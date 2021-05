Sở hữu vị trí trung tâm độc đáo, dự án phân khu shophouse The Center ở “thị trấn Địa Trung Hải” (Nam Phú Quốc) ‘ghi điểm’ với giới đầu tư bởi tiềm năng kinh doanh và cơ hội “đón sóng” lượng du khách “khủng” trong tương lai.

Vị trí trung tâm có 1-0-2

Dòng sản phẩm shophouse tại thành phố trẻ Phú Quốc được nhiều người đón đợi bởi những đặc tính “hiếm có khó tìm” như: vị trí đắc địa, các chủ đầu tư lớn, sự đầu tư chỉn chu, tiềm năng thu hút khách…

Đầu năm 2021, một “thị trấn Địa Trung Hải” mới tại bờ tây Nam Phú Quốc được giới đầu tư chú ý. Đây là tên gọi tổ hợp các dự án của Sun Group được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải. Trong đó, shophouse The Center nổi lên nhờ nằm ở vị trí trung tâm của dự án.

Phối cảnh shophouse The Center - dự án sở hữu vị trí trung tâm “độc nhất vô nhị”

Phân khu The Center tọa lạc ngay trái tim "thị trấn", phía tây giáp khu shophouse mặt biển Sun Premier Village Primavera, phía đông giáp khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi, phía nam giáp Ga đi cáp treo Hòn Thơm. Theo đại diện Sun Group, The Center có quy mô 16,9 ha, bao gồm 364 căn nhà phố thương mại (shophouse) sở hữu lâu dài, là phân khu thấp tầng duy nhất thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence.

Lưng tựa đồi - mặt hướng biển, những căn nhà phố nằm thoai thoải trên triền đồi cao độ 45 - 60m so với mực nước biển, cư dân tương lai của The Center có thể thu vào tầm mắt khung cảnh “bến cảng phồn hoa” Sun Premier Village Primavera phía dưới, với những dãy phố đa sắc màu, dãy nhà hàng sát biển sôi động hay tổ hợp vui chơi giải trí Central Village đẳng cấp…; phía trên là những toà căn hộ cao tầng lộng lẫy thuộc 3 phân khu The Hill, The Sky và The Sea.

Một chuyên gia phân tích: “The Center có thể được xem là “trung tâm của trung tâm của trung tâm” bởi: Nam Phú Quốc là trung tâm mới của Phú Quốc, “thị trấn Địa Trung Hải” sẽ là trung tâm của Nam đảo trong tương lai, còn The Center nằm ở “tâm mạch” của “thị trấn Địa Trung Hải” độc đáo này”.

Từ dự án, cư dân và du khách tương lai dễ dàng tiếp cận hệ thống gần 60 tiện ích của “thị trấn Địa Trung Hải”, cũng như 50 công trình biểu tượng thuộc hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng đẳng cấp trị giá nhiều tỷ đô như: cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, cầu Hôn, show Vortex, tòa tháp đồng hồ cao 75m... Nơi đây còn có hệ thống tiện ích nội khu ấn tượng gồm: quảng trường con sò, vườn treo, tượng điêu khắc, đài phun nước phong cách Địa Trung Hải, khu vui chơi trẻ em…

Đón sóng lượng khách khổng lồ trong tương lai

Hướng đến kinh doanh thương mại, shophouse The Center được thiết kế chiều cao 5 tầng, 2 mặt tiền rộng 8 - 15m, có thể khai thác linh hoạt nhiều loại hình kinh doanh khác nhau để đón sóng lượng du khách khổng lồ. Khi “thị trấn Địa Trung Hải” chính thức vận hành, có 6 ngành hàng sẽ được ưu đãi kinh doanh bao gồm: lưu trú, F&B, spa, thời trang, nghệ thuật, du lịch - lữ hành.

Shophouse The Center được thiết kế đa năng, phù hợp với các ngành hàng kinh doanh “hot” hiện nay

Các chuyên gia đánh giá, lượng du khách đến Phú Quốc ngày càng tăng, trong khi các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu trải nghiệm đa dạng vẫn còn khá “mỏng” so với nhu cầu. Nhìn ra các điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới như: Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải…, hay những nơi được ví “thiên đường hạ giới” như: Maldives, Bali… đều thu hút du khách nhờ hệ thống dịch vụ du lịch đẳng cấp như: khách sạn, resort sang trọng, những công trình điểm nhấn ấn tượng, độc đáo, các tòa cao ốc chọc trời và cả “thế giới” mua sắm, giải trí phong phú, hấp dẫn. Thậm chí, quần đảo nhân tạo Dubai còn luôn đứng top đầu thế giới về mức chi tiêu du lịch. Đó là nơi tập hợp nhiều khách sạn, chung cư, biệt thự, bến du thuyền, bãi biển, nhà hàng và khu mua sắm... "sang chảnh" đủ để thỏa mãn bất cứ vị khách khó tính nào.

Một chuyên gia BĐS phân tích: “Cả TP. Phú Quốc hiện mới có 22.000 phòng lưu trú, trong khi cách đây vài năm, ở Phuket, con số này đã lên tới 90.000 phòng khách sạn. Tuy vậy, đây chính là “dư địa” cho các hoạt động du lịch, thương mại, giải trí… phát triển trong tương lai của Phú Quốc. 5 năm gần đây, những công trình tầm cỡ quốc tế đã xuất hiện và còn tiếp tục tăng tốc trong nửa thập kỷ tới, đưa Nam đảo phát triển ngoạn mục, thúc đẩy Phú Quốc tiến nhanh, mạnh, đầy tiềm năng để trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng thế giới”.

Sở hữu The Center là bước đi đón đầu tương lai thịnh vượng của TP. Phú Quốc

Bà Đặng Phương Hằng - Tổng Giám đốc CBRE tại Việt Nam đánh giá cao “triết lý thâm canh” của chủ đầu tư Sun Group, với ý nghĩa phát triển chuyên sâu, góp phần làm thay đổi một vùng đất. “Trong đó, bên cạnh các công trình, dịch vụ liên tục được mới còn phải kể tới chuỗi lễ hội suốt 12 tháng trong năm. Đây chính là điều tạo ra giá trị bền vững cho các sản phẩm BĐS thuộc hệ sinh thái Nam Phú Quốc”, bà đánh giá.

Doãn Phong