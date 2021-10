Yeah1 Group vừa được vinh danh là một trong những ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’ do tạp chí HR Asia - tạp chí nhân sự cấp cao hàng đầu châu Á khảo sát & công bố.

15 năm hình thành và phát triển là 15 năm theo đuổi các giá trị cốt lõi: Thấu hiểu người dùng, Tiến bộ đổi mới, Kiên định bền vững, Dấn bước tiên phong và Không ngừng sáng tạo, Yeah1 Group từng bước từng bước đạt được những giá trị nhất định trong việc trở thành nơi để người trẻ xây dựng ước mơ của mình.

Nhà sáng lập - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Yeah1 Nguyễn Ảnh Nhượng Tống luôn chia sẻ: “Tới Yeah1 không phải là làm việc vì tiền, tới Yeah1 là để xây dựng giấc mơ của những người trẻ”. Câu nói này đã truyền cảm hứng cho ngọn lửa đam mê của mỗi nhân viên Yeah1 trên con đường chinh phục những đỉnh cao. Điều này được thể hiện rõ trong bối cảnh đại dịch, đặc biệt là khi tình trạng giãn cách xã hội kéo dài thời hơn 5 tháng qua đã gây trở ngại không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đặc biệt là TP.HCM, Yeah1 Group đã “vượt bão” bằng tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

“Dám nghĩ, dám làm” - Yeah1 sống với tinh thần luôn dám thách thức giới hạn của chính mình. Chính vì thế việc xây dựng môi trường năng động, sáng tạo và tạo ra cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của nhân viên là điều mà Yeah1 luôn hướng tới. Các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn được tổ chức thường xuyên và được dẫn dắt bởi các diễn giả chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Các buổi workshop, sharing từ chính các thành viên của Yeah1 luôn được hưởng ứng. Ngoài ra, thành viên Yeah1 còn có thể tự do tham gia hoạt động của các câu lạc bộ, hội nhóm cùng sở thích trong công ty, cùng nhau học tập và phát triển. Việc ghi nhận và động viên những nỗ lực dù là nhỏ của nhân viên được Yeah1 Group đặc biệt quan tâm và thường xuyên thực hiện thông qua những buổi company town hall, tạp chí nội bộ, sổ vinh danh hay là hoạt động team building, party cuối năm.

“Làm tất cả hay không làm gì hết” vốn đã là DNA của những chiến binh Yeah1. Giá trị này được phản ánh bằng những công việc hàng ngày dù nhỏ nhặt nhất trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, năng động của Yeah1 nhất là khi phải đối mặt với việc dịch bệnh Covid-19 bùng nổ và toàn bộ công ty phải chuyển sang chế độ Work From Home. Các hoạt động gắn kết như tổ chức minigame hàng tuần, các buổi tư vấn sức khỏe về covid-19 cũng như các căn bệnh dễ mắc phải trong quá trình làm việc tại nhà như trầm cảm, mất ngủ,... được tổ chức để hỗ trợ tinh thần cho mọi người, những yêu thương và sẻ chia đã tiếp thêm tình thần giúp các thành viên vượt qua dịch bệnh một cách ít tổn hại nhất bằng những chương trình như San Sẻ Yêu Thương, quỹ Yeah1 Give, đồng hành và chăm sóc F0 tại nhà….

“Everyone is a leader – Bạn cần trở thành leader trong chính công việc của bạn”. Cấp bậc không quan trọng bằng kết quả mà nhân viên có thể đóng góp khi tham gia thực hiện các dự án từ lớn đến nhỏ. Đó là những lý do đưa Yeah1 Group vượt qua những vòng đánh giá gắt gao của ban khám khảo dựa trên những nghiên cứu độc lập về uy tín của công ty có môi trường làm việc nổi bật, với số điểm luôn vượt trội so với các công ty cùng ngành. Sự gắn kết giữa nhân viên, chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và các hoạt động truyền thông nội bộ sôi nổi cũng như sự linh hoạt khi phải đối mặt với những trở ngại và bất ổn là những yếu tố đưa Yeah1 Group được vinh danh tại Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Trước đó, Yeah1 Group cũng từng được vinh danh Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Tại Việt Nam Năm 2020 do Anphabe khảo sát & công bố và Top 100 Thương Hiệu Tuyển Dụng Được Yêu Thích Nhất do trang tuyển dụng Careerbuilder khảo sát đánh giá.

Yeah1 Group là một tổ chức đặc thù của GenZ với hơn 50% nhân viên là các bạn bạn trẻ sinh từ cuối những năm 1990 đến năm 2000. Có thể nói, đã là Yeah1-er, ai cũng có thể làm việc bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu cùng những thử thách và áp lực lớn. Trong tương lai, Yeah1 Group sẽ không ngừng cố gắng để tạo ra môi trường phát triển tốt nhất cho người trẻ - những người với tư duy linh hoạt luôn sẵn sàng đón nhận những thách thức với tâm thế tiến về phía trước để cùng nhau chinh phục những đỉnh cao phía trước.

Doãn Phong