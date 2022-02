Thập niên 60 là dấu mốc quan trọng, đáng nhớ nhất trong lịch sử ô tô, và những chiếc xe sau đây là hiện thân của mọi tinh hoa sáng tạo của nền công nghiệp ô tô lúc bấy giờ.

Những năm 1960 gần như là hai thời đại khác nhau của ngành sản xuất xe hơi. Khi nó bắt đầu, người ta tập trung vào những chiếc xe nhỏ hơn nhưng vẫn tốc độ, thoát khỏi những chiếc sedan để lấy mô-típ xe thể thao. Điều đó đặc biệt đúng ở châu Âu khi các nhà sản xuất như Ferrari, Lamborghini và những hãng khác ngày càng nổi tiếng.

Thập kỷ này đã sản sinh ra một số mẫu xe cổ đẹp nhất từng được thấy đồng thời đặt trọng tâm mới vào sức mạnh và tốc độ. Sẽ khó hơn để tìm những chiếc nổi bật vì có những chiếc xe thực tế là tác phẩm nghệ thuật bên cạnh một số cỗ máy công suất tuyệt vời. Tuy nhiên, dưới đây là mười trong số những chiếc ô tô mang tính biểu tượng nhất của những năm 1960 để cho thấy thập kỷ này đã cung cấp một số loại ô tô vẫn được tôn sùng như thế nào cho đến ngày nay.

Corvette Sting Ray 1963

Corvette đã có rất nhiều biến thể trong những năm qua, nhưng Sting Ray là một trong những phiên bản tốt nhất. Vào năm 1963, một chiếc xe thể thao dẫn động cầu sau với động cơ V8 250 mã lực là một con quái vật hiếm, nhưng Corvette đã làm được điều đó.

Corvette Sting Ray 1963

Nó không chỉ có tốc độ nhanh chóng mặt so với những chiếc xe Mỹ khác thời đó mà còn rất tuyệt vời, xe có sẵn bản coupe hoặc mui trần. Sting Ray đã trở thành một chiếc xe thể thao tinh túy của Mỹ tổng hợp phong cách của thập kỷ và vẫn là một thành tựu vẻ vang của Chevrolet trong khi vẫn giữ vững phong độ tuyệt vời cho đến ngày nay.

Ferrari 250 GTO 1962

Nổi lên vào cuối những năm 1950, Ferrari đã thực sự trở thành công ty mà chúng ta biết đến ngày nay với chiếc 250 GTO năm 1962. Động cơ xe tạo sức mạnh gần 300 mã lực tại 7.500 vòng / phút, cho phép thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ trong 5,4 giây.

Ferrari 250 GTO 1962

Nó cũng là cỗ máy tuyệt đẹp nhất và từng phá vỡ kỷ lục tại các cuộc đấu giá. 250 GTO không chỉ là nỗ lực tuyệt vời nhất của Ferrari trong những năm 1960 mà vẫn là một trong những nỗ lực tuyệt vời nhất của họ từ trước đến nay.

Toyota 2000GT 1967

Trong nhiều thập kỷ, Toyota đã xây dựng chính mình với những chiếc xe đáng tin cậy cho đại chúng. Năm 1967, họ bước vào thế giới xe thể thao với sự thành công lớn nhất có thể. 2000GT tự hào có một động cơ sáu xi lanh với sức mạnh 150 mã lực, có thể tăng từ 0 đến 100km/h chỉ trong hơn 8 giây.

Toyota 2000GT 1967

Thiết kế ngoại thất là điều gây chú ý. Nó trở nên nổi tiếng như một phiên bản mui trần được James Bond sử dụng trong You Only Live Twice. Mặc dù là một mẫu xe được sản xuất với số lượng giới hạn nhưng thành công của nó đã giúp Toyota có thêm can đảm để tiếp tục phát triển những mẫu xe thể thao tốt hơn sau này.

Porsche 911 1964

Ngay cả với những mẫu xe sau này, thế hệ đầu tiên của 911 vẫn là bậc thầy trong việc chế tạo những chiếc xe thể thao xuất sắc. Theo tiêu chuẩn hiện đại, động cơ 2.0 lít V6 công suất 130 mã lực có vẻ yếu, nhưng vào thời điểm đó, nó có cảm giác nhanh hơn nhiều.

