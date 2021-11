Mẫu SUV 7 chỗ Peugeot 5008 vừa trình làng bản facelift, với những nâng cấp về thiết kế và trang bị tính năng để “quyết chiến” cùng các phiên bản Hyundai SantaFe máy xăng ở tầm giá trên dưới 1,3 tỉ đồng.

Ngoại thất: 5008 hiện đại thể thao, SantaFe mạnh mẽ, nam tính.

Peugeot 5008 mới được trang bị lưới tản nhiệt tràn viền, đèn chiếu sáng công nghệ LED, có tính năng tự động điều chỉnh độ cao và mở rộng theo góc đánh lái. Đèn ban ngày tạo điểm nhấn với hiệu ứng “nanh sư tử”.

Xe có chiều dài tổng thể lớn và ở mức 4.670 mm, điểm xuyết từ thân đến hông xe là các thanh chrome kéo dài. Peugeot 5008 được trang bị mâm hợp kim phay xước 18 inch kiểu mới.

Cụm đèn hậu công nghệ LED, bọc trong lớp kính màu khói, phá cách bằng điểm nhấn hiệu ứng móng vuốt sư tử 3D. Peugeot 5008 cũng được trang bị hệ thống mở cốp thông minh bằng cách đá chân. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe 2021 đại diện cho ngôn ngữ thiết kế trẻ trung năng động của Hàn Quốc.

Santa Fe 2021 được trang bị hệ thống khung gầm hoàn toàn mới N-Platform, đồng thời tạo hình về thiết kế theo xu hướng lớn hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn.

Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm). Chiều dài cơ sở của xe được giữ ở mức 2.765mm; đem đến một không gian rộng rãi hơn cho hành khách.

Thế hệ này được bổ sung thêm dải đèn chạy ngang khoang hành lý, nối liền cụm đèn hậu. Lazang xe có 2 lựa chọn 18 và 19 inch.

Nội thất: 5008 mô phỏng khoang lái phi cơ, SantaFe rộng rãi.

Ở bên trong, Peugeot 5008 vẫn có phong cách thiết kế kiểu i-Cockpit, mô phỏng khoang lái phi cơ đặc trưng của thương hiệu. Xe có vô lăng D-Cut trên và dưới. Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số HUD có kích thước 12,3 inch.

Nội thất của Santa Fe cũng được tinh chỉnh lại, hướng đến người dùng, tăng cường sự trực quan. Bảng điều khiển mới dạng nổi, cao ngang và liền mạch với bệ tỳ tay.

Cửa gió điều hoà chính giữa cũng tách rời với các nút điều khiển bên dưới. Cần số truyền thống chuyển sang dạng phím bấm điện tử.

Với kích thước to lớn hơn, mẫu xe của Hyundai có được hàng ghế thứ 3 đủ thoải mái cho người lớn cao khoảng 1,65 m ngồi, trong khi băng ghế cuối trên 5008 chỉ phù hợp với trẻ em. Dung tích khoang hành lý của Santa Fe cũng là tốt hơn đối thủ.

2 mẫu SUV đều hữu loạt trang bị tiện nghi hiện đại, có thể kể đến đồng hồ tốc độ điện tử 12,3 inch, màn hình cảm ứng cỡ lớn, hệ thống âm thanh 10 loa, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi, lẫy chuyển số trên vô-lăng…

Vận hành và trang bị an toàn: "Ngang tài ngang sức"

Peugeot 5008 sử dụng động cơ tăng áp 1.6L THP với mô-men xoắn đại 245 Nm tại vòng tua rất thấp ở mức 1.400 vòng/phút, kết hợp với động cơ là hộp số tự động 6 cấp EAT6.

Ngoài ra, Peugeot 5008 được duy trì tính năng Advanced Grip Control và hỗ trợ xuống dốc HADC giúp xe kiểm soát lực bám.



Trong khi đó, bản máy xăng của Hyundai Santa Fe 2021 chuyển sang động cơ SmartStream G2.5 mới, thông số giảm đôi chút so với đời trước và vẫn dùng hộp số tự động 6 cấp.

Điểm cộng nằm ở việc mức sức mạnh tốt hơn đối thủ và có 4 chế độ lái (Eco, Comfort, Sport và Smart) cùng 3 chế độ đi địa hình (Snow, Mud và Sand) để người lái lựa chọn.

Về tính năng an toàn, Peugeot 5008 được trang bị tính năng an toàn bao gồm 6 túi khí, 12 cảm biến xung quanh xe và camera sau 180 độ giả lập 2 bên cùng gói an toàn nâng cao (ADAS) cho người lái như: Hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ và cảnh báo người lái tập trung.

Trên Santa Fe, công nghệ an toàn cũng được nâng cấp đáng kể. Ngoài những công nghệ cũ, xe có thêm camera 360 độ cùng gói Smart Sense với hỗ trợ giữ làn (LFA), đèn pha thích ứng (AHB) tự động chuyển pha-cốt, cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù (BVM&BCA), phòng tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ đỗ xe chủ động.

Tổng kết

Đối với những người yêu thích thiết kế nội/ngoại thất khác biệt với số đông, phù hợp với những người thích xe Châu Âu và chú trọng vào trải nghiệm cầm lái thì Peugeot 5008 hoàn toàn chinh phục được.

Về phía Santa Fe bản máy xăng dễ dàng trở thành lựa chọn hấp dẫn dành cho nhu cầu mua xe gia đình khi có giá bán vừa phải, nội thất đủ rộng rãi và lượng trang bị phong phú.

