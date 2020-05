Ngày 16/5, Vietnam Post đã đưa vào vận hành Trung tâm Vận chuyển và Kho vận khu vực Bắc miền Trung tại Nghệ An. Trung tâm này được đầu tư lắp đặt hệ thống dây chuyền chia chọn tự động công suất 12.000 kiện/h với độ chính xác cao.

Nhằm nâng cao năng lực tổ chức sản xuất dịch vụ Bưu chính trên toàn mạng lưới, đáp ứng tốc độ tăng trưởng trên 30%, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tập trung nguồn lực, đầu tư mở rộng các trung tâm khai thác vận chuyển theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa trên các lĩnh vực, đặc biệt là khai thác hàng hóa thương mại điện tử, logistic.

Ngày 16/5, tại Nghệ An, Vietnam Post đã chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Vận chuyển và Kho vận khu vực Bắc miền Trung. Trung tâm này sẽ trở thành điểm chủ lực, đảm bảo hoạt động khai thác, giao nhận vận chuyển tại khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là điểm chuyển tiếp đặc biệt quan trọng, kết nối các trung tâm khai thác vận chuyển miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Ngoài ra Trung tâm cũng có nhiệm vụ tổ chức khai thác chia chọn các sản phẩm dịch vụ EMS, bưu phẩm, bưu kiện, logistic đi liên tỉnh và nội tỉnh; khai thác, chia chọn các sản phẩm dịch vụ bưu chính chuyển phát quốc tế…

Các đại biểu cắt băng khánh thành khai trương Trung tâm Vận chuyển và Kho vận khu vực Bắc miền Trung

Trung tâm Vận chuyển và Kho vận khu vực Bắc miền Trung rộng 21.600m2, trong đó phần lớn diện tích được tối ưu hóa cho các hoạt động khai thác, giao dịch và đường giao thông.

Vietnam Post sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống dây chuyền chia chọn tự động với công suất 12.000 kiện/h với độ chính xác cao, nhiều chế độ chia chọn. Đặc biệt, hệ thống này có thể chia chọn chi tiết đến từng bưu cục thuộc Bưu điện tỉnh Nghệ An và các tỉnh, các Trung tâm vùng khác. Bên cạnh đó, Vietnam Post còn trang bị các dụng cụ tối ưu cho hoạt động sản xuất (xe lồng lưới, xe nâng…); cùng các thiết bị phục vụ công tác giám sát, điều hành sản xuất như hệ thống camera giám sát, hệ thống âm thanh thông báo, hệ thống thiết bị hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh cho sản xuất và công tác chia chọn, lưu thoát sản phẩm.

Cùng với việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình tổ chức sản xuất, Trung tâm Vận chuyển và Kho vận khu vực Bắc miền Trung sẽ đáp ứng được tốc độ tăng trưởng bình quân về sản lượng trên 30%/năm và giảm 50% chi phí nhân công. Bên cạnh đó, các hoạt động giao nhận, vận chuyển được thực hiện thông qua phương thức giao nhận bằng xe lồng lưới cũng giảm thời gian giao nhận, nâng cao hiệu suất của phương tiện, giảm tỷ lệ hàng hóa hư hỏng.

Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Vietnam Post phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Đinh Như Hạnh - Phó Tổng giám đốc Vietnam Post, Trung tâm Vận chuyển và Kho vận khu vực Bắc miền Trung đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao sản lượng khai thác và chất lượng dịch vụ trong các lĩnh vực chuyển phát hàng hóa, thương mại điện tử, logistics. Qua đó cung cấp các giải pháp tốt nhất để phục vụ khách hàng. Đây cũng là hạ tầng quan trọng để Vietnam Post đầu tư, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào khai thác, tiến tới tự động hóa sản xuất và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của Bưu điện Việt Nam.

Hệ thống dây chuyền khai thác chia chọn tự động của Trung tâm Vận chuyển và Kho vận khu vực Bắc miền Trung

Nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, chuyển đổi từ khai thác thủ công sang tự động hóa, đáp ứng tốc độ tăng trưởng ngày càng cao trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát, đặc biệt là logistic và thương mại điện tử hiện nay Bưu điện Việt Nam đang vận hành 8 Trung tâm vận chuyển kho vận hiện đại trên khắp các vùng miền. Qua đó chất lượng hàng hóa ngày càng được nâng cao hơn, thời gian chuyển phát từng bước được rút ngắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Xuân Thạch