Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset vinh danh ở lĩnh vực ngân hàng số với hai giải thưởng: Ngân hàng số của năm (Digital Bank of the Year) và Trải nghiệm Khách hàng tốt nhất (Best Retail Digital Banking Experience).