Dù không có tên trong top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 5, nhưng sang tháng 6 mẫu xe Honda City bất ngờ đánh bại Toyota Vios, dẫn đầu bảng xếp hạng này với doanh số đạt được khá ấn tượng.

Theo báo cáo doanh số bán hàng mới nhất của VAMA (Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), top 10 xe bán chạy nhất tháng 6 có sự xáo trộn bất ngờ.

Đáng chú ý nhất là mẫu xe sedan Honda City dù không góp mặt trong top ô tô bán chạy nhất trong tháng 5, nhưng sang tháng 6 lại bất ngờ đánh bại Toyota Vios, dẫn đầu thị trường với doanh số đạt được khá cao. Mitsubishi từ vị trí thứ 7 lên đứng thứ 3 bảng xếp hạng. Các mẫu xe Vinfast Lux A2.0, Honda CR-V, Mazda 3 bán chạy tháng trước thì sang tháng này đều vắng mặt nhường vị trí cho Kia Cerato, Mazda CX-5 .

1. Honda City: 2.183 xe

Honda City thăng hoa trong tháng 6/2020 với doanh số đạt 2.183 xe bán ra tăng 341% so với tháng trước đạt 495 xe bán ra và tăng 203% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 720 xe. Nhờ đó, doanh số 6 tháng đầu năm của Honda City tăng lên 4.348 xe giảm 11% so với 6 tháng đầu năm ngoái đạt 4.894 xe.

Trong tháng 6 mẫu xe này được áp dụng giảm giá khá sâu so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc sedan hạng B với mức giảm lên đến 40-50 triệu đồng. Đây có thể là nguyên nhân khiến doanh số xe tăng đột biến như vậy. Cùng với đó, Honda City là xe ô tô lắp ráp trong nước, việc được giảm 50% phí trước bạ theo chính sách mới của nhà nước sẽ khiến mẫu xe này vẫn sẽ đắt khách trong thời gian tới.

Honda City bất ngờ đánh bại Toyota Vios dẫn đầu thị trường

Honda City là mẫu xe đã lâu chưa có sự thay đổi tại thị trường Việt trong khi thế hệ mới đã ra mắt tại Thái Lan từ cuối năm 2019. Hiện tại, Honda City có mức giá được cho là phù hợp trong phân khúc dao động từ 559-599 triệu đồng với 2 phiên bản đều sử dụng hộp số tự động.

2. Toyota Vios: 1.821 xe

Sau nhiều tháng dẫn đầu toàn thị trường, tháng qua, Toyota Vios lại bị chính đối thủ trong cùng phân khúc sedan hạng B là Honda City đánh bại với doanh số cách biệt lên đến 362 xe.

Việc giảm nhẹ doanh số từ 1.958 xe bán ra trong tháng trước xuống còn 1.821 xe trong tháng 6 khiến Toyota Vios ngậm ngùi xuống đứng thứ 2 bảng xếp hạng.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số này giảm 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 3.403 xe. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2020, Toyota Vios đạt 11.244 xe giảm gần 10% so với 6 tháng đầu năm ngoái đạt 12.451 xe xuất xưởng.

Toyota Vios đứng vị trí thứ 2 bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tháng 6

Toyota Vios thế hệ mới lắp ráp tại Việt Nam được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Xe hiện có giá bán dao động từ 470-570 triệu đồng.

3. Mitsubishi Xpander: 1.817 xe

Doanh số bán ra của Xpander mấy tháng trước liên tục bị tụt thứ hạng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho nguồn cung gặp nhiều khó khăn.

Nhưng sang tháng 6, mẫu xe này bất ngờ tăng vượt trội, đạt 1.817 xe tăng khủng 165,3% so với tháng 5 đạt 685 xe bán xe và tăng 9,5% so với cúng kỳ năm ngoái đạt 1.659 xe.

Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2020, mẫu xe MPV này đạt 5883 xe giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 7.544 xe xuất xưởng.

Mitsubishi Xpander 2020

Hiện nay, Mitsubishi Xpander 2020 có giá từ 555 triệu đồng cho bản MT và 630 triệu đồng với bản AT. Sắp tới mẫu xe này dự kiến sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước. Nếu hàng lắp ráp vẫn giữ nguyên mức này thì giá lăn bánh của xe sẽ rẻ hơn khoảng 27 triệu đồng.

4 Vinfast Fadil: 1.364 xe

So với tháng trước đó, doanh số của mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VinFast Fadil tăng 208 chiếc (tháng 5/2020 bán được 1.156 chiếc).

Doanh số này giúp Fadil giữ nguyên được vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất thị trường.

