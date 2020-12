Ngân hàng VIB ra mắt tài khoản ngân hàng số với bộ ba giải pháp thanh toán gồm: tài khoản, ứng dụng ngân hàng di động và thẻ thanh toán toàn cầu chỉ sau vài phút định danh online.

Đây là một trong những tài khoản ngân hàng số toàn diện tiên phong tại Việt Nam khi toàn bộ quy trình mở và sử dụng tài khoản đều được thực hiện online, khách hàng không cần đến quầy giao dịch, không tiếp xúc tư vấn viên và không nộp hồ sơ giấy.

Bộ ba giải pháp thanh toán số của VIB

Cụ thể, tài khoản ngân hàng số này gồm bộ ba giải pháp thanh toán: tài khoản số Digi, ứng dụng MyVIB và thẻ thanh toán toàn cầu iCard. Để sử dụng gói giải pháp này, người dùng tải ứng dụng MyVIB, đăng ký và thực hiện định danh online (e-KYC) trong một phút để nhận tài khoản Digi qua ứng dụng, cùng với đó là thẻ thanh toán iCard sử dụng được trên toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà - Giám đốc Chuyển đổi số của Ngân hàng Quốc tế (VIB) cho biết: “Là ngân hàng dẫn đầu làn sóng chuyển đổi số, chúng tôi chú trọng tăng trải nghiệm khách hàng bằng những giải pháp chuyên biệt. Với bộ ba giải pháp thanh toán số này, việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng của khách hàng, nhất là khách hàng trẻ, trở nên đơn giản và thuận tiện hơn, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và gia tăng tiện ích cho khách hàng, đồng thời, góp phần tích cực thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm”.

Tài khoản số hoàn tiền không giới hạn

Tài khoản số Digi không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu, khách hàng có thể giao dịch ngay trên nền tảng ứng dụng MyVIB với hạn mức giao dịch lên đến 100 triệu đồng/tháng mà không phải đến chi nhánh để xác thực lại. Trong thời gian từ ngày 12/11/2020 - 11/2/2021, khách hàng đăng ký thành công tài khoản Digi sẽ nhận quà tặng 500.000 đồng khi chuyển tiền vào tài khoản.

Nhằm khuyến khích khách hàng mở tài khoản trong thời gian này, VIB áp dụng ưu đãi hoàn tiền không giới hạn khi thanh toán hóa đơn, thanh toán QR qua ứng dụng MyVIB trong một năm đầu cho chủ tài khoản Digi. Bên cạnh các tính năng thanh toán điện, nước, Internet, điện thoại di động, MyVIB còn tích hợp tính năng thanh toán QR với hàng trăm đối tác dịch vụ trong nhiều lĩnh vực như du lịch, khách sạn, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, đào tạo. Chủ tài khoản Digi cũng được miễn hoàn toàn phí chuyển tiền và các loại phí giao dịch qua ứng dụng.

Đây được đánh giá là một tiện ích vượt trội của tài khoản thanh toán Digi do hầu hết các ngân hàng mới chỉ hoàn tiền khi chi tiêu qua thẻ. Tính năng hoàn tiền khi thanh toán qua tài khoản, tương tự ví điện tử, giúp tăng tính hữu dụng và tiện ích cho tài khoản thanh toán, gia tăng lợi ích cho khách hàng khi giao dịch.

Ưu đãi thẻ thanh toán toàn cầu

Để tiết kiệm thời gian và gia tăng tiện ích cho khách hàng, VIB phát hành thẻ thanh toán toàn cầu iCard và miễn toàn bộ phí phát hành, phí giao dịch trong một năm đầu, bao gồm cả phí chuyển đổi ngoại tệ khi mua sắm ở nước ngoài. Sau khi đăng ký thành công tài khoản Digi, khách hàng có thể lựa chọn phát hành thẻ thanh toán toàn cầu iCard bằng một trong hai hình thức là thẻ ảo (virtual card) hoặc thẻ vật lý. Nhà băng này cũng tặng chủ thẻ iCard gói bảo hiểm mua sắm trực tuyến và bảo hiểm chống gian lận thẻ.

Ứng dụng ngân hàng di động chuẩn quốc tế

Với việc tích hợp tài khoản số Digi và thẻ thanh toán toàn cầu iCard trên nền tảng ứng dụng ngân hàng di động MyVIB, ngân hàng hướng tới gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trên không gian số. Từ một phiên bản trên mobile của dịch vụ ngân hàng điện tử cách đây 5 năm, MyVIB hiện tích hợp đa tiện ích trên một nền tảng giao dịch. Chú trọng yếu tố đơn giản và bảo mật, MyVIB cũng được nâng cấp và hoàn thiện theo hướng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, liên tục rút ngắn thời gian và số lượng thao tác để thực hiện giao dịch. Hệ sinh thái dịch vụ của MyVIB cũng ngày càng được mở rộng, trải dài trong nhiều lĩnh vực, đem đến nhiều tiện ích cho người dùng.

Ứng dụng ngân hàng di động MyVIB và dịch vụ ngân hàng điện tử của VIB 4 năm liền được tạp chí tài chính quốc tế The Asset vinh danh Ngân hàng số của năm và Trải nghiệm Khách hàng tốt nhất. Theo VIB, chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm 2020, số lượng khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ ngân hàng di động và ngân hàng điện tử của ngân hàng này tăng 77% so với cùng kì năm ngoái. Số lượng giao dịch trực tuyến tăng 109% so với cùng kì năm ngoái. Số lượng giao dịch trực tuyến chiếm tỷ trọng 88% tổng giao dịch toàn ngân hàng, riêng giao dịch chuyển tiền chiếm tới 98% tổng giao dịch toàn hàng.

Tố Uyên