Vietconduit VNC cung cấp các sản phẩm vật tư cơ điện, đặc biệt là các loại ống thép luồn dây điện, ống ruột gà lõi thép chất lượng cao, mang đến các giải pháp bảo vệ cho hệ thống điện ở các công trình, dự án.

Những “điểm cộng” đáng giá của ống thép luồn dây điện Vietconduit

Đại diện Công ty ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit VNC) cho biết, điều đặc biệt tạo nên sức hút của ống thép luồn dây điện Vietconduit chính là nguyên vật liệu từ thép nguyên chất 99,9%, kết hợp với quy trình sản xuất hiện đại. Sau nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu, Vietconduit VNC đã sản xuất ống thép luồn dây điện có khả năng chống cháy, không sinh ra khói độc, cùng độ bền sử dụng lên đến 50 năm.

Đại diện Vietconduit VNC chia sẻ: “Khả năng vượt trội của sản phẩm do Vietconduit VNC sản xuất chính là khả năng chống cháy và không sinh khói độc. Đây được xem là bước tiến mới, cho phép ống thép luồn dây điện tạo nên một lớp màng bảo vệ hệ thống dây dẫn điện. Được sản xuất từ thép - loại vật liệu chống cháy, ống thép luồn dây điện Vietconduit có thể chịu được nhiệt độ lên đến 1.093 độ C trong 4 giờ liên tục, nên không cháy lan truyền, không tạo khói độc. Vì vậy, ống thép luồn dây điện Vietconduit là vật liệu an toàn khi lắp đặt hệ thống điện, đồng thời đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD.

Bên cạnh đó, ống luồn dây điện VNC còn có khả năng giảm nhiễu điện từ lên đến 95% chống va đập cao, bảo vệ tốt cáp điện, chống chập điện hơn gấp 5 lần so với sử dụng ống nhựa luồn dây điện như trước đây”.

Ống thép luồn dây điện VNC góp phần đảm bảo an toàn cho công trình

Xu hướng sử dụng ống thép luồn dây điện cho công trình bền vững

Các dự án, công trình xây dựng luôn đòi hỏi khắt khe về các tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là về sự an toàn của hệ thống điện. Ngày nay, một trong những giải pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống điện chính là sử dụng ống thép luồn dây điện. Vì vậy, khách hàng khi lựa chọn ống thép luồn dây điện ngày càng khắt khe hơn: không chỉ chú trọng đến các tính năng, mà ưu tiên độ bền bỉ, tiêu chuẩn chất lượng, giá thành phù hợp với đặc điểm thời tiết…

Thấu hiểu điều này, Vietconduit VNC đã dành thời gian nghiên cứu và phát triển loại ống thép luồn dây điện được nhúng kẽm nóng giúp ống như một “chiếc áo giáp” có khả năng bảo vệ trước các tác động từ thời tiết như: ẩm ướt, muối biển, tại các khu công nghiệp nặng, nhà máy lọc dầu…

Đại diện Vietconduit VNC chia sẻ: “Ngoài sản phẩm chủ lực là ống thép luồn dây điện, Vietconduit còn cung cấp thêm sản phẩm ống ruột gà lõi thép. Ống ruột gà cũng là loại ống dùng để luồn các loại dây cáp điện và có công năng tương tự như ống thép luồn dây điện. Điểm đặc biệt của ống ruột gà chính là có độ co giãn cao, đàn hồi, nên thường được lắp đặt ở những khu vực mà ống thép luồn dây điện không thể lắp vào được như: các góc, ngã 3 mà không cần phải sử dụng dụng cụ bẻ ống như khi sử dụng ống cứng”.

Vietconduit VNC cung cấp ống luồn dây điện và phụ kiện cho nhiều công trình và dự án

Hiện nay, ống thép luồn dây điện và ống ruột gà lõi thép VNC được nhiều nhà thầu và kỹ sư điện ưa chuộng. Vietconduit VNC là một trong những nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực vật tư cơ điện, với nhà máy được đầu tư, trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại.

Với sứ mệnh "Giải pháp tổng thể cho khách hàng trong lĩnh vực cơ điện M&E", sau nhiều năm thành lập và phát triển, Vietconduit cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng. Bên cạnh đó, Vietconduit không ngừng chú trọng cải tiến chất lượng sản phẩm.

“Với cam kết hướng đến sự hoàn thiện, Vietconduit VNC tự hào đã và đang cung cấp các sản phẩm vật tư cơ điện cho các công trình trọng điểm tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an toàn điện, khả năng vận hành bền bỉ theo thời gian”, đại diện Vietconduit VNC bày tỏ.

Công ty CP Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit VNC) Địa chỉ: Số 5, Đường số 8, KDC Cityland, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM. Website: https://vietconduit.com Điện thoại: (028) 37 115 015 Di động: 0937 867 126 - 0915 574 448 Email: kinhdoanh@ongthepluondaydien.com

Lệ Thanh