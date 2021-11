Năm 2020, Công ty Yến sào Khánh Hòa vào top 50 “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá. Đây là động lực to lớn nhằm động viên, khích lệ tập thể Ban lãnh đạo công ty ngày càng quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, an toàn và hiệu quả để cán bộ công nhân viên ngày càng yêu thương và gắn bó hơn với công việc, phát huy tốt nhất năng lực và nhiệt huyết vì sự phát triển bền vững của Công ty Yến sào khánh Hòa.