Trong tháng 2/2022, phân khúc xe MPV chứng kiến sản lượng bán hàng đáng nể của mẫu MPV cao cấp Kia Carnival, trong khi xe Nhật có xu hướng sụt giảm.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 2/2022, doanh số các mẫu xe trong phân khúc xe MPV tiếp tục giảm so với tháng trước. Cụ thể, 8 mẫu MPV hiện đang kinh doanh trên thị trường có lượng tiêu thụ là 1.841 xe, ít hơn 804 xe so với tháng 1 (bán 2.645 xe), nhưng cao hơn 905 xe so với tháng 2 cùng kỳ năm ngoái.

Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2022, lượng MPV tiêu thụ đạt 4.486 xe, chiếm thị phần 19,7% của toàn thị trường (bán 22.802 xe), đồng thời nhiều hơn 116 xe so với cùng kỳ năm 2021 (bán 4.370 xe).

Doanh số bán MPV tháng 2 cho thấy sức mua xe Hàn cao cấp như Kia Carnival ngang ngửa mẫu giá rẻ Mitsubishi Xpander.

Dưới đây là thứ tự 8 mẫu MPV xếp theo doanh số từ cao đến thấp:

1. Mitsubishi Xpander: 828 xe

Nếu như tháng cuối năm 2021, mẫu xe MPV của nhà Mitsubishi tăng trưởng mạnh thì bước sang những tháng đầu năm 2022 đã chứng kiến "độ hot" của Xpander giảm dần.

Trong tháng 2, Mitsubishi Xpander bán được 828 xe, giảm tới 591 xe so với tháng 1 trước đó (bán 1.419 xe), nhưng vẫn cao hơn 198 xe so với tháng 2/2021 (bán 630 xe). Cộng dồn 2 tháng đầu năm, Xpander bán được 2.247 xe, ít hơn 1.176 xe so với cùng kỳ năm ngoái (bán 3.423 xe).

Mitsubishi Xpander hiện bán cả xe lắp ráp và nhập khẩu.

Mitsubishi Xpander hiện có giá bán từ 555 đến 670 triệu đồng cho 3 phiên bản bán ra chưa bao gồm các ưu đãi.

2. Kia Carnival: 802 xe

Đứng vị trí thứ 2 tiếp tục là Kia Carnival (Kia Sedona) với doanh số đạt được 802 xe, giảm 98 xe so với tháng trước (bán 900 xe). So với tháng 1/2021, thế hệ cũ Kia Sedona chỉ bán được 80 xe thì thế hệ mới với tên gọi Carnival đã bán nhiều hơn tới 722 xe. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, Kia Carnival bán tổng cộng 1.702 xe,tăng tới 1.445 xe so với cùng kỳ năm 2021 (bán 257 xe).

Kia Carnival

Kia Carnival hiện được Trường Hải lắp ráp trong nước với 5 phiên bản có giá dao động từ 1,199 đến 1,839 tỷ đồng. Sau áp dụng giảm 50% phí trước bạ, khách hàng mua Kia Carnival tại Hà Nội sẽ được giảm từ 60 đến hơn 110 triệu đồng. Việc mẫu MPV Carnival có giá tăng cao hơn Kia Sedona trước đây nhưng không hề giảm lượng tiêu thụ mà còn ngược lại cho thấy thiết kế mới của xe đã nhận được sự quan tâm của giới nhà giàu Việt.

3. Toyota Innova: 136 xe

Trong tháng 2, Toyota Innova bán được 136 xe, giảm 82 xe so với tháng 1 trước đó (bán 218 xe), đồng thời cũng ít hơn 21 xe so với tháng 2/2021 (bán 157 xe). Cộng dồn 2 tháng, Innova tiêu thụ được 354 xe, ít hơn 50 xe so với cùng kỳ năm ngoái (bán 404 xe).

Toyota Innova hiện đang rơi vào khủng hoảng doanh số, hết thời "gà đẻ trứng vàng".

