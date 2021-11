Sau 5 năm sử dụng, một chiếc Chevrolet Cruze chỉ còn một nửa giá trị so với lúc mới lăn bánh. Tuy vậy, đây vẫn được đánh giá là dòng xe “lái sướng” bậc nhất trong phân khúc.

Từ năm 2011, mẫu sedan hạng C Cruze được sản xuất, lắp ráp trong nước bởi Chevrolet, thương hiệu thuộc tập đoàn GM toàn cầu. Chevrolet Cruze dựa trên nguyên mẫu từ chiếc Daewoo Lacetti đang khá thành công trước đó. Đến năm 2015, thế hệ thứ hai của Chevrolet Cruze được làm mới với thiết kế trẻ trung hơn và trang bị hàng đầu phân khúc.

Rất tiếc, Cruze đã dừng bán tại Việt Nam từ năm 2018 cùng nhiều mẫu xe khác mang thương hiệu Chevrolet như Captiva, Orlando, Spark, Aveo, Colorado và Trailblazer để nhượng lại hoạt động kinh doanh của GM tại Việt Nam cho VinFast.

Chevrolet Cruze là một trong những cái tên được nhiều khách hàng tìm mua ở thị trường xe cũ hiện nay. So với các đối thủ cùng phân khúc, xe có giá khá mềm và phù hợp với túi tiền, thiết kế đẹp mắt và vận hành ổn định. Với những khách hàng có mức tài chính không dư giả, giải pháp chọn mua Chevrolet Cruze cũ đời 2016 là rất đáng cân nhắc.

Mẫu sedan hạng C Chevrolet Cruze 2016 được khá nhiều người mua xe cũ tìm mua.

Chevrolet Cruze sau 5 năm sử dụng còn lại gì?

Tại Việt Nam, Cruze đời 2016 được giới thiệu 2 phiên bản là 1.6 LT, sử dụng số sàn 5 cấp, và phiên bản sử dụng số tự động 6 cấp là Cruze 1.8 LTZ . Loại động cơ 1.6L cho công suất 107 mã lực, còn phiên bản 1.8L sản sinh công suất 139 mã lực.

Sau hơn 5 năm sử dụng, đến nay, mẫu Chevrolet Cruze đời 2016 vẫn được đánh giá là có thiết kế “vượt thời gian” với nhiều options hàng đầu phân khúc. Vẻ bề ngoài của Cruze mang phong cách thiết kế hiện đại, cá tính đậm chất Âu-Mỹ.

Kích thước của Cruze thế hệ thứ hai tại Việt Nam là 4,640 x 1,797x 1,478 (m); chiều dài cơ sở 2,685 m và khoảng sáng gầm là 160 mm. Kích thước này lớn nhất trong tất cả các mẫu xe phân khúc sedan hạng C có cùng "năm sinh". Nhờ vậy, Cruze mang dáng vẻ đồ sộ, nam tính với không gian nội thất rộng rãi.

Ở phiên bản số tự động LTZ, xe có la-zăng kích thước 17 inch, đèn pha tự động, cửa sổ trời, gạt mưa tự động, chìa khoá thông minh, khởi động bằng nút bấm start/stop, ga tự động, màn hình giải trí đa phương tiện 7 inch với hệ thống âm thanh 6 loa, điều hoà tự động,... gần như không thua kém so với các mẫu xe cùng phân khúc khác.

Khoang lái của một chiếc Chevrolet Cruze LTZ 2016 sau hơn 5 năm sử dụng.

Điều mà người dùng đánh giá cao nhất ở một chiếc Chevrolet Cruze có lẽ là cảm giác khi cầm vô lăng. Mẫu xe này mang đến cảm giác lái êm ái, vô lăng phản ứng nhanh và khá đầm xe, nhất là khi ôm cua. Khả năng cách âm của Cruze được đánh giá cao hơn cả Honda Civic.

Nhược điểm lớn nhất của mẫu xe này có lẽ là mức tiêu thụ nhiên liệu vào loại "khủng".

Trên một diễn đàn chuyên về dòng Chevrolet Cruze, các thành viên đánh giá mức tiêu thụ xăng trung bình của một chiếc xe Cruze LTZ 1.8L rơi vào khoảng 12-13 lít/100 km đường hỗn hợp. Còn Cruze LT 1.6L số sàn cũng "ăn" vào khoảng trên dưới 10 lít/100 km. Đây thực sự là mức tiêu thụ quá cao nếu so với các dòng xe sedan Nhật, Hàn cùng phân khúc.

Nguyên nhân của việc ngốn xăng được cho là do Cruze LTZ có "xác" nặng tới 1,42 tấn, trong khi động cơ 1.8L bị "đuối" nếu chạy full tải. Các dòng Cruze nói chung đều bị đánh giá là khá ì và khả năng tăng tốc rất hạn chế.

