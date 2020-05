Cuối tháng 4/2020, Bridgestone Việt Nam ký kết hợp tác cùng Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, trở thành nhà cung cấp lốp cho dòng xe Toyota Vios 2020. Sự kết hợp đánh dấu chặng đường quan trọng của hai thương hiệu đi đầu ngành công nghiệp ô tô.

Bridgestone Ecopia EP150 - Lốp nội địa, chất lượng quốc tế

Nhu cầu sử dụng ôtô của người dân Việt Nam ngày một tăng cao kéo theo nhiều cơ hội phát triển trong thị trường sản xuất lốp xe ô tô tại Việt Nam. Bridgestone Việt Nam liên tục chứng minh mình là một “ông lớn” khi không ngừng cải tiến, nâng cao để mở rộng từ việc chỉ sản xuất để xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, châu Âu, châu Mỹ… thành một trong những cái tên sản xuất lốp xe hàng đầu cho thị trường Việt Nam kể từ năm 2017. Kế từ đó, giấc mơ “Người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam” dần trở thành hiện thực với hàng trăm ngàn sản phẩm lốp xe đã được sử dụng trên thị trường mỗi năm. Trong số đó phải kể đến Ecopia EP150 - một trong những phiên bản hoàn hảo được tin tưởng lựa chọn cho các dòng xe nhỏ và trung.

Ecopia EP150 của Bridgestone là một trong những loại lốp được tin tưởng lựa chọn cho các dòng xe nhỏ và trung.

Ngay từ khi ra mắt, dòng lốp này nhanh chóng được đón nhận nhờ các tính năng nổi trội. Bridgestone Ecopia EP150 được phát triển với hợp chất cao su đặc biệt và thiết kế tiên tiến nhằm giảm lực cản lăn và tiêu hao nhiêu liệu xe cũng như giảm khí thải CO2 ra môi trường. Bên cạnh đó, lốp xe được gia cố độ bền nên phù hợp di chuyển trên các điều kiện đường sá khác nhau.

Toyota và Bridgestone - sự kết hợp hoàn mỹ

Sự hợp tác của hai thương hiệu toàn cầu Bridgestone và Toyota cho dòng xe Vios phiên bản 2020 được xem là một sự kết hợp tối ưu. Toyota Vios được mệnh danh là "gà đẻ trứng vàng" của Toyota Việt Nam nếu xét về mặt doanh số khi là mẫu xe dẫn đầu thị trường ô tô trong nước trong hai năm 2018 và 2019 (doanh số lần lượt là 27.188 chiếc cho 2018 và 27.180 chiếc bán ra vào 2019). Hướng đến việc mang đến trải nghiệm lái êm ái và hoàn hảo cho cả gia đình, Toyota Vios 2020 - “Cả nhà đều yêu” sở hữu khoang nội thất rộng rãi, thiết kế tối ưu với phần để chân thoải mái. Trong khi đó, Ecopia EP150 đáp ứng được việc đảm bảo độ an toàn, bền bỉ và ổn định nhờ vào các tính năng đánh lái trên nhiều điều kiện đường…

Toyota Vios liên tục dẫn đầu về doanh số tại thị trường Việt Nam

Bridgestone Ecopia EP150 có thể hỗ trợ các hiệu suất xe của Toyota Vios một cách tối đa nhất

Hơn thế nữa, là một trong số ít các mẫu xe trên thị trường đạt tiêu chuẩn an toàn ASEAN Ncap, Toyota Vios 2020 mang lại sự an tâm cho người lái và hành khách trên mọi hành trình hoàn toàn phù hợp với tôn chỉ hoạt động đề cao sự an toàn trên từng cung đường khi không ngừng đưa ra nhiều cải tiến trong sản xuất mà Bridgestone luôn theo đuổi.

Bridgestone từ lâu đã là đối tác toàn cầu của Toyota, tại Việt Nam, lần kết hợp này cũng không phải là lần đầu tiên Bridgestone Việt Nam bắt tay cùng Toyota Việt Nam. Trong suốt nhiều năm qua, Bridgestone chứng minh rằng mình là một đối tác cung cấp lốp đáng tin cậy của Toyota khi đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu trên nhiều phân khúc khác nhau. Liên tiếp hai năm gần nhất, Bridgestone Việt Nam tự hào nhận danh hiệu “Nhà cung cấp chất lượng nhất” và “Nhà cung cấp hướng tới An toàn tốt nhất” do Toyota Việt Nam trao tặng - cho thấy sự tin tưởng và mối quan hệ chặt chẽ của Bridgestone cùng Toyota trong hành trình hướng đến sự phát triển toàn cầu.

Cú bắt tay giữa Bridgestone và Toyota cho dòng xe Vios phiên bản 2020 được xem là một sự kết hợp tối ưu

Năm 2020 cũng là năm đánh dấu cột mốc Bridgestone “Thập kỷ cùng Việt Nam vươn xa” với nhiều tham vọng về sự đồng hành và phát triển cùng người Việt. Tiếp tục ước mơ chinh phục thị trường lốp xe Việt với sự tận tâm, không ngừng cải tiến để mỗi hành trình bền bỉ là những trải nghiệm tối đa của sự êm ái, thoải mái và an toàn.

Ngọc Minh