Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp WinCommerce (Thành viên Tập đoàn Masan) vừa công bố chuyển đổi thương hiệu hệ thống bán lẻ VinMart thành WinMart.

Trong khuôn khổ Lễ công bố, WinCommerce cũng khai trương siêu thị đầu tiên với tên WinMart tại TP. Vinh, tích hợp cửa hàng trà - cafe Phúc Long và mạng di động Reddi.

Đây là bước đi quan trọng nằm trong định hướng chiến lược của WinCommerce nhằm mang đến người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm mua sắm mới mẻ. Kế hoạch chuyển đổi thương hiệu đã được WinCommerce đề ra ngay từ thời điểm Tập đoàn Masan mua lại mảng bán lẻ từ Tập đoàn Vingroup. Lộ trình chuyển đổi này sẽ được WinCommerce hoàn tất trong quý I/2022.

Siêu thị WinMart tại TP. Vinh

Sau khi mua lại WinCommerce, Masan đã tái cấu trúc thành công, cải thiện hiệu quả vận hành, tiên phong ra mắt mô hình bán lẻ mini-mall, đáp ứng đa dạng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng với hệ sinh thái tích hợp WinMart+, Techcombank, kiosk Phúc Long, dược phẩm Phano và mạng di động Reddi. Quý III/2021 là quý đầu tiên WinCommerce đạt lợi nhuận thuần sau thuế dương, sau 7 quý được Masan mua lại.

Theo WinCommerce, chữ Win trong WinMart đại diện cho sự chiến thắng. Người tiêu dùng sẽ là người chiến thắng khi được tận hưởng trải nghiệm mua sắm vượt trội với giá cả hợp lý. Nhà sản xuất, người nông dân Việt sẽ chiến thắng với mô hình hợp tác win - win cùng WinCommerce. Chữ Win cũng thể hiện quyết tâm khẳng định vị thế của doanh nghiệp bán lẻ nội địa ngay trên sân nhà. Hơn cả, là thể hiện ý chí đồng lòng, tinh thần đoàn kết của gần 30.000 CBNV WinCommerce hướng tới mục tiêu trở thành niềm tự hào của Việt Nam.

WinCommerce chính thức tuyên bố chuyển đổi thương hiệu VinMart thành WinMart

Ông Trương Công Thắng, Tổng Giám đốc Công ty WinCommerce chia sẻ: “Thương hiệu WinMart hoạt động với 5 giá trị cốt lõi xuyên suốt gồm: Cung ứng hàng hóa Tươi Ngon Thượng Hạng; Thúc đẩy sản xuất trong nước; Bảo vệ hệ thống phân phối nội địa; Giúp đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới; Đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước”.

Cắt băng khai trương siêu thị đầu tiên với tên gọi WinMart tại TP. Vinh

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc thường trực WinCommerce cho biết: “WinCommerce khẳng định vị trí là nhà bán lẻ của người Việt khi luôn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng hóa nội địa tại WinMart/WinMart+. Với triết lý “Đặt người tiêu dùng làm trọng tâm”, chúng tôi không ngừng đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng một cách trọn vẹn nhất. Thông qua WinMart/WinMart+, sản phẩm chất lượng của nhà sản xuất, người nông dân được phân phối rộng khắp, cắt giảm chi phí trung gian, nhanh chóng đến tay người tiêu dùng”.

Đồng thời, công ty cũng phối hợp cùng Sở Công thương tỉnh Nghệ An tổ chức Tuần lễ Nông sản - Đặc sản Nghệ An và Tuần lễ Cam Vinh.

Cũng trong dịp này, đại diện Tập đoàn Masan đã trao tặng cho bệnh viện Hữu Nghị tỉnh Nghệ An 1 máy thở ECMO dòng cao cấp nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là hệ thống ECMO của Đức đầu tiên tại Nghệ An. Đồng thời, Tập đoàn cũng ủng hộ 2.000 phần quà an sinh xã hội “Tết vì người nghèo - Nhâm Dần 2022” trị giá 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Ngọc Minh