Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc IIHS của Mỹ vừa đưa ra danh sách những chiếc xe được đánh giá an toàn nhất của năm dựa trên nhiều tiêu chí.

Tiêu chí đánh giá được dựa trên thử nghiệm về độ bền, khả năng tránh và giảm thiểu va chạm cùng nhiều tính năng an toàn khác.

Dưới đây là danh sách 10 chiếc xe được lựa chọn:

Honda Insight

Đứng cuối cùng trong danh sách này là mẫu xe Insight của nhà sản xuất Nhật Bản Honda. Sau 4 năm rút khỏi thị trường, Honda Insight đã quay trở lại vào năm 2019 và đạt được số điểm cao nhất về độ toàn vẹn trong cấu trúc xe, khả năng tránh và giảm thiểu va chạm cùng neo ghế trẻ em được đánh giá là chắc chắn.

Mẫu xe Honda Insight đứng thứ 10 trong danh sách xe an toàn năm 2020 (Ảnh: Hot Cars)

Ngoài ra, Honda Insight còn sở hữu một loạt các trang bị an toàn hiện đại như hệ thống cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe.

Mazda3 Hatchback

Mazda3 Hatchback cũng góp mặt ở vị trí thứ 9 (Ảnh: Hot Cars)

Đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách này lại tiếp tục là một cái tên đến từ nhà sản xuất ô tô Nhật Bản - Mazda3 Hatchback. Không giống như nhiều mẫu xe chỉ mải mê chạy đua đầu tư vào công nghệ tự lái thì Mazda3 Hatchback lại được dồn sức vào phát triển công nghệ an toàn trên xe. Chính vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi Mazda3 Hatchback đã có tới 6 điểm tuyệt đối trong tất cả 6 thử nghiệm va chạm của IIHS.

Subaru Legacy

Subaru Legacy ở vị trí thứ 8 (Ảnh: Hot Cars)

Subaru Legacy là mẫu sedan hạng D đã được “tái thiết kế” vào năm 2020. Cũng giống như hai người anh em đồng hương, Subaru Legacy đạt được điểm số cao trong các thử nghiệm va chạm và có khả năng giảm thiểu va chạm tốt. Subaru Legacy được IIHS đánh giá loại tốt trong cả 6 bài kiểm tra.

Nissan Maxima

Nissan Maxima là cái tên tiếp theo đến từ Nhật Bản lọt top (Ảnh: Hot Cars)

Mẫu sedan hạng D này đã được nâng cấp toàn diện và bổ sung thêm nhiều tính năng an toàn và trang bị cao cấp hơn. Nissan Maxima sở hữu nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường, giám sát điểm mù. Chính những trang bị này đã giúp Nissan Maxima chiếm vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng xe an toàn nhất năm 2020 của IIHS.

Toyota Camry 2020

Toyota Camry 2020 được đánh giá cao về độ an toàn (Ảnh: Hot Cars)

Toyota Camry đời 2020 được trang bị các công nghệ an toàn như cảnh báo chệch làn đường, camera lùi, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp, phát hiện người đi bộ và đèn pha tự động. Chưa kể, xe còn có thêm tùy chọn camera 360, phanh khẩn cấp tự động khi lùi. Do đó, Toyota Camry 2020 không chỉ đạt điểm cao nhất trong 6 bài thử nghiệm va chạm của IIHS mà còn xuất sắc đạt 5 điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra va chạm của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Lexus ES 350

Xe sang Lexus ES 350 cũng góp mặt (Ảnh: Hot Cars)

Mặc dù không đáp ứng được yêu cầu về cảnh báo va chạm trước nhưng mẫu xe hạng sang này đã hoàn thành tốt 2 bài kiểm tra IIHS khi di chuyển với vận tốc 20 km/h và 40 km/h. Bên cạnh đó, trong 2 bài kiểm tra về va chạm trực diện và va chạm chéo phía ghế lái do IIHS và Toyota thực hiện, Lexus ES 350 cũng đã giành được những điểm số ấn tượng.

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class cũng có thứ hạng cao về độ an toàn (Ảnh: Hot Cars)

Không chỉ được đánh giá cao trong thiết kế và các trang bị ở nội thất, Mercedes-Benz C-Class còn được xem là một trong những mẫu xe sang an toàn nhất năm 2020. Các trang bị an toàn trên xe phải kể đến như phanh khẩn cấp chủ động, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù. Ngoài ra, Mercedes-Benz C-Class cũng đã đạt điểm cao trong 2 bài kiểm tra của NHTSA và IIHS.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 là mẫu xe điện duy nhất lọt top (Ảnh: Hot Cars)

Đây là mẫu xe điện duy nhất lọt vào danh sách 10 xe an toàn nhất năm 2020. Tesla Model 3 không chỉ giúp thay đổi định hướng của nền công nghiệp ô tô tương lai mà còn gây ấn tượng với độ bền và độ an toàn của mình. Mẫu xe điện này đạt điểm tuyệt đối về độ bền, khả năng tránh và giảm thiểu va chạm, neo ghế trẻ em trong các bài kiểm tra được đưa ra bởi IIHS.

Audi A6

Audi A6 xuất sắc dành vị trí thứ hai (Ảnh: Hot Cars)

Bên cạnh không gian nội thất tinh tế, sang trọng, Audi A6 còn liên tục đứng đầu nhóm xe sang cỡ trung về độ an toàn với các trang bị như gói hỗ trợ an toàn City Assist và Tour Asist. Các gói hỗ trợ này được tích hợp 5 radar, 5 camera, 12 bộ cảm biến siêu âm và máy quét laser xung quanh xe. Audi A6 đều đạt điểm cao trong 2 phần kiểm tra của NHTSA và IIHS.

Genesis G70

Đứng đầu bảng là mẫu Genesis G70 (Ảnh: Hot Cars)

Đứng đầu trong danh sách 10 xe an toàn nhất năm 2020 là mẫu xe Genesis G70 của Hyundai. Genesis G70 được đánh giá là không chỉ mang lại hiệu suất ấn tượng mà còn có độ an toàn rất “đáng nể” khi sở hữu các trang bị hiện đại như hệ thống cảnh báo va chạm trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau cùng loạt tính năng an toàn khác.

