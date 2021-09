Kia K3 (Cerato) và Hyundai Elantra là 2 đại diện nổi bật trong phân khúc sedan hạng C giá rẻ tại Việt Nam. Cả 2 đều là những thương hiệu tới từ Hàn Quốc nhưng lại có nhiều sự khác biệt trong thiết kế và trang bị.

Tối 24/9, Kia Cerato bản nâng cấp với cái tên Kia K3 2022 chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam theo hình thức trực tuyến. Việc thay đổi tên gọi từ Cerato sang K3 nhằm thống nhất tên gọi tại các thị trường trên thế giới. Thực tế thì cái tên K3 cũng từng được dùng cho Cerato tại Việt Nam trong khoảng năm 2014-2016.

Kia K3 2022 được THACO lắp ráp trong nước và giới thiệu tổng cộng 3 phiên bản (ít hơn Kia Cerato hiện tại 1 phiên bản) gồm là Deluxe (MT), Luxury và Premium với giá bán lần lượt là 559, 629 và 659 triệu đồng. Kia K3 2022 tại Việt Nam không có phiên bản 2.0L như ở thế hệ Cerato trước.

Kia K3 2022 có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình so với Kia Cerato hiện tại.

Giá niêm yết trên là cao hơn từ 15-45 triệu so với các phiên bản Kia Cerato 2021 tương đương. Tuy vậy, Kia K3 2022 vẫn là mẫu xe có giá “mềm” nhất phân khúc sedan hạng C. Điều này chính là lợi thế không nhỏ khiến mẫu xe của Kia luôn nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường và vượt xa những cái tên khác trong phân khúc như Hyundai Elantra, Honda Civic, Mazda 3 hay Toyota Corolla Altis.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 8 tháng đầu năm 2021, Kia Cerato đạt tổng doanh số 6.119 chiếc. Trong khi đó, người “đồng hương” Hyundai Elantra chỉ đạt doanh số bằng 1/4 với 1.501 chiếc.

Hyundai Elantra hiện tại vẫn là bản facelift từ 2019.

So với đối thủ của mình, Hyundai Elantra cũng được đồn đoán là sắp cho ra mắt phiên bản mới 2022. Tuy vậy, đó là câu chuyện của tương lai. Hyundai Elantra 2021 hiện tại vẫn là bản nâng cấp giữa dòng đời sản phẩm vào năm 2019. Và từ thời điểm đó, Hyundai Elantra vẫn giữ nguyên cấu hình cũng như trang bị.

Mẫu xe này cũng được TCMotor lắp ráp trong nước với 4 phiên bản là 1.6MT, 1.6 AT, 2.0 AT và 1.6 AT Sport với giá bán lần lượt là 580 triệu, 655 triệu, 699 triệu và 756 triệu. So với đối thủ đồng hương, Hyundai Elantra có giá bán cao hơn một chút.

Giá bán của hai mẫu xe.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng so sánh và “mổ xẻ” 2 phiên bản là Kia K3 Premium (phiên bản cao cấp nhất của Kia K3 2022 tại Việt Nam) với giá 659 triệu và Hyundai Elantra 1.6 AT giá 655 triệu. Đây được xem là 2 phiên bản "đồng cân đồng lạng", được đông đảo khách hàng quan tâm.

Thiết kế ngoại thất: Kia K3 mềm mại, Hyundai Elantra cứng cáp

Kia K3 và Hyundai Elantra được sử dụng chung hệ thống khung gầm, do vậy về kích thước tổng thể của hai mẫu xe này gần như không có sự chênh lệch nhiều. Kia K3 và Hyundai Elantra đều có chiều rộng 1.800mm, chiều dài cơ sở 2.700mm và khoảng sáng gầm xe 150mm.

Kia K3 và Hyundai Elantra được sử dụng chung hệ thống khung gầm.

Về thiết kế, từ 2019, Hyundai Elantra 2.0 AT Facelift đã có sự thay đổi đáng kể so với đời trước. Đèn pha, đèn hậu và đèn sương mù đều được thiết kế với những khối tam giác, trông rất góc cạnh và hầm hố. Ngoài ra, những đường dập nổi mạnh chạy dọc thân xe cũng giúp cho Elantra trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn.

Kia K3 có 7 màu sắc ngoại thất, trong khi đó Huyndai Elanntra có 6 màu.

Trong khi đó, Kia K3 2.0 AT Premium 2022 mới ra mắt lại có ngoại hình bầu bĩnh với những đường nét bo tròn mềm mại. Cả đèn trước và sau của Kia K3 được làm mới bằng dải LED định vị ban ngày đứt đoạn khá lạ mắt. Điểm dễ nhận thấy nhất so với đời trước là logo KIA thiết kế mới lần đầu tiên xuất hiện trên nắp capo và cốp sau.

Hyundai Elantra 1.6AT có đèn pha halogen và la-zăng đa chấu 16 inch.

