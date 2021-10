Doanh số toàn phân khúc xe sedan 1 tỷ tháng 9 đã có sự tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, những mẫu xe như Honda Accord, Mazda6 vẫn ế ẩm, chưa thể bứt phá.

Theo số liệu công bố doanh số từ các hãng xe, thứ hạng các mẫu xe trong phân khúc sedan tầm 1 tỷ đồng trong tháng 9 không có sự thay đổi. Dẫn đầu vẫn là mẫu xe của thương hiệu ô tô Việt, Vinfast LuxA2.0. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Toyota Camry, Mazda6, Honda Accord… với doanh số không mấy ấn tượng.

Vinfast LuxA2.0: 486 xe

Mẫu sedan của thương hiệu ô tô Việt, VinFast Lux A2.0 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tăng trưởng vượt trội về doanh số, từ 254 xe tháng 8 tăng lên 486 xe trong tháng 9. Từ đầu năm đến nay, VinFast Lux A2.0 có 4.771 được bán ra thị trường. Với kết quả trên, mẫu xe này tiếp tục dẫn đầu phân khúc và cũng lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường hiện nay.

Thời gian qua, VinFast Lux A2.0 vẫn liên tục gây ấn tượng khi lấn át "lão làng" Toyota Camry để dẫn đầu nhóm sedan có tầm giá 1 tỷ đồng.

Lux A2.0 đang được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản và có giá niêm yết dao động từ 1,129 - 1,3787 tỷ đồng.

Toyota Camry: 138 xe

Là dòng sản phẩm khá nổi của Toyota nhưng đến nay Toyota Camry vẫn không thể bứt phá để giành lại ngôi vị đầu bảng xếp hạng phân khúc.

Tháng 8, doanh số Toyota Camry rơi tự do với chỉ 67 xe được bán ra. Sang tháng 9, con số này dù đã tăng trước gấp đôi nhưng so với trước đó vẫn còn èo uột. Thậm chí so với cùng kỳ năm ngoái doanh số xe Camry còn giảm dâu đến 63,5%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Toyota Camry đạt 2.470 xe được bán ra thị trường, chỉ bằng một nửa tổng doanh số của VinFast Lux A2.0.

Toyota Camry được phân phối với 2 phiên bản, có giá tương ứng 1,029 và 1,235 tỷ đồng.

Mazda6: 56 xe

Mazda 6 cũng an phận ở vị trí thứ 3 trong phân khúc với mức tăng vỏn vẹn chỉ 6 xe so với tháng 8 đạt 50 xe bán ra. Lượng xe giao đến tay người tiêu dùng từ đầu năm đến nay chỉ đạt 731 xe. Con số khá khiêm tốn kho với hai đối thủ nói trên.

Hiện tại Mazda 6 xe đang được bán với 3 phiên bản, giá từ 889 - 1,049 tỷ đồng. Các tháng qua, mẫu xe nay vẫn thường xuyên nhận ưu đãi giảm giá sâu 35-50 triệu đồng, nhưng doanh số xe bán ra vẫn chưa cải thiện rõ rệt.

Honda Accord: 4 xe

Xếp cuối bảng là Honda Accord với 4 xe bán ra thị trường ô tô, tăng chỉ 2 xe so với doanh số tháng 8. Kết quả này khiến Honda Accord tiếp tục bị réo tên trong Top 10 xe bán chậm. Từ đầu năm đến nay, doanh số của mẫu xe này chỉ đạt 79 xe, giảm 110 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe hiện được phân phối tới khách Việt với 2 phiên bản có giá dao động từ 1,319 - 1,329 tỷ đồng (tùy màu sắc).

Y Nhụy