Fadil giữ nguyên được vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng xe bán chạy

Hiện nay, VinFast Fadil có 3 phiên bản với giá niêm yết dao động tử 414,9-491,9 triệu đồng. Việc được áp dụng giảm 50% phí trước bạ theo chính sách mới cũng giúp giá lăn bánh mẫu xe này giảm đáng kể từ 24,9-29,5 triệu đồng.

5. Hyundai Accent: 1.163 xe

Xếp vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng lần này là sedan Hyundai Accent với 1.163 xe được bán ra tăng nhẹ 3% so với tháng trước đạt 1.128 xe và giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.464 xe.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, mẫu xe này đạt 7.349 chiếc giảm 16,3% so với 6 tháng đầu năm ngoái đạt 8.785 xe.

Hyundai Accent: 1.163 xe.

Hyundai Accent là mẫu xe Sedan hạng B, được lắp ráp trong nước vào năm 2018 và được phân phối với 4 phiên bản có giá niêm yết từ 426-542 triệu đồng.

6. Kia Cerato: 1.046 xe

Quay trở lại top xe bán chạy tháng 6, Kia Cerato đạt 1.046 xe bán ra tăng 123,5% so với tháng trước và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 868 xe.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, mẫu xe hạng C này đạt 3.551 xe giảm mạnh 40,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kia Cerato

Giá bán của Kia Cerato hiện dao động từ 529 đến 665 triệu đồng. Trong tháng 7 này, Kia Cerato đang được giảm giá từ 10 đến 30 triệu đồng, tuỳ vào từng phiên bản.

7. Hyundai Grand i10: 1.022 xe.

Theo số liệu của Hyundai Thành Công, tháng 6/2020, Grand i10 đạt 1.022 xe bán ra giảm 5% so với tháng trước và giảm 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.609 xe. Kết quả này khiến Hyundai Grandi10 tiếp tục tụt 1 bậc xuống đứng vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhât thị trường tháng 6.

Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2020 mẫu xe này đạt 6.414 xe giảm 21,6% so với 6 tháng đầu năm ngoái đạt 8.184 chiếc.

Huyndai Grand i10

Mẫu xe này hiện phân phối tại Việt Nam với 9 phiên bản. Theo đó 9 phiên bản của Huyndai Grand i10 có giá tính lệ phí trước bạ dao động từ 324- 414 triệu đồng.

Sau khi được giảm 50% phí trước bạ, giá lăn bánh của xe cũng theo đó được giảm từ 19-25 triệu đồng.

8. Mazda CX-5: 1.008 xe

Việc giảm giá sâu trên 100 triệu đồng trong tháng 6 đã giúp SUV Mazda CX-5 lọt top xe bán chạy với doanh số tăng trưởng đáng kể đạt 1.008 xe bán ra tăng mạnh 113% so với tháng trước chỉ đạt 473 xe.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, mẫu xe này bán được 3.018 xe giảm sâu 51% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 6.160 xe

Mazda CX-5 hiện được phân phối với 4 phiên bản, giá dao động từ 899 triệu- 1,149 tỷ đồng.

Trong tháng 7 này, Mazda CX-5 tiếp được giảm giá bán từ 70 đến 120 triệu đồng (tuỳ phiên bản). Trong đó, CX-5 bản 2.5 Sig Premium 2WD giảm 120 triệu đồng, giá bán của xe sau ưu đãi là 899 triệu đồng (giá niêm yết 1,019 tỷ đồng).

9. Ford Ranger: 908 xe

Sau khi vươn lên đứng vị trí thứ 3 xe bán chạy nhất thị trường tháng 5 với 1.176 xe bán ra thì sang tháng 6 kết quả kinh doanh cua Ford Ranger lại sụt giảm đáng kể với chỉ 908 được giao đến tay khách hàng.

Con số này khiến Ranger xuống đứng thứ 9 bảng xếp hạng. Ford Ranger thế hệ mới 2020 hiện có giá bán dao động từ 616 triệu đồng đến 1,198 tỷ đồng.

10 xe bán chạy nhất tháng 6: Ford Ranger xếp vị trí thứ 9.

Nguyên nhân có thể do tháng 6, mẫu xe này khan hàng và có Ford Ranger bản XLS 2.2L 4x2 AT bán "kèm lạc".

10. Hyundai Santa Fe: 813 xe

Trong tháng 6, Hyundai Santa Fe tiếp tục lọt vào danh sách 10 xe bán chạy nhất trong tháng với 813 xe bán ra, tăng trưởng 22% so với tháng trước đó đạt 665 xe. Cộng dồn doanh số 6 tháng đầu năm là 3.629 xe được bán ra.

Hyundai SantaFe hiện phân phối tại Việt Nam với 6 phiên bản có mức giá dao động từ 995-1.245 triệu đồng.

Chi Bảo

Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!