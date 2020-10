Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 có hơn nửa thời gian rơi nằm trong tháng 7 âm, nhưng không quá ảnh hưởng sức mua của người dân, đồng thời chứng kiến sự lên ngôi của xe lắp ráp Vinfast, Toyota, Hyundai.

Trong top 10 xe bán chạy của tháng 9, có hai gương mặt mới là Hyundai Tucson và Vinfast Lux SA. Nếu như Tucson trở lại sau 2 tháng vắng bóng thì với Vinfast Lux SA là lần đầu góp mặt, song hành cùng “người anh em” Vinfast Fadil. Hai mẫu xe bị đánh bật khỏi bảng xếp hạng là Honda CR-V và Kia Cerato.

1. Toyota Vios: 2.912 xe

Mẫu xe cỡ B của Toyota vẫn duy trì ở vị trị đầu Top 10 xe bán chạy tháng 9, đạt mức tiêu thụ 2.912 xe. So với tháng 8, Toyota Vios tăng trưởng đến 35,2 %, và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 2.333 xe).

Cộng dồn 9 tháng, Toyota Vios đạt 19.120 xe bán ra, bằng với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Vios lắp ráp tại Việt Nam được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Xe hiện có giá bán dao động từ 470-570 triệu đồng.Hiện tại xe có giá bán từ 531-606 triệu đồng.

2. Hyundai Accent: 1.817 xe

Thứ hạng Hyundai Accent trong tháng 9 vẫn giữ nguyên, xếp sau Vios về mặt doanh số với 1.817 xe. Con số này tăng 30,4% so với tháng trước (bán 1.3923 xe), nhưng giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái (1.927 xe).

Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Hyundai Accent đạt 12.778 xe bán ra, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 13.587 xe).

Giá xe Hyundai Accent 2020 hiện được niêm yết với 4 phiên bản từ 426,1 - 542,1 triệu đồng, vẫn chiếm ưu thế nhất trong phân khúc khi so sánh với các đối thủ như Toyota Vios hay Honda City.

3. Hyundai Tucson: 1.671 xe

Sang tháng 9 mẫu Hyundai Tucson đã trở lại Top 10 xe bán chạy sau 2 tháng vắng mặt và thay thế vị trí số 3 của Kia Cerato tháng 8.

Hyundai Tucson bán được 1.671 xe, tăng trưởng tới 168,2% so với tháng trước (bán 623 xe), và tăng 104,8 % so với cùng kỳ năm ngoái (bán 816 xe).



Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Hyundai Tucson đạt 6.682 xe bán ra, tăng trưởng 17,68% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 5.678 xe).

Tucson hiện được bán ra thị trường 4 phiên bản với giá từ 799 – 940 triệu đồng.

4. Vinfast Fadil: 1.515 xe

Mẫu xe Fadil của Vinfast tiếp tục làm nên sự chú ý bằng việc xuất hiện trong Top 10 xe bán chạy khi tăng từ vị trí số 9 của tháng 8 lên số 4 ở tháng 9. Tháng vừa qua Vinfast Fadil bán ra 1.515 xe, tăng trưởng tới 78,4% so với tháng 8 (bán 849 xe).



Hiện tại Vinfast Fadil có 3 phiên bản bán với giá từ 425 triệu đến 499 triệu đồng, nhưng khách hàng có thể tận dụng giảm giá khi mua xe nhờ dùng voucher (có được từ mua nhà hoặc quà tặng), đồng thời nhận các ưu đãi gửi xe tại các đô thị do VinGroup đầu tư.

5. Ford Ranger: 1.500 xe

Giảm 1 hạng so với tháng 8, trong tháng 9 mẫu Ford Ranger xếp vị trí số 5 khi bán được 1.500 xe, tăng trưởng 0,35% so với tháng trước đó (bán 1.109 xe), và tăng 53,8% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 975 xe).



Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Ford Ranger đạt 8.101 xe, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 9.170 xe).

Ford Ranger hiện có 8 phiên bản, bán giá từ 616- 918 triệu đồng. Trong đó phiên bản đặc biệt Ford Ranger Limited trang bị động cơ 2.0 Turbo đơn đang dính lùm xùm chảy dầu chưa giải quyết triệt để.

