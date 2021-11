Giá vàng trong nước vào ngày hôm nay tăng mạnh. Tới đầu giờ chiều nay (8/11), giá vàng 9999 trong nước đã chính thức cán mốc 59 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 vào đầu giờ chiều nay đã được một loạt doanh nghiệp lớn tăng lên mức 59 triệu đồng/lượng, mức giá cao nhất kể từ tháng 8/2020.

Như vậy, sau hơn 15 tháng giao dịch dưới vùng 59 triệu/lượng, giá vàng miếng đã chính thức trở lại mốc giá này vào hôm nay. Với mức giá này, giá vàng miếng hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử hơn 1 triệu đồng.

Cụ thể, tính tới 15h30' ngày 8/11, giá vàng 9999 tăng 100 nghìn đồng so với buổi sáng, chính thức cán mốc 59 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch vào lúc 15h30' hôm nay như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 58,35 triệu đồng/lượng 58,95 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 58,30 triệu đồng/lượng 58,90 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 58,30 triệu đồng/lượng 59,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 58,30 triệu đồng/lượng 59,0 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h30' ngày 8/11

Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác gồm doanh nghiệp Phú Quý, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu... giá vàng miếng cũng đồng loạt điều chỉnh theo xu hướng tăng của thị trường.

So với cách đây một tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 700.000 đồng/lượng. Còn nếu so với 2 tháng trước, giá vàng miếng SJC đã tăng tới hơn 2 triệu đồng.

Trái ngược với vàng miếng, giá vàng nhẫn giữ nguyên hoặc quay đầu giảm nhẹ. Giá vàng nhẫn PNJ vào sáng nay được giao dịch ở mức 51,6-52,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn do PNJ chế tác hiện vẫn trong xu hướng giảm kéo dài từ cuối tháng 10 đến nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng khá mạnh trở lại sau cú giảm vào cuối tuần trước.

Tính tới 15h ngày 8/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.816,7 USD/ounce, tăng 0,3 USD/ounce so với buổi sáng. Còn vàng giao tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.817,6 USD/ounce, giảm 0,5 USD/ounce so với buổi sáng.

Biến động giá vàng quốc tế.

Hiện giá vàng trong nước vẫn chênh hơn giá vàng thế giới khá nhiều. Giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn thế giới khoảng hơn 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Mỹ giảm trong phiên đầu tiên của tháng mới và mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tiếp tục leo giá. Đồng USD tăng giá cũng không kìm hãm được sự hồi phục của mặt hàng kim loại quý này. Mặt khác, những diễn biến tiêu cực của đại dịch Covid-19 cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên.

Anh Tuấn