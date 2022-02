Những chiếc mô tô naked bike (xe thể thao thiết kế tối giản phần vỏ, để lộ động cơ) là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả thú vui leo trên hẻm núi và đi làm hàng ngày.

Trong thế giới mô tô phân khối lớn, naked bike là dòng xe phổ biến hàng đầu hiện nay vì nó hội tụ đủ các yếu tố như linh hoạt trên phố, dễ kiểm soát trong nhiều điều kiện và hơn hết là đáp ứng đủ nhu cầu về tốc độ.

Ngày nay, gần như mọi thương hiệu mô tô đều có một mẫu naked bike trong dòng sản phẩm của mình. Vậy, đâu là mẫu naked bike được các chuyên gia đánh giá tốt nhất năm 2022?

Zero SR/F

(Ảnh: Hotcars)

Zero SR/F là mẫu mô tô chạy điện thuộc dòng naked bike. Đây cũng là chiếc mô tô hoàn toàn thông minh trên thế giới. Nó đi kèm một bảng điều khiển có thể tùy chỉnh được. Zero SR/F được trang bị động cơ AC làm mát bằng không khí, động cơ lớn nhất và mạnh nhất mà hãng đã sử dụng trên một chiếc mô tô. Nhờ đó, Zero SR/F tạo công suất khổng lồ 110 mã lực.

Hệ thống truyền lực được phân bổ hoàn hảo để mang đến cho chiếc xe một thiết kế tối ưu về trọng lượng.

Suzuki GSX-S1000

GSX-S1000 là một thế lực vượt trội trong thế giới mô tô thể thao naked. Được trang bị động cơ 4 thì DOHC làm mát bằng chất lỏng hiệu suất cao, GSX-S1000 mới sẵn sàng làm chủ đường phố. Suzuki GSX-S1000 cũng khá thân thiện với người lái. Tay lái của xe là Renthal Fatbar màu đen mờ, rộng hơn và cao hơn, nhẹ nhưng cứng cáp và giúp giảm độ rung khi điều khiển với động cơ mạnh như vậy.

(Ảnh: Hotcars)

Phần khung sườn được thiết kế giúp giảm tối đa trọng lượng và tăng khả năng linh hoạt cho xe, tạo cảm giác thoải mái.

Kawasaki Z650

(Ảnh: Hotcars)

Đây là mẫu mô tô phân khối lớn thuộc dòng naked bike tầm trung của Kawasaki. Lấy cảm hứng từ Sugomi của Z650, Kawasaki Z650 trông sắc nét với vẻ ngoài táo bạo, mặt trước mạnh mẽ và thân xe tối giản.

Yên xe đặt thấp giúp đặt chân dễ dàng tại các điểm dừng và tư thế ngồi thẳng lưng giúp người lái có tầm nhìn rõ ràng về phía trước, tăng sự tự tin cho người lái ngay cả ở tốc độ cao nhất.

Yamaha MT-07/FZ-07

(Ảnh: Hotcars)

Yamaha MT-07 được trang bị động cơ làm mát bằng chất lỏng 689cc nhỏ gọn. Vẻ ngoài kỳ lạ của MT-07 càng làm tăng thêm sức hấp dẫn đặc biệt của chiếc xe với màu sơn thời trang.

Yamaha MT-07 sở hữu phong cách thiết kế thể thao và hầm hố. Đáng chú ý nhất là thiết kế đèn pha của mẫu xe giờ đây đã được thay đổi hoàn toàn thành đèn pha LED dạng projector sáng và hai bên là cặp đèn LED định vị bên trái và bên phải.

KTM 1290 Super Duke R

(Ảnh: Hotcars)

Cung cấp sức mạnh cho con quái vật KTM 1290 Super Duke R này là động cơ LC8 V-twin 1301cc, tạo ra công suất 180 mã lực.

KTM đã xây dựng 1290 Super Duke R trở thành chuẩn mực của công nghệ V-twin bằng cách làm cho chiếc xe nhẹ nhất có thể và duy trì đặc tính mô-men xoắn của nó.

Theo VTCNews

Bạn có đánh giá gì về những mẫu xe trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!