VINADIC Phú Diễn cho biết đã phối hợp với chính quyền khắc phục việc người dân xây dựng làm chuồng cọp, gác xép của một số hộ dân tại dự án Khu văn phòng và nhà ở Phú Diễn (dự án VINADIC Cầu Diễn).

Thời gian vừa qua một số phóng viên, một số báo chí phát hiện ra có người dân tại dự án VINADIC Phú Diễn xây dựng gác xép, “chuồng cọp”.

Đại diện VINADIC Phú Diễn cho biết: “Trước thông tin phản ánh của báo chí, chúng tôi đã xác minh và phát hiện có duy nhất 1 căn hộ chủ nhà lắp khung sắt thay lưới an toàn theo thiết kế và vẫn đảm bảo trong chỉ giới xây dựng với lý do gia đình có con bị tự kỷ nên việc dùng lưới an toàn là không đảm bảo, phải cứng hóa để đảm bảo an toàn tính mạng của người thân trong gia đình.”

“Ngoài trường hợp trên ra, chúng tôi không phát hiện thêm có bất cứ vi phạm nào về việc xây “chuồng cọp” vượt ra ngoài chỉ giới xây dựng như các báo đã đưa tin. Dự án vẫn giữ nguyên các thiết kế theo quy định: Khu vực đất trồng cây xanh, khu vực giao thông, vỉa hè… vẫn xây dựng đúng mục đích, chiều cao công trình (chiều cao kết cấu cố định của công trình) vẫn được giữ nguyên, các căn hộ xây dựng không vượt ra ngoài chỉ giới xây dựng”, đại diện VINADIC Phú Diễn cho biết.

VINADIC Phú Diễn đồng thời cho biết, trong quá trình cư dân hoàn thiện căn hộ, có 1 căn hộ cải tạo tầng tum thành nơi giặt phơi có mái che (không phải do chủ đầu tư tự xây dựng). “Đây chỉ là 1 căn hộ; không phải nhiều căn hộ như báo đã nêu. Với trường hợp này, chủ đầu tư đã cấm rất nhiều lần, rất nghiêm khắc yêu cầu dừng ngay thi công và đã đề nghị cắt điện, cắt nước sinh hoạt nên hiện nay vẫn dang dở chưa thi công xong. Chúng tôi đã yêu cầu khắc phục lại theo đúng thiết kế”, đại diện VINADIC nhấn mạnh.

Đối với thông tin phản ánh “cải tạo tầng 1 sai thiết kế”, VINADIC cho biết: “Tầng 1 được thiết kế cao hơn 5m để tạo không gian thoáng, có thể trang trí thành nhiều tầng đèn chùm, thạch cao tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Việc một vài căn hộ có xây dựng gác xép trong nhà là việc mà chủ đầu tư hết sức nghiêm khắc ngăn chặn. Dù hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào quy định cấm người dân cải tạo nội thất bên trong căn nhà của họ nhưng chủ đầu tư đã kết hợp với chính quyền địa phương để yêu cầu chủ căn hộ chấm dứt thi công. Tuy nhiên khi chủ đầu tư cùng phường vào làm việc, chủ căn hộ viện dẫn Luật Xây dựng 2014 tại điểm g, Khoản 2, Điều 89 về việc nếu việc sửa chữa trong nhà không ảnh hưởng đến thay đổi kết cấu thì thuộc diện không phải xin giấy phép. Ngoài ra họ khóa cửa tự làm gác xép trong nhà là quyền dân sự của họ, VINADIC không thể tự ý vào nhà họ sau khi đã bàn giao cho chủ nhà để cưỡng chế hoặc ngăn chặn. Về nội dung này, VINADIC hoàn toàn không lường trước, không lách luật như một số báo nêu”.

“Là chủ đầu tư, chúng tôi ý thức được trách nhiệm cần làm đúng theo quy định, tuân thủ giấy phép xây dựng, đồng thời hướng dẫn cư dân thực hiện đúng theo quy định. Chúng tôi sẽ luôn phối hợp và có báo cáo đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý dứt điểm các vi phạm. Thực tế, ngay sau khi phát hiện những vấn đề trên, chủ đầu tư đã phối hợp rất khăng khít với chính quyền địa phương, phường Phú Diễn và ra văn bản để đình chỉ việc xây dựng sai thiết kế. Đồng thời hành cắt điện, cắt nước để ngăn chặn việc xây dựng sai thiết kế”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trong bối cảnh đang gặp nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, đại diện VINADIC mong muốn nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của chính quyền, người dân cũng như các phương tiện truyền thông để tiếp tục tuân thủ các quy định của nhà nước về xây dựng, đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định sản xuất kinh doanh.

Hải Nam(ghi)