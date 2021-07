Khi giao tay lái cho nữ biên tập viên của VietNamNet để thử khả năng off-road chiếc Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD, chuyên gia ô tô Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) đã hoàn toàn bị thuyết phục và thốt lên: “Khả năng cân bằng xe quá ổn!”

Mẫu Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD hiện là phiên bản mới nhất của thế hệ Everest thứ 3 ra mắt từ năm 2015 đến nay. Các phiên bản được bán chính hãng hiện nay đều được trang bị cơ diesel 2.0L tăng áp khép hoặc đơn mới (từng được ra mắt lần đầu trên Ranger Raptor) và hộp số tự động 10 cấp tiên tiến.



Không chỉ tiện ích cho việc di chuyển của các gia đình đông thành viên, mẫu SUV 7 chỗ cỡ D hạng sang này còn có khả năng chạy địa hình vượt trội.



Với trải nghiệm của chuyên gia Hải Kar, mẫu Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD sở hữu nhiều công nghệ thông minh và tính năng an toàn đến mức, một phụ nữ cũng có thể dễ dàng lái off-road trên nhiều dạng địa hình phức tạp.



Mời độc giả cùng khám phá Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD qua tay lái của Hải Kar trong Chương trình Đánh giá xe dưới đây:

Hiện tại, Ford Everest có 3 phiên bản số tự động với giá từ 1 tỷ 112 triệu đồng đến 1 tỷ 399 triệu đồng. Trong đó bản cao cấp nhất Everest Titanium 2.0L AT 4WD đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu của mọi gia đình Việt: 7 chỗ với nhiều công nghệ và tính năng an toàn, tiện nghi, tiện ích.

Ford Everest cùng với các đối thủ như Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Terra vẫn đang chiếm thị phần lớn tại Việt Nam, đại diện cho phân khúc SUV cỡ D giá trên 1 tỷ đồng.

Ban Ô tô xe máy - Truyền hình VietNamNet