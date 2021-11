Hai mẫu xe Suzuki XL7 và Toyota Raize dù thuộc 2 phân khúc khác nhau nhưng vẫn là những sự lựa chọn trong cùng tầm giá.

Suzuki XL7 (590-600 triệu đồng) với Toyota Raize (527-535 triệu đồng) mặc dù là hai dòng xe thuộc hai phân khúc khác nhau, nhưng xét dưới góc độ các đối thủ cùng tầm giá (xe gầm cao dưới 600 triệu), thì hai dòng xe này được đánh giá là đối thủ ngang tài ngang sức.

Toyota Raize trẻ trung, Suzuki XL7 nam tính

So sánh về kích thước, Toyota Raize gọn gàng hơn với chiều dài tổng thể chỉ tầm 4m, còn Suzuki XL7 to lớn hơn đáng kể khi có chiều dài gần 4,5 m.

Cụ thể, Toyota Raize có kích thước dài x rộng x cao (mm) là 4.030x1.710x1.605, chiều dài cơ sở 2.525 mm; còn Suzuki XL7 là 4.450x1.775x1.710, chiều dài cơ sở 2.740mm.

Toyota Raize. Ảnh: Toyota

Nhắm tới các khách hàng trẻ ở khu vực đô thị, Raize sở hữu thiết kế khoẻ khoắn với những đường thẳng, tạo hình khối vuông vức, cá tính. Những đường gân dập nổi xuất phát từ đầu xe, liền mạch quanh thân xe và kết thúc ở cản sau. Cửa xe được thiết kế dày dặn, tạo tiếng đóng cửa chắc chắn.

Raize tại Việt Nam sở hữu đèn chiếu sáng và đèn hậu LED, vành kích thước 17 inch phay xước, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp tính năng cảnh báo điểm mù BSM. Ngoài ra, xe có khởi động nút bấm, smartkey và tay nắm cửa tích hợp mở khóa thông minh.

Còn Suzuki XL7 mang vẻ ngoài ngoài nam tính, mạnh mẽ. Xe được trang bị hệ thống đèn LED ấn tượng, vừa mang nét truyền thống, vừa pha chút hiện đại. Suzuki XL7 có thiết kế lưới tản nhiệt mở rộng, sở hữu các đường vân đứt đoạn, làm từ thanh crom - kết hợp logo thương hiệu.

Suzuki XL7. Ảnh: Suzuki

XL7 được trang bị hệ thống cụm đèn hậu mô phòng hình chữ L quay ngược, cùng dải đèn LED chạy dọc mang đến tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm. Đa phần, mẫu thiết kế đuôi xe được làm với nhiều điểm chung ở hệ thống đèn và khu vực đuôi.

Về mặt trang bị ngoại thất, Toyota Raize có ưu thế khi sử dụng mâm 17 inch, lớn hơn cỡ 16 inch của XL7 và cụm đèn được tích hợp cảm biến để bật tắt tự động.

Toyota Raize chiếm ưu thế về trang bị nội thất

Bước vào khoang nội thất, mẫu xe của Toyota tiếp tục nhỉnh hơn khi so sánh về tiện nghi và an toàn. Với mức giá tầm 530 triệu đồng, Raize có được nhiều tính năng nổi bật như màn hình tốc độ kỹ thuật số 7 inch, lẫy chuyển số, 6 túi khí (so với 2 túi), cảm biến va chạm trước/sau (XL7 chỉ có cảm biến sau), cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Ảnh: Toyota

Điểm trừ là Toyota không có hốc gió phụ cho hàng ghế thứ 2, trong khi XL7 có thêm hốc gió điều hòa trên trần xe cho người ngồi sau.

Ngoài ra, Suzuki cung cấp tùy chọn ghế bọc ghế là nỉ hoặc da, còn Raize sử dụng loại ghế da pha nỉ với chủ đạo là vải.

Ảnh: Suzuki

Còn lại, Raize và XL7 có nhiều điểm tương đồng về mặt tiện ích như màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, kết nối Apple CarPlay/Android Auto hỗ trợ sử dụng trợ lý tiếng Việt Kiki, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, camera lùi...

Toyota Raize kém hơn về sức mạnh vận hành, nhưng nhỉnh hơn về trang bị an toàn so với Suzuki XL7

Toyota Raize bán ra tại Việt Nam được trang bị động cơ tăng áp 1.0, công suất 98 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/ phút, mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.000 vòng/ phút đi kèm hộp số Direct Shift-CVT.

Với việc sử dụng động cơ tăng áp dung tích nhỏ thì mẫu SUV hạng A thực tế phù hợp nhất cho nhu cầu di chuyển hàng ngày ở đô thị.

Về phía Suzuki XL7, động cơ hút khí tự nhiên I4 1.5L và hộp số tự động 4 cấp đủ đáp ứng sức kéo khi đi đủ 7 người hoặc chở nhiều đồ đạc, đa dạng có thể di chuyển nhiều địa hình với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Trang bị an toàn của mẫu xe Toyota tỏ ra chiếm ưu thế khi có 6 túi khí, hệ thống phanh ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau. Ngoài ra, xe có hệ thống kiểm soát ổn định thân xe VSC, cảnh báo điểm mù trên gương BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, có thể hỗ trợ người dùng trong đa dạng điều kiện đường sá.

Về Suzuki XL7 chỉ được trang bị túi khí đôi phía trước, camera lùi, hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Tổng kết

Nếu như, Toyota Raize hướng đến những khách hàng trẻ lần đầu mua ôtô, chủ yếu sử dụng xe trong đô thị, với mức giá bán vừa phải đi kèm những trang bị tiện nghi, an toàn đa dạng.

Thì Suzuki XL7 với tính tiện dụng sẽ phù hợp với các gia đình có đông thành viên, có thể đáp ứng được nhiều mục đích di chuyển và đảm bảo yêu cầu về chi phí sử dụng hợp lý, tiết kiệm.

Theo Lao động

