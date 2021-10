Dù sản xuất và sử dụng hơn 10 năm nhưng những mẫu xe thông dụng dưới đây tỏ ra vẫn chưa hề bị lỗi mốt so với nhiều mẫu xe mới ở thời điểm hiện tại.

Dưới đây là 3 mẫu xe bình dân nhưng có thiết kế và trang bị "vượt thời gian", được nhiều khách hàng mua xe cũ tìm mua dù đã sử dụng hơn 10 năm:

1. Honda Civic 2006-2011

Từ năm 2006, thế hệ thứ tám của Honda Civic được Honda Motor Việt Nam lắp ráp trong nước. Với thiết kế hoàn toàn mới cùng nhiều trang bị an toàn, đây là thế hệ được đánh giá là thành công bậc nhất của Honda Civic tại Việt Nam.

Nhiều chiếc Honda Civic sử dụng hơn 10 năm vẫn khá bền bỉ với kiểu dáng không bị lỗi mốt.

Honda Civic 2006-2011 được thiết kế rộng rãi và mang phong cách thể thao. Có 2 tuỳ chọn động cơ là 1.8L và 2.0 L, cho công suất cực đại lần lượt là 138 và 153 mã lực. Phiên bản 2.0L sử dụng la-zăng kích cỡ 16 inch, còn phiên bản 1.8L là 15 inch.

Khoang lái được thiết kế rất ngăn nắp và khoa học đúng chất xe Nhật. Táp-lô của Civic có cấu trúc hai tầng đặc trưng với đồng hồ hiển thị tốc độ được đặt ở tầng trên ngay trong tầm nhìn của người lái. Đây cũng là chi tiết đi trước thời đại của mẫu xe này.

Khoang lái của Civic 2009 được thiết kế rất ngăn nắp với tap-lô 2 tầng.

Honda Civic thế hệ thứ tám được đánh giá là chiếc xe bền bỉ và khá lành, ít hư hỏng vặt, dễ sửa chữa và thay thế phụ tùng. Đặc biệt, kiểu dáng và nội thất xe vẫn chưa quá lỗi thời, do đó các mẫu xe cũ của dòng này thường được khách hàng mua xe lần đầu tìm mua.

Thời điểm mới ra mắt, Honda Civic có giá bán khoảng gần 600 triệu đồng. Hiện tại, Honda Civic đời 2009-2010 cũ có giá bán dao động từ khoảng 250-300 triệu đồng.

2. Daewoo Lacetti CDX 2009-2012

Daewoo Lacetti CDX là mẫu xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam từ năm 2009-2012, sau đó, mẫu xe này được lắp ráp trong nước dưới cái tên mới Chevrolet Cruze với ngoại hình gần như y hệt. Thậm chí, so với người hậu duệ thì Lacetti CDX còn có nhiều trang bị hơn.

CDX là phiên bản cao cấp nhất trong các dòng Lacetti tại Việt Nam

Lacetti nhập có 3 phiên bản là SE (số sàn), SX (số sàn/số tự động), và CDX (số tự động, có bản số sàn nhưng rất hiếm), trong đó CDX là bản cao cấp nhất. Hơi hướng thiết kế ngoại thất từ những năm 2009 của Lacetti CDX vẫn còn được dùng cho những chiếc Chevrolet Cruze đến tận 2018 trước khi mẫu xe này dừng bán tại Việt Nam.

Các phiên bản của Lacetti nhập khẩu bao gồm cả CDX được sử dựng hai loại động cơ là 1.6L cho công suất 126 mã lực và 1.8L (hiếm gặp hơn) cho công suất 130 mã lực.

Nội thất chiếc Lacetti CDX 2009 có thiết kế khá thời thượng.

Kích thước, khối lượng của Lacetti CDX lớn hơn các xe cùng phân khúc nên mẫu xe này được đánh giá là đầm chắc và cách âm khá tốt. Ở phiên bản CDX, Lacetti sử dụng la-zăng kích thước 17 inch tạo nên sự khoẻ khoắn, đậm chất Mỹ.

Không chỉ có thiết kế vượt thời gian, Lacetti CDX được trang bị nhiều tính năng, tiện nghi rất thời thượng như điều hòa tự động, cửa sổ điện khóa trung tâm, gương gập điện và gương chiếu hậu bên trong xe có chức năng chống lóa, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm,...

Daewoo Lacetti CDX có giá bán ở thời điểm năm 2010 khoảng 570 triệu. Đến nay, một chiếc Lacetti CDX đã sử dụng hơn 10 năm chỉ có giá khoảng 200-230 triệu đồng.

3. Kia Forte 2009-2012

Từ 2009, Kia Forte được nhập về thị trường Việt Nam từ Hàn Quốc, hầu hết là phiên bản nội địa thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân. Forte chính là cái tên khác của Kia Cerato tại một số thị trường vào những năm này mà hiện nay là Kia K3.

Thiết kế thế hệ Forte từ 2009-2013 vẫn khá bền dáng cho tới ngày nay.

Tháng 7 năm 2010, mẫu xe Kia Forte được THACO lắp ráp trong nước với nhiều phiên bản khác nhau như SX AT, SX MT, EX MT và EX MTL. Xe được trang bị động cơ xăng 1.6L cho công suất 122 mã lực. Ngoài ra có động cơ 2.0L nhưng khá hiếm gặp.

Thiết kế chung của Kia Forte thế hệ này là khá hiện đại với những đường nét vuông vức, mạnh mẽ. Xe được trang bị la-zăng 17 inch, đèn định vị Led cùng options "miên man".

Nội thất một chiếc Kia Forte đời 2010.

Trên bản cao cấp nhất của Kia Forte trang bị màn hình cảm ứng, điều hòa tự động có chức năng lọc không khí, đầu CD có thể kết nối USB/AUX/Bluetooth, hệ thống sưởi cho hàng ghế trước, khởi động bằng nút bấm đi kèm chìa khóa thông minh. Ngoài ra xe còn có cửa sổ trời, gương chỉnh và gập điện, vô lăng tích hợp, lẫy chuyển số,... Những trang bị khá hiện đại ngay cả trên những mẫu xe bình dân ngày nay.

Giá Kia Forte nhập ở thời điểm năm 2010 vào khoảng 520-630 triệu tuỳ phiên bản. Sau hơn 10 năm sử dụng, một chiếc Kia Forte ngày nay còn khoảng 250-320 triệu, được đánh giá là giữ giá so với các đối thủ khác.

Hoàng Hiệp

Bạn có góc nhìn và đánh giá gì về 3 mẫu xe trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!