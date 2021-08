Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa được Tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng - The Banker vinh danh với giải thưởng Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng số năm 2021 (hạng mục Ứng dụng trên điện thoại di động).

Đây là năm thứ 7 liên tiếp, ứng dụng MyVIB của ngân hàng được các hãng truyền thông quốc tế lớn như The Banker, The Asset, Global Finance Review vinh danh bằng các giải thưởng uy tín.

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng số - Innovation in Digital Banking Awards của The Banker nhằm tôn vinh ngân hàng sáng tạo nhất thế giới trong lĩnh vực ngân hàng số và luôn được cộng đồng tài chính quan tâm đặc biệt. Năm nay, giải thưởng thu hút số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất ở hạng mục Ứng dụng trên điện thoại di động, với sự cạnh tranh từ hơn 1.000 ứng viên sáng giá trên toàn cầu. Theo nhận định từ The Banker, đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành, tạo nên bước tiến nhảy vọt với sự ra đời của nhiều sản phẩm và dịch vụ đột phá.

Vượt qua ứng viên đến từ nhiều châu lục, ứng dụng MyVIB đã thuyết phục hội đồng bình chọn và giành vị trí cao nhất bởi những sáng kiến quan trọng giúp thay đổi thói quen giao dịch của khách hàng, cũng như việc tiên phong áp dụng những công nghệ dẫn đầu xu thế trong tương lai.

Đại diện VIB cho biết: “Với mục tiêu duy trì vị thế của ngân hàng số dẫn đầu về trải nghiệm người dùng, VIB luôn ứng dụng các công nghệ hiện đại, tối ưu hóa thiết kế giải pháp công nghệ tổng thể, chú trọng thiết kế giao diện người dùng theo hướng tối giản, nhất quán nhằm mang tới khách hàng những trải nghiệm nhanh chóng, thực tế và an toàn khi giao dịch trên nền tảng ngân hàng số. Những giải thưởng uy tín của cộng đồng quốc tế và sự tin tưởng của khách hàng khi lựa chọn VIB làm ngân hàng giao dịch là sự ghi nhận lớn lao cho những nỗ lực của VIB trong suốt những năm qua.”

Trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch, VIB đã phát triển nhiều tính năng mới giúp người dùng ngân hàng số có thêm phương thức giao dịch an toàn, thuận tiện. VIB là ngân hàng tiên phong cung cấp bảo hiểm sức khỏe qua ứng dụng ngân hàng di động cho phép người dùng đăng ký và nhận hợp đồng chỉ sau một vài phút đăng ký. Giải pháp định danh điện tử (e-KYC) cho dịch vụ mở tài khoản thanh toán trực tuyến giúp tiết kiệm tối đa thời gian và gia tăng tiện ích cho khách hàng. VIB cũng là ngân hàng tiên phong áp dụng thành công AI và Big Data, cùng các công nghệ hiện đại như e-KYC, e-Signature trong quy trình phê duyệt và phát hành thẻ tín dụng, tạo dấu ấn trên thị trường về thời gian xử lý và phê duyệt cho tới khi dùng thẻ trên phiên bản thẻ điện tử: chỉ 15-30 phút, bằng 1/500 thời gian trung bình trên thị trường.

Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, số lượng khách hàng đăng ký và sử dụng ứng dụng ngân hàng di động MyVIB và dịch vụ ngân hàng điện tử My Online Bank tăng 154% so với cùng kì năm ngoái. Số lượng giao dịch trực tuyến tăng 172%. VIB nằm trong top đầu các ngân hàng về tỷ trọng số lượng giao dịch trực tuyến với mức 91% trên tổng số lượng giao dịch.

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập (18/09/1996 - 18/09/2021), VIB triển khai chương trình Mừng sinh nhật vàng - Vạn quà trị ân dành tặng nhiều cơ hội trúng các giải thưởng giá trị cho khách hàng có phát sinh giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình.

Theo đó, với mỗi 5 giao dịch qua MyVIB có giá trị từ 100.000 đồng, khách hàng sẽ được nhận mã quay thưởng để có cơ hội thắng các giải thưởng hấp dẫn gồm 2 giải đặc biệt xe Mercedes Benz C180AMG-2021 và 100 giải may mắn: 25 Airpod Pro Wireless Charge, 25 Apple Watch Series 6, 25 iPhone 12 128GB và 25 máy lọc không khí Sharp FP-JM40V-B.

Bên cạnh đó, với khách hàng thực hiện thành công các giao dịch nạp tiền, thanh toán hóa đơn (trừ thanh toán thẻ tín dụng và thanh toán khoản vay) qua MyVIB trong khung giờ từ 12h - 14h mỗi ngày, khách hàng sẽ được hoàn đến 50% giá trị giao dịch, tối đa 20.000 đồng/lần/ngày. Khách hàng mở mới và chi tiêu qua thẻ tín dụng, thẻ thanh toán toàn cầu (IDC), khách hàng gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm nhân thọ và vay vốn cũng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn trong thời gian từ nay đến hết ngày 30/09/2021.

The Banker là tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong ngành tài chính - ngân hàng, trực thuộc Tập đoàn Financial Times (Anh quốc). Giải thưởng Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Ngân hàng số là giải thưởng thường niên dành cho những sáng kiến công nghệ nổi bật nhất trong lĩnh vực ngân hàng số, được đánh giá thông qua dữ liệu hoạt động đáng tin cậy suốt 12 tháng của năm bình chọn. Xem thông tin về giải thưởng và chương trình khuyến mại tại www.vib.com.vn

Doãn Phong