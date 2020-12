Ngày 10/12/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) là đơn vị dẫn đầu top 10 doanh nghiệp bền vững của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất năm 2020.

Đây cũng năm thứ 5 liên tiếp Vinamilk được chương trình đánh giá, công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI 100) vinh danh vì sự tiên phong và sáng tạo trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Để nhận được sự đánh giá cao trong danh sách doanh nghiệp bền vững Việt Nam, Vinamilk đã không ngừng nỗ lực để đáp ứng các tiêu chí sàng lọc khắt khe dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) và tiên phong trong việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững. Bộ chỉ số CSI được xây dựng như thước đo giá trị của doanh nghiệp, dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong 3 lĩnh vực chính: kinh tế, môi trường và xã hội.

Các doanh nghiệp bền vững của Việt Nam năm 2020

Cùng ngày 10/12/2020, Vinamilk cũng được vinh danh là “Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN” (Asean Asset Class) dựa trên kết quả Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN 2019, thuộc Sáng kiến quản trị công ty ASEAN (ASEAN Corporate Governance) của Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF).

Tiên phong ứng dụng kinh tế tuần hoàn

“Định hướng kinh tế tuần hoàn là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển bền vững của Vinamilk. Vinamilk sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chương trình, sáng kiến phát triển bền vững; thiết lập bộ phận chuyên môn phụ trách về kinh tế tuần hoàn; nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra, hướng đến Top 30 công ty sữa lớn nhất thế giới và trở thành công ty sữa tạo ra nhiều giá trị nhất Đông Nam Á theo mục tiêu chiến lược”, bà Mai Kiều Liên - TGĐ Vinamilk phát biểu.

Cụ thể hóa định hướng này, Vinamilk đã ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn vào hệ thống trang trại và nhà máy từ nhiều năm qua. Bước đầu các sáng kiến này đã mang lại các hiệu quả tích cực. Đơn cử như tại các trang trại bò sữa, vòng tuần hoàn nông nghiệp xanh của Vinamilk với trọng tâm là công nghệ Biogas và nguyên lý biến chất thải thành tài nguyên. Đây là điểm sáng đáng ghi nhận trong nỗ lực triển khai kinh tế tuần hoàn tại Vinamilk, góp phần mang đến lợi ích đáng kể về môi trường, tận dụng năng lượng tái tạo và giảm thiểu lượng CO2 phát thải.

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng tích cực đảm bảo giá trị nguồn tài nguyên đất quý giá của nông nghiệp, với việc ứng dụng vòng tuần hoàn tái tạo đất theo công nghệ Nhật Bản và hình thức canh tác hữu cơ (organic). Đến hết năm 2019, tổng diện tích đồng cỏ chăn nuôi hữu cơ của Vinamilk đã tăng lên 10 lần so với năm 2016.

Mô hình “kinh tế tuần hoàn” ứng dụng trong hệ thống Biogas và vòng tròn quản lý nguồn đất bền vững tại các trang trại bò sữa Vinamilk

Ở mảng nhà máy, song song với việc triển khai hệ thống quản lý môi trường và năng lượng chuẩn quốc tế, Vinamilk tích cực thực hiện các sáng kiến bền vững. Nổi bật là 100% nước thải được xử lý, đảm bảo các tiêu chuẩn đầu ra nghiêm ngặt. Một phần nước được tái sử dụng để phục vụ các khâu sản xuất và hoạt động của nhà máy. Lộ trình cắt giảm chất thải và phát thải cũng được Vinamilk đẩy mạnh.

Cụ thể như các mục tiêu giảm lượng nhựa sử dụng trong quá trình sản xuất, sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo từ sinh khối và CNG, hệ thống chiếu sáng bằng đèn led, các dự án đầu tư sử dụng năng lượng mặt trời tại các trang trại bò sữa sẽ được khởi động vào năm 2021… Định hướng dài hạn của Vinamilk sẽ tập trung vào ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành để đảm bảo chất lượng, cải thiện năng suất, tối ưu hóa nguồn lực hướng đến phát triển bền vững.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời sẽ được Vinamilk áp dụng trên hệ thống các trang trại

Nỗ lực hướng đến tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng… tạo ra những tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, hài hòa giữa giá trị về kinh doanh, môi trường và xã hội, Vinamilk là doanh nghiệp được đánh giá cao về sự chủ động áp dụng nhiều sáng kiến cũng như triển khai các hoạt động hướng đến mục tiêu Phát triển bền vững như: Năng lượng bền vững với việc sử dụng năng lượng xanh; Tiết kiệm nguồn tài nguyên và chi phí sử dụng nước; Quản lý nguồn thải hiệu quả.

Đảm bảo giá trị cho người lao động và cộng đồng

Trong bối cảnh năm 2020 với nhiều biến động do Covid-19, vấn đề duy trì việc làm, an toàn sức khỏe cho người lao động được Vinamilk đặt ra như một khía cạnh quan trọng trong phát triển bền vững. Với những điều chỉnh về chính sách nhân sự phù hợp trong bối cảnh mới, cũng như sự ổn định trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, mọi lao động của Vinamilk được đảm bảo về việc làm, phúc lợi và an toàn sức khỏe trong Covid-19.

Vinamilk luôn đảm bảo điều kiện làm việc ổn định và an toàn cho người lao động trong đại dịch

Năm 2020 cũng là năm thứ 3 liên tiếp Vinamilk duy trì vị trí số 1 trong danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong một năm đầy thách thức với thị trường lao động và nguồn nhân lực.

Không chỉ đảm bảo quyền lợi và việc làm cho người lao động, Vinamilk cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng trong năm 2020. Công ty đã dành ngân sách gần 40 tỷ đồng cho các công tác phòng chống dịch, hỗ trợ cộng đồng và lực lượng tuyến đầu. Trong đó, 1,7 triệu hộp sữa đã được trao đến tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình CSR lớn của Vinamilk như “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam”, “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” hay chương trình “Sữa học đường đồng hành cùng các địa phương” vẫn được triển khai.

Các chương trình chăm sóc dinh dưỡng thông qua sữa cho trẻ em được Vinamilk đẩy mạnh trong năm 2020

Đặc biệt, năm 2020, “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã hoàn thành mục tiêu của chương trình với hơn 1,1 triệu cây xanh được trồng. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận và được Giải thưởng CSR Toàn cầu 2020 vinh danh trong Top 10 hoạt động vì môi trường xuất sắc nhất. Đồng thời, Vinamilk cũng là doanh nghiệp có hoạt động vì cộng đồng xuất sắc nhất tại Việt Nam theo The Global CSR Awards 2020.

