Tuy là một mẫu xe được định vị thuộc phân khúc B, nhưng Corolla Cross lại có phần nhỉnh hơn về mặt thông số kỹ thuật, trang bị đi kèm....

Thiết kế

Mitsubishi Outlander:

Về ngoại thất, Mitsubishi Outlander sở hữu phong cách thiết kế Dynamic Shield, mang đến diện mạo mạnh mẽ, sắc sảo nhưng vẫn giữ được chất lịch lãm và đĩnh đạc đặc trưng của các mẫu xe Mitsubishi.

Còn về nội thất, Mitsubishi Outlander mang trong mình một không gian cabin trang nhã, lịch sử và có phần đơn giản. Điều này khiến Mitsubishi Outlander thu hút được nhiều đối tượng khách hàng.

Mitsubishi Outlander có kích thước tổng thể chiều dài - rộng - cao tương ứng 4.695 x 1.810 x 1.710 mm; chiều dài cơ sở 2.670 mm; khoảng sáng gầm xe 190 mm; bán kính quay đầu 5,3 m. Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander có kích thước tổng thể chiều dài - rộng - cao tương ứng 4.695 x 1.810 x 1.710 mm; chiều dài cơ sở 2.670 mm; khoảng sáng gầm xe 190 mm; bán kính quay đầu 5,3 m. Ảnh: Mitsubishi

Toyota Corolla Cross:

Khác với phong cách thiết kế trung tính, lịch sự của Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla Cross sở hữu vẻ ngoài thực sự ấn tượng, với điểm nhấn là bộ lưới tản nhiệt hình thang kích thước lớn chiếm gần hết diện tích đầu xe.

Tuy nhiên, với thiết kế có phần phá cách và nổi bật như vậy, Toyota Corolla Cross ít nhiều làm giảm đi vẻ lịch sự, trang nhã khi cần thiết và đây cũng chính là lý do sẽ khiến mẫu xe này trở nên kén khách hàng hơn.

Ảnh: Toyota

Ảnh: Toyota

Không gian nội thất của Toyota Corolla Cross hướng tới sự đơn giản và khá cao cấp. Mọi chi tiết thừa đều được các kỹ sư lược bỏ tối đa, giúp không gian nội thất của mẫu xe này trở có cảm giác như rộng rãi hơn nhiều so với kích thước thực tế bé nhỏ của nó.

Trang bị

Được coi là mẫu xe chủ chốt trong năm 2020 của Toyota nên Corolla Cross mang trong mình nhiều tính năng tiện nghi nhằm chinh phục người dùng Việt. Trong đó, khách hàng sẽ được trải nghiệm hệ thống giải trí là màn hình 9 inch trên Toyota Corolla Cross hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cùng USB/AUX/Bluetooth...

Phiên bản tiêu chuẩn của Mitsubishi Outlander 2020 không khác biệt nhiều về ngoại hình so với bản Premium cao cấp, xe vẫn trang bị mâm đúc 18 inch kiểu mới, tuy nhiên đèn pha chỉ là bóng halogen và không có cửa sổ trời, ngoài ra xe cũng không có hệ thống rửa đèn pha.

Bên trong, một số tiện nghi cơ bản vẫn có mặt như phanh tay điện tử, khởi động không cần chìa, cửa gió hàng ghế thứ hai, đèn pha điều chỉnh được cao/ thấp, màn hình giải trí 7 inch… Dù vậy, xe sẽ không được trang bị ghế da, ghế lái chỉnh cơ, hàng ghế thứ 2 không gập được theo kiểu 60/40, cốp sau không đóng mở bằng điện.

Sự khác biệt so với bản Premium còn đến từ trang bị an toàn, Outlander 2020 bản tiêu chuẩn chỉ có 2 túi khí phía trước, xe không có cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang, vẫn có camera lùi nhưng không có cảm biến lùi.

Động cơ

Mitsubishi Outlander 2.4 Premium sử dụng động cơ mã hiệu 4B12, DOHC MIVEC 2.4L, sản sinh công suất tối đa 167 mã lực tại 6.000 vòng/phút và 222 Nm mô-men xoắn tại 4.100 vòng/phút. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động 2 cầu 4WD.

Khác với đối thủ, Toyota Corolla Cross 1.8HV sử dụng nền tảng động cơ xăng kết hợp điện, sản sinh ra công suất tổng 169 mã lực và 142 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động vô cấp CVT.

Việc được trang bị động cơ xăng kết hợp điện sẽ là một điểm cộng của Toyota Corolla Cross so với các đối thủ trong phân khúc. Tuy nhiên, tại riêng thị trường Việt Nam thì có lẽ đây sẽ lại là một nhược điểm không nhỏ. Lý do của việc này đến từ nhiều yếu tố như các chính sách hỗ trợ dành cho các phương tiện "Xanh" ở nước ta còn hạn chế. Chính vì vậy, chi phí để mua hoặc sử dụng loại phương tiện này còn cao so với mặt bằng chung.

Giá bán

Mitsubishi Outlander có giá bán lần lượt là 825; 950 và 1,058 tỉ đồng VNĐ, tương ứng cho 3 phiên bản 2.0, 2.0 Premium và 2.4 Premium.

Toyota Corolla Cross có giá bán từ 720 - 918 triệu đồng cho 3 phiên bản, bao gồm bản 1.8G, bản 1.8V và bản 1.8HV. Trong đó, bản 1.8G và 1.8V sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, riêng bản 1.8HV sử dụng động cơ lai hybrid. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Theo Báo Lao động