Xưởng dịch vụ Hyundai An Khánh không chỉ đầu tư nhiều hạng mục chuyên biệt theo tiêu chuẩn mới nhất, các khu vực chức năng còn đáp ứng được tối đa nhu cầu bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phụ tùng chính hãng.

Xưởng dịch vụ Hyundai An Khánh nằm tại Km 08+400 Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, cách big C Thăng Long 6,5km theo hướng Đại lộ Thăng Long. Tại đây cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho “xế cưng” từ bảo dưỡng ô tô, sửa chữa nặng cho đến dịch vụ chăm sóc xe hơi Car Spa, Detailing…

Với quy trình kỹ thuật được thực hiện nghiêm ngặt bằng hệ thống trang thiết bị phụ trợ hiện đại bậc nhất, đội ngũ tay nghề cao và phụ tùng chính hãng, Xưởng dịch vụ Hyundai An Khánh nhận sự tin tưởng của nhiều khách hàng.

Khoang máy xe trước và sau khi vệ sinh

Tại Xưởng dịch vụ Hyundai An Khánh, các hoạt động dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng nằm ở khoang riêng biệt với 29 khoang sửa chữa và 14 khoang đồng sơn, giúp sửa chữa, bảo dưỡng từ 100 - 150 xe/ngày. Xưởng còn vận hành bởi đội ngũ kỹ thuật viên diagnostic (chẩn đoán), systems (hệ thống) và maintenance (bảo dưỡng) giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp.

Các dịch vụ Cứu hộ xe khẩn cấp, Sửa chữa nhanh (Quick Service), Bảo dưỡng đều sử dụng trang bị máy móc công nghệ kỹ thuật tiên tiến, đội ngũ nhân viên tận tụy, có chuyên môn. Bên cạnh đó, Hyundai An Khánh khẳng định các mức chi phí tại xưởng đều công khai, minh bạch để mang đến sự yên tâm cho khách hàng.

Bảo dưỡng ô tô thường xuyên là cách duy nhất phát hiện những hư hỏng kịp thời và sửa chữa một cách toàn diện. Xưởng Dịch Vụ Hyundai An Khánh mang đến gói dịch vụ toàn diện - từ kiểm tra đèn chiếu đến sửa chữa hệ thống phanh.

Bên cạnh đó, Showroom 3S còn chứa kho cung cấp phụ tùng, phụ kiện chính hãng chất lượng luôn sẵn sàng.

Dịch vụ sửa chữa xe tại Hyundai An Khánh cũng đa dạng hạng mục từ sửa chữa những chi tiết hư hỏng nhẹ nhất đến xe bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, Xưởng dịch vụ Hyundai An Khánh còn nhận phục hồi, sửa chữa xe tai nạn nặng. Bằng kinh nghiệm chuyên phục chế, phục hồi các loại xe ô tô bị tai nạn va chạm nặng, bẹp dúm bằng kỹ thuật gò hàn phục hồi thân vỏ, Hyundai An Khánh luôn nỗ lực trả nguyên hiện trạng xe cho chủ với chất lượng đạt từ 98 ~ 100% so với ban đầu.

Sửa chữa, đại tu xe hư hỏng nặng

“Kỹ thuật viên tại Hyundai An Khánh được đào tạo đầy đủ để hiểu rõ công nghệ mới nhất của xe từ các hãng và bảo đảm chúng trong điều kiện vận hành hoàn hảo. Vì thế xe của bạn luôn được giao cho những con người thông thạo nhất làm bảo dưỡng và sửa chữa khi đem xe đến Xưởng dịch vụ Hyundai An Khánh”, đại diện Hyundai An Khánh cho biết.

Nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất, trung tâm trưng bày còn đem tới sự trang trọng, tinh tế, lịch sự đối với những dịch vụ ở đẳng cấp cao nhất: khu vực giao xe tách biệt được cá nhân hóa, phòng chờ hạng sang.

Với tiêu chuẩn 3S đẳng cấp 5 sao, Xưởng dịch vụ Hyundai An Khánh tự tin mang lại những trải nghiệm và giá trị hàng đầu đến khách hàng.

Xưởng dịch vụ Hyundai An Khánh Hotline Kỹ thuật dịch vụ: 0568 66 9999 Hotline Chăm sóc khách hàng: 0243 203 9899 để đặt lịch. Địa chỉ: Km 8+400, Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội Cách Big C Thăng Long khoảng 6,5km hướng Đại lộ Thăng Long tại hầm chui số 3. Website: https://hyundaiankhanh.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/HyundaiAK

Doãn Phong