho biết: “Giá trị cốt lõi trong văn hóa của Văn Phú - Invest được kiến tạo dựa trên 5 yếu tố Chuyên tâm - Sáng tạo - Chất lượng - Minh bạch - Hợp tác & Chia sẻ. Vì thế chúng tôi không ngừng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hợp tác, chia sẻ và kết nối tất cả thành viên trong tổ chức. Đối với chúng tôi, nguồn nhân lực tốt chính là tài sản quý giá, là nền tảng cơ bản để doanh nghiệp phát triển bền vững. Vì vậy Văn Phú - Invest tập trung nguồn lực để xây dựng đội ngũ nhân sự đảm bảo chất lượng và tăng trưởng ổn định.

Định hướng chiến lược về nhân sự gắn liền với chiến lược phát triển kinh doanh, đáp ứng mục tiêu của công ty trong từng thời kỳ và phù hợp với xu thế, bối cảnh của nền kinh tế - xã hội”.

Cũng theo bà Lan Anh, nền tảng phát triển thành công của Văn Phú - Invest không thể tách rời yếu tố con người. Triết lý chuyên tâm bền vững chính là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt trong quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự gắn bó lâu dài cùng công ty. Sự hoà nhập về văn hoá của mỗi nhân sự giúp Văn Phú - Invest kế thừa và phát huy tốt những nền tảng đã xây dựng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, như các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho cán bộ cấp cao, nhân sự cốt cán và các chương trình đào tạo chung dành cho tập thể cán bộ nhân viên công ty. Văn Phú - Invest đặt mục tiêu xây dựng chính sách đãi ngộ và gìn giữ nhân tài theo chiến lược "chiêu hiền đãi sĩ" nhằm giữ chân nhân sự, để nhân sự cống hiến, gắn bó lâu dài với công ty.

"Theo thống kê, tỷ lệ doanh nghiệp có nhân viên gắn bó trên 5 năm tại Việt Nam trung bình chiếm khoảng khoảng 25 - 30% cán bộ nhân viên toàn công ty. Thế nhưng, ở Văn Phú - Invest, tỷ lệ này lên tới 38%", bà Lan Anh cho biết.

Doãn Phong