Porsche 911 1964

Quan trọng hơn là phong cách. Porsche đã ghi dấu ấn của họ với mẫu xe đáng yêu này. Đó là một trong những thành công lớn nhất của Porsche khi chế tạo ra một phong cách mới mà họ đã sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Lotus Elan 1965

Dù không hào nhoáng như những chiếc xe khác thời bấy giờ, Lotus Elan gây được sự chú ý nhờ thiết kế vui nhộn và nhiều tùy chọn động cơ. Động cơ DOHC 1,6 lít 105 mã lực và cho phép nó tăng từ 0 lên 100km/h chỉ trong 9 giây.

Lotus Elan 1965

Nó đặt ra tiêu chuẩn cho những chiếc xe thể thao nhẹ hơn và gai góc hơn nhưng vẫn giữ được phong cách riêng. Sau đó, Lotus Elan 1965 đã truyền cảm hứng cho Mazda Miata, biến Elan trở thành một phần không thể thiếu và quan trọng của văn hóa xe hơi những năm 1960.

Lamborghini Miura 1967

Khó có thể tin được, Lamborghini từng là một thương hiệu non trẻ, đang cố gắng tìm ra bản sắc và trụ vững. Họ cần một thứ gì đó độc đáo, và Miura 1967 sở hữu một phong cách riêng với động cơ V12 3,9 lít 430 mã lực đặt phía sau đã được ra đời.

Lamborghini Miura 1967

Canh bạc đã thành công vì Miura là siêu xe thực sự đầu tiên và là chiếc xe được sản xuất nhanh nhất vào thời đó. Nó đã đưa Lamborghini trở thành cường quốc trong thế giới xe thể thao châu Âu và mẫu xe này vẫn là một trong những mẫu xe thể thao mang tính biểu tượng nhất của bất kỳ thập kỷ nào.

Aston Martin DB5 1963

Mãi mãi bất tử trong bộ phim James Bond Goldfinger, DB5 đã giúp đưa Aston Martin trở thành một trong những thương hiệu xe hơi tuyệt vời nhất trên thế giới.

Aston Martin DB5 1963

Phong cách là sự hoàn hảo: sự pha trộn giữa nét sang trọng của người Anh với một chút sức mạnh, đây là một chiếc xe ai cũng muốn sở hữu.

Động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 4,0 lít có thể tạo ra 282 mã lực, đảm bảo tốc độ tối đa 145 dặm / giờ và biến nó trở thành một trong những chiếc xe nhanh nhất thời bấy giờ. Chiếc xe cho cảm giác lái nhanh chóng và cực kỳ êm ái. Nhưng chính phong cách vượt thời gian của DB5 đã khiến nó trở thành một trong những chiếc xe Anh quốc vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay và đó là lý do tại sao nó được xem là hình ảnh thu nhỏ của kỹ thuật ô tô Anh những năm 1960.

Shelby Cobra 1963

Dù Carroll Shelby đã làm việc trên bao nhiêu chiếc xe trong nhiều năm, việc quyết định chọn chiếc xe tốt nhất luôn thuộc về Cobra 1963.

Shelby Cobra 1963

Với những sửa đổi, động cơ có thể tạo ra gần 500 mã lực và được kết hợp với một khung gầm khí động. Kết quả đây được xem là một chiếc xe có tầm ảnh hưởng đến những chiếc xe thể thao và cơ bắp trong cả một thế hệ.

Pontiac GTO 1964

Nếu nó không ra mắt cùng lúc với một chiếc ô tô nào đó khác, thì Pontiac GTO có thể sẽ được coi trọng hơn. Tuy nhiên, chiếc xe tiên phong trong kỷ nguyên xe cơ bắp này cũng là một trong những chiếc xe tốt nhất mà bất kỳ nhà sản xuất Mỹ nào sản xuất trong thập niên 60.

Pontiac GTO 1964

Ban đầu được chế tạo dựa trên chiếc xe hạng sang của LeMans, GTO trang bị động cơ 389 CID V8 công suất 325 mã lực cùng hộp số sàn 4 cấp.

Ford Mustang 1964

Rất ít chiếc xe thay đổi cuộc chơi như Ford Mustang 1964 . Những gì chúng ta biết đến là kỷ nguyên xe cơ bắp có thể bắt nguồn trực tiếp từ chiếc xe này, nó kết hợp sức mạnh tuyệt vời với phong cách riêng để trở thành một trong những cỗ máy nóng bỏng nhất từng được đưa vào sản xuất.

Ford Mustang 1964

Mustang đã tạo nên dấu ấn cho toàn bộ kỷ nguyên xe cơ bắp và vẫn là một trong những mẫu xe cổ điển được yêu thích nhất mọi thời đại.

Hoàng Anh (theo Hotcars)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!