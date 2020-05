Có nhiều lý do ảnh hưởng đến quyết định chọn bay bằng dòng tàu bay nào của hành khách. Dưới đây là những lý do thuyết phục cho thấy hành khách thường chọn dòng tàu bay thân rộng để di chuyển, nếu họ có cơ hội.

Không gian rộng rãi

Tàu bay thân rộng là cách gọi chung của những dòng tàu bay phản lực có thân tàu bay rộng đủ để chứa hai lối đi hành khách; còn được gọi là tàu bay hai lối đi. Đường kính tàu bay thân rộng điển hình từ 5 - 6m, và có thể chứa từ 7 đến 10 hành khách ngồi ngang nhau trong các cấu hình mật độ cao, cho phép tổng công suất chuyên chở từ 200 - 850 hành khách.

Một tàu bay thân hẹp điển hình có đường kính 3 - 4m, với một lối đi duy nhất ở giữa, và sáu ghế ngồi ngang nhau.

Hiện nay, Boeing 777X là tàu bay thân rộng chở khách động cơ đôi lớn nhất thế giới, đã có chuyến bay thử nghiệm thành công đầu tiên vào tháng 1/2020.

Boeing 777X là tàu bay thân rộng chở khách động cơ đôi lớn nhất thế giới (Nguồn: The Points Guy)

Cũng nằm trong đại gia đình của Boeing, Boeing 787-9 Dreamliner là một trong những dòng tàu bay thân rộng được ưa chuộng nhất hiện nay, theo The Points Guy - trang web về hàng không - du lịch nổi tiếng của Mỹ. Với chiều dài 63m (dài hơn 6m so với 787-8 Dreamliner), chiều cao 17m và độ dài sải cánh 60m, tàu bay có thể chở khoảng 294 hành khách trên quãng đường 7.530 dặm (13.950 km). Đây là dòng tàu bay vừa có nhiều ghế được bố trí hơn so với 787-8 (248 ghế), vừa có tầm bay xa hơn so với 787-10 (6.345 dặm, tương đương 11.750 km).

Kết cấu hiện đại

Ngoài đảm bảo an toàn tối đa, một trong những điều mà hành khách lưu tâm khi di chuyển bằng tàu bay là sự thoải mái. Bởi vậy, không gian khoang khách, kết cấu ghế ngồi trên những dòng tàu bay thân rộng được các tập đoàn hàng không đặt nhiều tâm huyết nhằm mang đến cho hành khách sự thoải mái, tăng khả năng chở hàng; đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, thân thiện với môi trường.

Khoang Thương gia của Boeing 787-9 Dreamliner có ghế ngồi được thiết kế so le hình xương cá

Vi dụ, cabin của Boeing 787-9 Dreamliner sở hữu nhiều tiện nghi để giảm thiểu tối đa mệt mỏi cho hành khách trong suốt hành trình bay, như cửa sổ tàu bay được thiết kế với chế độ điều chỉnh ánh sáng bằng điện thay cho nắp che cửa sổ. Độ ẩm và áp suất trong cabin được giữ ở mức ổn định, tương đương với áp suất ở độ cao 1,8 km, giúp hành khách giảm bớt mệt mỏi trên các chuyến bay dài.

Khoang Thương gia của Boeing 787-9 Dreamliner có ghế ngồi được thiết kế so le hình xương cá tạo cho hành khách không gian rộng rãi và riêng tư, ghế ngồi có thể ngả 180 độ thành giường phẳng, có dàn ánh sáng Mood Lighting có thể tuỳ chỉnh màu sắc, hành khách có thể đọc sách, thư giãn với đèn được tích hợp sẵn trên ghế, vừa tầm với.

Để đảm bảo phòng chống dịch, các chuyến bay được khai thác theo tiêu chuẩn cao nhất của các cơ quan chức năng

Mỗi hành khách sẽ được cung cấp bộ điều khiển Handset bằng tay có chế độ cảm ứng và điều khiển từ xa, giúp khi nằm vẫn dễ dàng thao tác, điều chỉnh ánh sáng cửa sổ và lựa chọn các tiện ích giải trí theo sở thích. Chăn, gối và các vật dụng cá nhân khác được trang bị sẵn, mang lại sự thoải mái cho hành khách trong suốt chuyến bay dài.

Khoang Phổ thông đặc biệt và khoang Phổ thông của Boeing 787-9 Dreamliner cũng mang lại sự thoải mái cho hành khách, với ghế ngồi êm ái và khoảng cách dễ chịu giữa các ghế.

Bay khắp Việt Nam bằng tàu bay thân rộng

Tại Việt Nam, nhiều hãng hàng không đã đưa vào khai thác các dòng tàu bay thân rộng hiện đại trên các đường bay nội địa nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm vượt trội. Đơn cử như Bamboo Airways, hiện tại, hãng đang đẩy mạnh khai thác Boeing 787-9 Dreamliner trên trục bay “vàng” Hà Nội - TP.HCM.

Trên website bambooairways.com của hãng đã hiển thị chặng bay được khai thác bằng Boeing 787-9 Dreamliner nhằm giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa chuyến bay phù hợp.

Phòng chờ Thương gia First Lounge của Bamboo Airways tại sân bay Nội Bài

Bamboo Airways đã có những điều chỉnh nhất định đối với nội thất của Boeing 787-9 Dreamliner để phù hợp với hoạt động khai thác như giảm cấu hình ghế xuống 294 ghế ngồi.

Ngoài tận hưởng không gian khoang tàu bay rộng rãi cùng các tiện ích trên không đa dạng, hành khách còn có cơ hội trải nghiệm quyền lợi hấp dẫn của hạng Thương gia trên các chuyến bay được triển khai dịch vụ. Theo đó, từ 1/6, Bamboo Airways phục hồi tiêu chuẩn hạng Thương gia trên đường bay Hà Nội - TP.HCM, hành khách được sử dụng phòng chờ Thương gia First Lounge của Bamboo Airways, làm thủ tục tại quầy riêng, lên tàu bay bằng lối đi, xe buýt ưu tiên, suất ăn nóng…tiêu chuẩn hạng Thương gia.

Trên các tuyến bay nội địa, di chuyển bằng tàu bay thân rộng như Boeing 787-9 Dreamliner sẽ giúp hành khách có những trải nghiệm an toàn, thư thái

Với tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam đang được kiểm soát hiệu quả, nhiều tuần liền không có ca nhiễm mới Covid-19, hoạt động khai thác bay bằng tàu bay thân rộng của Bamboo Airways góp phần kích cầu du lịch trước thềm cao điểm hè 2020. Ngoài ra, hãng đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của đối tượng hành khách doanh nhân, công vụ và nhiều đối tượng khách hàng khác, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ định hướng năm sao đồng bộ.

Để đảm bảo phòng chống dịch, trong giai đoạn này, các chuyến bay của Bamboo Airways vẫn được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn cao nhất của các cơ quan chức năng. Hành khách được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế trước chuyến bay và đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay. Hãng cũng sẽ tiếp tục khử trùng, khử khuẩn tàu bay theo quy định của Cục hàng không Việt Nam.

Hiện tại, ngoài đường bay Hà Nội - TP.HCM, Bamboo Airways tăng cường tần suất các đường bay kết nối Hà Nội với Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc Quy Nhơn, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku; cùng các đường bay kết nối TP.HCM với Phú Quốc, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quy Nhơn và Vinh… để phục vụ nhu cầu của hành khách. Dự kiến đến tháng 6/2020, hãng sẽ khôi phục toàn bộ mạng bay nội địa, cũng như tiếp tục nghiên cứu xúc tiến đường bay mới.

