Bằng sự linh hoạt, sáng tạo, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) không chỉ giữ vững vị thế doanh nghiệp bưu chính hàng đầu, mà còn khẳng định vai trò tích cực thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng.

Bưu điện Việt Nam đưa vào hoạt động chuyên trang “Nông sản Hải Dương” trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn

Đảm bảo ổn định mạng lưới lưu thông hàng hóa trong dịch

Thời điểm 4 ngày trước Tết Nguyên đán, chị Nguyễn Thị Chuyên - nhân viên Bưu điện Văn hóa xã Thủy An (Đông Triều, Quảng Ninh) đã tạm xa gia đình để thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Chị là người tiếp xúc trực tiếp với F0 trong đợt chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, tiền tết và trợ cấp ưu đãi người có công hồi đầu tháng 2/2021.

Chị Chuyên chia sẻ: “Tôi không hề đắn đo, bởi tôi hiểu, việc chi trả kịp thời cho người dân trước Tết là một chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn của Đảng và Nhà nước; và bản thân mình chính là cầu nối giúp ngành Bảo hiểm xã hội, ngành Lao động thương binh và xã hội thực hiện việc này. Tôi cũng như bao người làm bưu điện khác, luôn sẵn sàng tinh thần “lao” vào tâm dịch, phục vụ cộng đồng, đảm bảo tối đa nhu cầu của người dân.”

Chị Nguyễn Thị Chuyên - nhân viên Bưu điện Văn hóa xã Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh chi trả tiền bảo trợ xã hội cho người dân

Khi làn sóng Covid-19 lần thứ 3 xuất hiện ở tâm dịch Đông Triều (Quảng Ninh), Chí Linh (Hải Dương) và dần lan rộng ra các huyện lân cận, các địa phương khác, Vietnam Post đã triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên, khách hàng trong dịch bệnh; và duy trì ổn định mạng lưới lưu thông hàng hóa trong điều kiện vận chuyển khó khăn tại các khu vực thực hiện giãn cách.

Dịch bệnh bùng phát trùng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu chuyển phát hàng hóa tăng cao. Đại diện Vietnam Post cho biết, tại Hải Dương, trung bình mỗi ngày bưu điện tỉnh tiếp nhận 50 - 60 tấn hàng. Việc cách ly xã hội toàn tỉnh khiến công tác vận chuyển, giao nhận hàng gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, vượt trên những thách thức, Vietnam Post tăng cường năng lực mạng lưới, phương tiện vận chuyển, bố trí lao động, tổ chức các tuyến phát hợp lý để đảm bảo hàng hóa trong ca, trong ngày phát chính xác, an toàn, nhanh chóng tới người nhận.

Giữ vững tinh thần “Có mặt ngay khi cần”, Vietnam Post cũng tổ chức vận chuyển miễn - giảm cước nhiều chuyến hàng là thiết bị vật tư y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn, kính chắn giọt bắn phục vụ công tác phòng chống dịch… tiếp sức cho các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Bản đồ số Vmap “góp sức” trong phòng chống dịch

Là một trong những đơn vị chủ lực tham gia với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Chính phủ xây dựng và phát triển “Bản đồ chung sống an toàn Covid” (antoancovid.vn), Bưu điện Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc cung cấp và duy trì hạ tầng server, API bản đồ, hệ thống thông tin địa chỉ... cho nền tảng này. Bản đồ chung số An toàn Covid được phát triển trên nền tảng Bản đồ số Vmap, nhờ vậy, các thông tin về các địa điểm an toàn, có rủi ro, không an toàn được cập nhật liên tục.

Bản đồ chung sống an toàn Covid

Trên cơ sở Bản đồ chung sống an toàn Covid, Vietnam Post phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành về y tế công cộng xây dựng bản đồ “An toàn Covid” cho tỉnh Quảng Ninh và bản đồ nhập điểm F0, F1 đi qua ở Chí Linh (Hải Dương) nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về lộ trình di chuyển, người tiếp xúc, cảnh báo nguy hiểm cho cộng đồng.

Sàn TMĐT Postmart.vn đồng hành cùng nông dân Hải Dương

Với sứ mệnh phục vụ cộng đồng và lợi thế mạng lưới rộng khắp, phủ xuống tận thôn bản, Vietnam Post đã xây dựng và triển khai sàn thương mại điện tử Postmart.vn từ năm 2018. Những năm qua, sàn Postmart đã trở thành cầu nối, đưa hàng ngàn sản phẩm, nông sản, đặt sản vùng miền của các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất quy mô nhỏ… tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng cả nước.

Quy trình đăng ký bán hàng trên sàn TMĐT Postmart

Trước tình hình nông sản của nông dân Hải Dương bị tồn đọng, khó khăn trong việc tiếp cận người mua do ảnh hưởng của dịch bệnh, Bưu điện Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng và đưa vào hoạt động chuyên trang “Nông sản Hải Dương” trên sàn thương mại điện tử Postmart, để chung tay cùng nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, Vietnam Post còn tổ chức khảo sát, làm việc với các nhà cung cấp đảm bảo chất lượng, quy cách đóng gói sản phẩm và vận chuyển miễn, giảm phí đến tay người mua.

Trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, sàn Postmart đã góp phần giúp nông sản Hải Dương tiếp cận khách hàng trên khắp cả nước, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ lượng lớn nông sản còn ùn đọng. Đại diện Vietnam Post khẳng định: “Sàn TMĐT Postmart.vn là công cụ hữu hiệu để kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng, tạo uy tín, thương hiệu cho nông sản, đặc sản không chỉ của Hải Dương; mà còn hỗ trợ nhiều hộ nông dân, các hợp tác xã, các mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn trên toàn quốc… tiếp cận, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất."

Đại diện Vietnam Post chia sẻ thêm: “Với Bưu điện Việt Nam, những việc làm trên đã không còn là nhiệm vụ được giao phó, mà trở thành hành động thiết thực, mang nghĩa tình của người Bưu điện: chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để luôn tiên phong trong thực hiện sứ mệnh phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo dựng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.”

Xuân Thạch