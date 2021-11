Trong đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỷ Euro, Cơ quan điều tra Cục CSHS đã tạm giữ 12 chiếc ô tô có giá trị hàng chục tỷ đồng của các đối tượng liên quan.

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an địa phương triệt phá thành công đường dây đánh bạc do 2 đối tượng

Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu. Trong ảnh dưới là chiếc Porsche biển khá đẹp có giá trị hàng tỷ đồng.

Một chiếc Porsche Panamera bị thu giữ trong vụ án

Tháng 4/2021, Hà và Sơn bắt đầu hoạt động trang web đánh bạc http://evol.club. Đồng thời lôi kéo nhiều đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc, phân cấp theo sơ đồ hình chóp, đào tạo một số thành viên làm marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.



Để thu hút các con bạc “khát nước” tham gia, các đối tượng đăng quảng cáo trên mạng xã hội, Youtube và tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu trang evol.club đầu tư dưới hình thức đầu tư tài chính. Đồng thời lập nhóm Telegram, Zalo, Facebook để cho các thành viên liên lạc với nhau. Trong ảnh là chiếc Mercedes Benz S400.



Không dừng lại đó, để tạo sự uy tín đối với các con bạc, Hà và Sơn còn giới thiệu họ tham gia mua các gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.



Các con bạc phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại là Google Authenticator và Zoom để lấy mã code và nghe các chuyên gia đọc lệnh trước mỗi ca chơi.

SUV hạng sang Land Rover bị thu giữ

Theo Cục CSHS, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm tổng của Evol là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó nhóm leader tổng Evol có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược trên hệ thống do hai đối tượng Hà, Sơn vận hành khoảng 1,1 tỷ Euro (khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Mở rộng điều tra chuyên án, Cục CSHS phát hiện đường dây khác do Nguyễn Văn Dương (SN 1994, trú Long Biên, Hà Nội) cầm đầu trên trang http://arenacsn88.com với thủ đoạn tương tự.

Đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây, cơ quan điều tra thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,771 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC…

Điều đáng nói, 12 chiếc ô tô bị thu giữ của các đối tượng đều là những chiếc xe hạng sang có giá hàng tỷ đồng.

Trước đó, tháng 10/2021, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng và thu giữ hơn 10 chiếc "siêu xe" trong đó có Mercedes Benz AMG G63, Porsche....

Mẫu Mercedes-Benz E400 mui trần khá hiếm ở Việt Nam

Một chiếc sedan Vinfast dán decal cầu kỳ

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Theo Tiền phong