6. Hyundai Santa Fe: 1.491 xe

Hyundai Santa Fe trong tháng 9 vừa qua có sự khởi sắc khi tăng từ vị trí số 10 (tháng 8) lên vị trí số 6. Mẫu SUV của Hyundai bán được 1.491 xe, tăng trưởng tới 109,% so với tháng 8 (bán 712 xe), và tăng trưởng 106,5% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 722 xe).



Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Hyundai Santa Fe đạt 7.083 xe bán ra, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 6.591 xe).

Hiện tại, giá xe Hyundai SantaFe 2020 đang bán với 6 phiên bản có giá từ 995 triệu đồng đến 1,245 tỷ đồng.

7. Mitsubishi Xpander: 1.470 xe 943 xe

Trong tháng 9, Mitsubishi Xpander bán được 1.470 xe, tăng 55,9% so với tháng 8 (bán 943 xe), nhưng giảm 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 2.081 xe). Kết quả này giúp mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi Motor Việt Nam giữ nguyên hạng 7.



Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Mitsubishi Xpander đạt 9.906 xe, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 11.985 xe).

Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang mở bán ở Việt Nam với 3 bản có giá từ 550 triệu đến 630 triệu đồng.

8. Hyundai Grand i10: 1.313 xe

Mẫu xe cỡ A của Hyundai tụt từ vị trí số 5 xuống số 8. Trong tháng 9, Hyundai Grand i10 bán được 1.313 xe, tăng 20,7% so với tháng 8 (bán 1.088 xe). So với cùng kỳ năm ngoái (bán 1.668 xe), Hyundai Grand i10 bán giảm 21,3%.



Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Hyundai Grand i10 đạt 10.101 xe bán ra, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 12.682 xe).

Giá bán xe Hyundai Grand i10 hiện vẫn giữ nguyên dao động ở mức 315 triệu đồng - 415 triệu đồng cho 9 phiên bản lựa chọn khác nhau cả sedan và hatchback.

9. Vinfast Lux SA2.0: 1.307 xe 308

Lần đầu tiên lọt Top 10 xe bán chạy kể từ khi Vinfast công khai doanh số bán hàng (từ doanh số tháng 5/2020), mẫu SUV Vinfast Lux SA2.0 gây bất ngờ với lượng bán tháng 9 đạt 1.307 xe, tăng trưởng tới 324,3% so với tháng 8.



Vinfast Lux SA2.0 mang dáng vẻ cơ bắp và vuông vức được ví với thiết kế của BMW X5 nhưng có điểm nhấn riêng như ca-pô được dập nổi công phu, lưới tản nhiệt hình chữ V, logo chữ V màu bạc. Giá xe VinFast LUX SA2.0 hiện ở mức 1,649 tỷ đồng - 1,929 tỷ đồng.

10. Mazda CX-5: 1.267 xe

Tụt từ vị trí số 6 của tháng 8 xuống số 10 thang 9, Mazda CX-5 hiện là đại diện duy nhất của Trường Hải nằm trong Top 10 xe bán chạy. Trước đây Trường Hải thường có vài mẫu xe bán chạy nằm Top như Mazda3, Kia Cerato, Kia Morning nhưng hiện tại do sức ép từ các đối thủ mới khiến xe Kia và Mazda đang dần sa sút phong độ.

Thương hiệu Nhật Bản bán được 1.267 chiếc Mazda CX-5 trong tháng 9, tăng nhẹ 8,9% so với tháng trước (bán 1.163 xe), nhưng tăng tới 78,7% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 709 xe).

Cộng dồn 9 tháng năm 2020, Mazda CX-5 đạt 6.380 xe, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 7.942 xe).

Hiện giá giá xe Mazda CX-5 bản 2.0L Deluxe niêm yết ở mức 819 triệu, bản 2.0L Luxury có giá 859 triệu, bản 2.0L Premium và 2.5L Signature Premium có giá 899 triệu, bản 2WD Signature Premium i-Activesense có giá 999 triệu đồng và bản cao cấp nhất AWD Signature Premium được bán với giá 1,049 tỷ đồng.

Đình Quý

