Với nhiều khách hàng, Toyota Wigo là lựa chọn lý tưởng bởi giá hợp lý, chi phí sử dụng thấp, lại có ngoại hình trẻ trung, trang bị đầy đủ. Giờ đây, Wigo phiên bản mới càng thêm hấp dẫn khi triển khai gói ưu đãi tới 20 triệu đồng.

Chiếc xe đa dụng, nhiều tính năng vượt trội

Anh Nguyễn Minh Hoan (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) sử dụng chiếc Wigo đánh giá: “Cứ đi ra khỏi nhà từ 2 km trở lên là tôi sử dụng Wigo, coi nó như phương tiện thay thế cho xe máy. Wigo ưu việt với kích thước nhỏ gọn của một chiếc xe hạng A, bán kính quay đầu chỉ 4,7m kết hợp với vô lăng trợ lực điện và camera lùi, hỗ trợ người lái ở những khu vực chật hẹp. Việc điều khiển xe rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Khoảng sáng gầm xe cao 160mm, còn giúp Wigo có thể “leo vỉa hè” khá dễ dàng”.

Tuy nhỏ gọn bên ngoài, nhưng Toyota Wigo lại có không gian bên trong rất rộng rãi. Ghế ngồi có kích cỡ lớn nhất phân khúc hạng A, thoải mái cho 5 người. Chất liệu ghế nỉ nổi bật với những họa tiết thời trang. Hàng ghế sau đủ 3 tựa đầu, có thể chỉnh độ cao cho 3 người và gập phẳng, mang đến sự linh hoạt, khả năng chứa đồ tốt khi cần thiết.

Toyota Wigo còn được nhà sản xuất trang bị hàng loạt tiện nghi hiện đại, trong đó có hệ thống đầu DVD kèm màn hình cảm ứng. Xe có khả năng kết nối USB/AUX/Bluetooth... hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Đầu ra của hệ thống giải trí xe là dàn âm thanh 4 loa tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Wigo bản 1.2 AT còn được trang bị chìa khoá thông minh và khởi động bằng nút bấm, gương chiếu hậu chỉnh điện.

Khả năng làm mát của Wigo cũng là “điểm cộng” đáng giá với người dùng. “Chỉ sau 5 phút khởi động là cả khoang xe đã mát lạnh. Mùa hè bên ngoài nắng nóng 40 độ, bên trong xe cả gia đình vẫn cảm thấy mát mẻ và dễ chịu khi di chuyển. Lái Wigo lướt phố thì hơn hẳn so với chạy xe máy”, anh Minh Hoan nhận xét.

Sử dụng Toyota Wigo làm taxi chuyên chở khách hàng ngày, anh Trần Mạnh Trung (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Tôi rất yên tâm khi lái chiếc xe này. Với những người làm công việc chuyên chở hành khách như tôi, sự an toàn của khách hàng đặt lên hàng đầu. Với xe thuộc phân khúc hạng A thì lựa chọn Wigo là sáng suốt. Đây là mẫu xe có độ an toàn cao, đạt tiêu chuẩn 4 sao ASEAN NCAP - mức cao nhất dành cho xe ở phân khúc hạng A. Xe được trang bị hàng loạt tính năng như: chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, 2 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm tại 5 vị trí, ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ, bàn đạp phanh tự đổ, khoá an toàn cho ghế trẻ em… Đặc biệt, hệ thống khung gầm thiết kế mang lại sự an toàn cho người ngồi trong xe khi có va chạm”.

Theo anh Trung, động cơ dung tích 1.2l, 4 xy-lanh công suất tới 86 mã lực của Wigo phù hợp để chuyên đi trong phố. Anh đánh giá: “Mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, chỉ tốn 6,8l/100km trong nội đô và 4,36l/100km ngoài đô thị. Không những thế, chi phí bảo dưỡng cũng rất thấp, chẳng mấy khi xe hỏng”.

Những người thường sử dụng dịch vụ taxi công nghệ để đi lại hằng ngày cũng không khỏi ấn tượng với Wigo. Anh Đỗ Đình Quyết (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, khi ngồi trên Wigo, anh thấy khung gầm chắc chắn, giảm xóc êm ái, điều hòa mát mẻ và ghế ngồi rộng rãi. Không những thế, xe được trang bị nhiều tính năng an toàn. “Có hôm tôi ngồi trên xe Wigo, tài xế kể đã chạy chiếc xe này gần 3 vạn cây số nhưng vẫn chắc chắn, không có cảm giác xộc xệch”, anh chia sẻ.

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Từ nay tới ngày 31/12/2021, người mua xe Wigo phiên bản mới sẽ nhận gói quà trị giá 20 triệu đồng gồm: bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng cho phiên bản số tự động và gói bảo hành mở rộng đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho cả 2 phiên bản.

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết: “Ghế bọc da PVC có khả năng chống nước tốt, dễ dàng vệ sinh, tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho không gian nội thất. Trong khi đó, phim cách nhiệt có khả năng cản đến tia hồng ngoại từ ánh sáng mặt trời, chống tia cực tím và không ảnh hưởng đến sóng điện thoại”.

Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam còn tung ra siêu ưu đãi chào thu cực cho khách hàng mua xe Vios, cụ thể: hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 30 triệu đồng cho khách hàng mua xe Vios từ ngày 01/7 - 31/7/2021.

Trong đó, mẫu Toyota Vios G CVT được hỗ trợ lệ phí trước bạ 30 triệu đồng; Vios E CVT và E MT nhận mức hỗ trợ 20 triệu đồng. Từ ngày 01/7 - 31/7/2021, Công ty Tài Chính Toyota Việt Nam hỗ trợ khách hàng mua xe Vios với lãi suất ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu chỉ 2,99%/năm. Chỉ với số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng và số tiền thanh toán hàng tháng từ 4 triệu đồng (trong 6 tháng đầu), khách hàng đã có thể sở hữu xe Vios.

Đồng thời, khách hàng mua xe Rush và thanh toán đầy đủ từ ngày 07/5 - 31/12/2021 sẽ được tặng Gói bảo hiểm vật chất 1 năm chính hãng Toyota (gói bảo hiểm Vàng) trị giá lên đến gần 8,7 triệu đồng.

Ngoài ra, trong thời điểm này có nhiều chương trình bán hàng hấp dẫn tại hệ thống đại lý của Toyota trên toàn quốc.

Minh Ngọc