Đèn pha của K3 Premium là Full Led, trong khi phiên bản Elantra 1.6AT vẫn sử dụng đèn halogen. Thiết kế phần đuôi của Kia K3 mới mẻ và ấn tượng hơn với dải đèn Led nối liền hai cụm đèn hậu và những bóng Led đứt đoạn khá bắt mắt, nhất là vào ban đêm.

Kia K3 Premium 2022 sử dụng la-zăng loại đa chấu có kích thước 17 inch, trong khi đó Elantra phiên bản 1.6AT chỉ là loại đa chấu kích thước 16 inch.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa hai mẫu xe

Động cơ và vận hành: Hyundai Elantra mạnh hơn nhưng không đáng kể

Kia K3 2022 mới tại Việt Nam vẫn được sử dụng động cơ cũ. Cụ thể ở phiên bản Premium, khối động cơ 1.6 lít sản sinh công suất 126 mã lực, trong khi Elantra 1.6AT là 128 mã lực, nhỉnh hơn K3 2 mã lực. Tuy vậy, sự chênh lệch này trên thực tế là rất nhỏ và sẽ rất khó nhận ra, nhất là khi di chuyển trong thành phố.

Về vận hành, Elantra 1.6AT có 4 chế độ lái là Eco, Comfort, Sport và Smart; trong khi đó Kia K3 Premium chỉ có 3 chế độ là Eco, Comfort và Sport. Bù lại, Kia K3 có lẫy chuyển số trên vô lăng, trang bị mà Elantra bản 1.6AT không có.

Nội thất và trang bị: K3 mới mẻ và hiện đại hơn Elantra

Do chiều dài cơ sở giống hệt nhau nên độ rộng rãi trong khoang nội thất ở cả hai hàng ghế được đánh giá là khá tương đồng. Kia K3 Premium và Hyundai Elantra 1.6AT đều được trang bị ghế da, cửa sổ trời, điều hoà tự động 2 vùng độc lập, gạt mưa tự động, cửa gió điều hoà hàng ghế sau,....

Không gian nội thất

Tuy vậy, phiên bản cao cấp nhất Kia K3 Premium được “nhồi” lên hàng loạt trang bị cao cấp mà phiên bản tầm trung 1.6AT của đối thủ Hyundai Elantra không có.

Đáng kể nhất là đồng hồ hiển thị thông tin dưới dạng kỹ thuật số kích thước 4,2 inch và màn hình giải trí có kích thước tới 10,25 inch, tích hợp nhiều chức năng như bản đồ, GPS, Apple Carplay/Android Auto, radio, bluetooth, v.v... Ở Elantra 1.6AT vẫn sử dụng đồng hồ thông tin dạng analog và màn hình giải trí chỉ là 7 inch.

Cruise Control, sạc điện thoại không dây cũng là những trang bị "đáng tiền" trên Kia K3 Premium mà đối thủ Hyundai Elantra 1.6AT còn thiếu.

Kia K3 tỏ ra lấn át đối thủ về các trang bị bên trong xe.

Ngoài ra, ở phiên bản Kia K3 Premium có chức năng khởi động xe từ xa, chức năng khá tiện lợi tại Việt Nam, nhất là vào mùa nắng nóng mà đối thủ Hyundai Elantra không có.

Một điểm trừ của Elantra 1.6AT so với đối thủ là hàng ghế sau của mẫu xe này chỉ có 2 tựa đầu, vị trí ngồi giữa không có tựa đầu. Elantra cũng không có túi đựng đồ lưng ghế khiến người ngồi sau khá bất tiện, dù rằng điều này có thể giúp hàng ghế sau có cảm giác rộng rãi hơn.

Tính năng an toàn: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"

Trang bị an toàn trên hai mẫu xe là khá cân bằng.

Với phân khúc sedan hạng C, trang bị an toàn của hai mẫu xe là tương đối đầy đủ và không hơn kém nhau nhiều. Cả hai phiên bản Elantra 1.6AT và K3 Premium đều được trang bị 6 túi khí; hệ thống phanh đĩa cả trước và sau với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, EBD, BA; cân bằng điện tử; hỗ trợ khởi hành ngang dốc; camera lùi; cảm biến áp suất lốp.

Hai mẫu sedan hạng C thương hiệu Hàn Quốc đều phù hợp với đối tượng khách hàng riêng.

Kết luận

Có thể thấy, Kia K3 mới ra mắt đã tiếp tục tiến thêm một bước nữa về thiết kế và trang bị. Cái tên Kia K3 (Cerato) có thể vẫn dẫn đầu phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam trong thời gian tới với tệp khách hàng trẻ trung, thích sự mới mẻ, năng động và hiện đại.

Tuy tỏ ra "đuối" hơn đối thủ đồng hương một số trang bị cũng như giá bán, tuy nhiên mẫu Elantra của Hyundai đủ sức vẫn chinh phục những khách hàng của riêng mình - những người đề cao khả năng vận hành ổn định, bền bỉ và vẻ ngoài mạnh mẽ.

Hoàng Hiệp