Toyota Innova đang được bán với 3 phiên bản, giá dao động từ 750 triệu - 989 triệu đồng.

4. Suzuki Ertiga: 54 xe

Tháng 2, Suzuki Ertiga bán ra 54 xe, ít hơn 30 xe so với tháng 1 (bán 82 xe). Như vậy, trong 2 tháng liên tiếp, Ertiga có mức tiêu thụ giảm đều là 30 xe. Cộng dồn 2 tháng đã qua, Suzuki Ertiga bán được 138 xe, giảm 102 xe so với cùng kỳ năm ngoái (bán 240 xe).

Suzuki Ertiga. Ảnh: Ngô Minh

Suzuki Ertiga hiện có 2 phiên bản, số sàn có mức giá chưa tới 500 triệu đồng, số tự động có giá 549 triệu đồng chưa tính các ưu đãi từ hãng và đại lý.

5. Ford Tourneo: 12 xe

Ford Tourneo bán được 12 xe trong tháng 2, tăng 2 xe so với tháng 1. Cộng dồn từ đầu năm, Ford Tourneo bán được 22 xe, tăng 8 xe so với cùng kỳ năm ngoái (bán 14 xe).

Ford Tourneo

Ford Tourneo hiện bán 2 phiên bản Titanium và Trend đi cùng lựa chọn 5 màu gồm: trắng, nâu, đen, bạc và ghi xám. Mức giá bán lần lượt là 999 triệu đồng cho bản Trend và 1,069 tỷ đồng cho bản Titanium (đã bao gồm VAT).

6. Toyota Alphard: 7 xe

Chiếc MPV cao cấp thứ 2 của Toyota có lượng bán ra trong tháng 2 rơi vào top xe ế là Toyota Alphard. Tháng Tết, Toyota Alphard bán được 7 xe, ít hơn 3 xe so với tháng 1 trước đó. Cộng dồn cả năm, Toyota Alphard bán được 17 xe, nhiều hơn 7 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Alphard 2021

Toyota Việt Nam hiện bán Alphard bản 2021 với 2 lựa chọn: màu trắng giá 4,227 tỷ đồng và các màu còn lại giá 4,219 tỷ đồng.

7. Toyota Avanza: 1 xe

Tháng 2/2022, Toyota Avanza tiếp tục duy trì doanh số chỉ 1 xe được bán ra thị trường giống như tháng 1. Cộng dồn từ đầu năm, chiếc mini MPV này bán được 18 xe, ít hơn 2 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái (bán 20 xe).

Toyota Avanza có giá từ 544-612 triệu đồng.

Giới quan sát nhận định sự ế ẩm của Toyota Avanza có thể sắp kết thúc khi mẫu Toyota Veloz bán thay thế. Thực tế từ năm 2018 đến nay, Toyota Avanza có thể coi là một sản phẩm thất bại của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam khi doanh số thường èo uột và kém xa các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga.

8. Toyota Granvia: 1 xe

Như thường lệ, Toyota Granvia thường xuyên góp mặt trong danh sách xe ế bởi đây là một mẫu xe khá kén khách do có giá đắt đỏ, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Hiện giá bán của xe với một phiên bản duy nhất là 3,072 tỷ đồng.

Toyota Granvia

Trong tháng 2 vừa qua, Toyota Granvia chỉ bán được 1 xe, cộng dồn 2 tháng đầu năm bán ra tổng là 4 xe. So với cùng kỳ năm ngoái, chiếc MPV cao cấp này bán nhiều hơn 2 xe.

Là thành viên mới nhất ra nhập gia đình MPV cao cấp tại Việt Nam từ tháng 6 với giá 3,072 tỷ đồng, mẫu xe Granvia 2020 cấu hình 9 chỗ nhập khẩu từ Nhật và có giá niêm yết 3,072 tỷ đồng, được coi là chiếc MPV “tiết kiệm” hơn so với người “anh em” Alphard, không chỉ về giá bán mà trang bị cũng kém hơn.

Đình Quý

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!