Ngoài ra, hệ thống điều hoà của Cruze 2016 tỏ ra yếu sau vài năm sử dụng. Hàng ghế sau không có cửa gió riêng cũng là một hạn chế trong khi đây là trang bị mà nhiều mẫu xe "đàn em" ở phân khúc sedan hạng B đã trang bị từ lâu.

Vật liệu làm nội thất như nhựa, nỉ, da trên mẫu Cruze cũng không được đánh giá quá cao. Đa số những chiếc Cruze được sử dụng trên dưới 5 năm đã bắt đầu có sự xuống cấp nhất định ở vật liệu nội thất.

Nội thất của Chevrolet khá rộng rãi, tuy nhiên hàng ghế sau lại thiếu cửa gió điều hoà.

Xe ngon nhưng nhiều lỗi, rớt giá nhanh

So với các đối thủ cùng phân khúc thời điểm đó như Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Kia Cerato (K3), Mazda 3 hay với cả “đồng hương” cũng đã dừng bán tại Việt Nam là Ford Focus thì Chevrolet Cruze rớt giá khá nhanh.

Một chiếc phiên bản cao cấp Cruze LTZ được đánh giá là “ngon”, lăn bánh khoảng hơn 8 vạn km đang được một showroom chuyên bán xe cũ tại Hà Nội rao bán với giá chưa đến 400 triệu. So với giá lăn bánh cách đây 5 năm là khoảng 800 triệu, chiếc Cruze này chỉ còn khoảng 50% giá trị.

Còn trên nhiều trang thương mại điện tử chuyên về xe cũ, giá một chiếc Cruze bản LT số sàn sản xuất năm 2016 đang được nhiều người rao bán với gía chỉ khoảng 330-350 triệu đồng, cũng chỉ còn trên 50% nếu so với giá lăn bánh tại thời điểm năm 2016.

Một chiếc Chevrolet Cruze 2016 cũ tại Hà Nội đang có giá bán dao động từ 330-400 triệu tuỳ phiên bản và chất lượng.

Theo anh Nguyễn Minh Độ - chủ một salon ô tô đã qua sử dụng lớn trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có 3 nguyên nhân chính khiến Cruze dù có ngoại hình đẹp, đi “sướng”, rộng rãi, nhiều options nhưng rớt giá khá nhanh.

Thứ nhất là do dòng Cruze được người tiêu dùng đánh giá là có khá nhiều lỗi vặt, không lành như các xe Nhật-Hàn. Đặc biệt là hệ thống làm mát của Cruze không tốt dẫn đến nhiều xe phải xử lý mặt máy. Điều này đòi hỏi chủ xe phải bảo dưỡng định kỳ tốt và chăm sóc khá kỹ.

Lý do thứ hai khá quan trọng, đó là Cruze thực sự là một chiếc xe “biết nhậu” khi lượng tiêu thụ nhiên liệu hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc. Do vậy, người dùng phải bỏ ra chi phí vận hành xe nhiều hơn so với các dòng xe khác.

Và lý do thứ ba mà vị chuyên gia này đưa ra, đó là Cruze nói riêng và các dòng xe thương hiệu Chevrolet nói chung đã không còn phân phối tại Việt Nam. Điều này khiến mạch sản phẩm không liên tục, tạo nên sự khó khăn nhất định với các chủ xe khi tiếp cận các dịch vụ hậu mãi.

"Bản thân thương hiệu Chevrolet trước kia khi thay thế Daewoo cũng không “được lòng” nhiều khách hàng Việt. Công bằng mà nói, độ mạnh thương hiệu của Chevrolet tại Việt Nam không thể bằng Toyota, Hyundai hay KIA được", anh Độ nhận định.

Tuy vậy, do nhiều ưu điểm và đặc biệt là giá mềm nên Cruze vẫn là một trong những mẫu xe sedan giá trên 300 triệu được nhiều người tìm mua nhất. Đây là mẫu xe phù hợp với những khách hàng tài chính không thực sự dư giả, có hiểu biết nhất định về xe và yêu thích một mẫu xe mang lại cảm giác lái tốt, đầm chắc và an toàn.

"Khách hàng khi mua xe Cruze cũ nên đến những salon có uy tín vì đã có đội ngũ nhân viên kỹ thuật test khá kỹ, không dính phải xe lỗi. Còn khi mua xe trên mạng, nên nhờ những người có chuyên môn về dòng xe này cùng đi thẩm định và đánh giá để mua được những chiếc xe chất lượng nhất", anh Nguyễn Minh Độ cũng đưa ra lời khuyên.

Hoàng Hiệp

