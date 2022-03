Mẫu xe hatchback cỡ B là Suzuki Swift thường xuyên ế ẩm, nhưng ở thị trường xe cũ, mẫu xe này có tốc độ trượt giá thấp, tương đương một số mẫu xe của Toyota như Yaris.

Thị trường xe hatchback cỡ B được khá nhiều người Việt quan tâm, đặc biệt nhóm khách hàng ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. Kiểu dáng xe 5 cửa nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong phố đông, khoang xe rộng rãi hơn hẳn nhóm xe cỡ A là những ưu điểm của dòng xe này.

Tuy nhiên, thực tế xe hatchback cỡ B lại không có được doanh số bán xe mới tốt cũng như nhiều lựa chọn như xe hachback cỡ A. Các mẫu xe điển hình của phân khúc này tại thị trường Việt Nam là Suzuki Swift, Mazda2, Mitsubishi Mirage, Toyota Yaris, Ford Fiesta, Honda Jazz đều có doanh số khiêm tốn, chưa mẫu xe nào đạt doanh số trên 3.000 xe/năm (ngoại trừ Mazda2).

Thậm chí, dòng xe hatchback cỡ B tại Việt Nam đã phải dừng bán tới một nửa danh sách ở trên vì quá ế ẩm như Honda Jazz (từ 2020), Mitsubishi Mirage (từ 2020), Ford Fiesta (từ 2019). Những mẫu xe còn lại cũng không khá khẩm hơn, như chiếc Suzuki Swift thường xuyên trong danh sách xe ế.

Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là mặc dù "ế ẩm" nhưng trên thị trường xe cũ, những mẫu xe như Suzuki Swift hay Toyota Yaris lại khá giữ giá.

Suzuki Swift giữ giá hơn Toyota Yaris, Mazda 2, Honda Jazz

Hiện nay trên thị trường xe hatchback cỡ B đã qua sử dụng, Toyota Yaris được đánh giá là mẫu xe giữ giá tốt. Một chiếc Toyota Yaris đời 2019 nhập Thái có giá khoảng 600 triệu - 610 triệu đồng, giảm 23% giá trị so với lúc đăng ký mới (Yaris đăng ký mới ở Hà Nội vào khoảng 780 triệu đồng).

Một mẫu xe cũng có độ giữ giá tốt là Mazda 2 hatchback đời 2019. Sau 4 năm, giá bán cho mẫu xe này là 505 triệu đồng, giảm 29% giá trị xe (giá đăng ký mới là 715 triệu đồng). Tương tự, Honda Jazz đời 2019 đang bán 505 triệu đồng, cũng chỉ mất giá trị 31% sau 4 năm (giá lăn bánh Hà Nội là 737 triệu đồng).

Suzuki Swift GLX 2019

Đối với mẫu Suzuki Swift, mẫu xe thường nằm trong Top ế lại có mức độ giữ giá đáng nể. Sau 4 năm sử dụng, Suzuki Swift GLX 2019 đang được rao bán giá 515 triệu đồng, chỉ tụt giá trị 20,1% (giá lăn bánh ở Hà Nội là 646 triệu đồng).

Như vậy, cùng đời xe nhưng Suzuki Swift lại giữ giá hơn cả Toyota Yaris, Mazda 2, Honda Jazz trong khi lượng tiêu thụ thường thấp hơn.

Lý giải về điều nghịch lý này, giới buôn xe cũ cho biết số lượng Suzuki Swift về cửa hàng không nhiều, khác với các mẫu xe bán chạy sẽ có nguồn cung tốt dễ đàm phán giá, nên khó có thể giảm giá Swift.

Ngoại hình hút mắt nhưng nội thất sơ sài

Suzuki Swift không xa lạ gì với người tiêu dùng Việt Nam khi có mặt từ năm 2008. Năm 2014 khi Swift thế hệ thứ 2 ra mắt khách Việt với ngoại hình nhỏ gọn, bầu bĩnh, nhiều đường cong dã dần hình thành một trào lưu trang trí dán decal màu trên nóc xe, theo phong cách mẫu Mini Cooper nổi tiếng của Anh.

Chiếc xe trong bài viết này là Suzuki Swift GLX đời 2019, đã được chủ xe dán decal nóc màu trắng rất nổi bật với màu đỏ thân xe. Xe thuộc thế hệ thứ 3 (ra mắt từ 2017). Tổng thể nội, ngoại thất Swift 2019 sau 4 năm sử dụng với quãng đường đi được khoảng hơn 15.000 km còn khá mới, vành hợp kim phay 16 inch nguyên bản thể thao với kiểu gió xoáy.

Ở thế hệ thứ 3, Suzuki Swift vẫn duy trì các nét cong kế thừa thế hệ cũ nhưng các chi tiết như cụm đèn pha, đèn hậu và lưới tản nhiệt được làm mới hoàn toàn, cá tính hơn. Đèn pha không còn dùng công nghệ halogen sơ sài, mà chuyển sang đèn LED dạng thấu kính và dải LED định vị ban ngày. Khuôn đèn cũng được nhà sản xuất chăm chút hơn hẳn bản cũ.

Nóc xe vẫn duy trì thiết kế từ đời trước. Đặc biệt tay nắm cửa khoang hành khách ở thế hệ cũ đã được Suzuki đưa lên trụ C và được sơn đen nhằm ẩn chi tiết này. Do đó, nhìn từ bên hông Suzuki Swift như một chiếc xe thể thao 3 cửa.

Mặc dù chỉ bán ra 1 phiên bản duy nhất nhưng Suzuki Swift GLX chỉ được trang bị ghế nỉ, khiến đa số chủ xe phải bọc lại bằng chất liệu da như chủ cũ chiếc Swift trong bài viết này. Điểm nổi bật bên trong có lẽ chỉ đến từ vô lăng 3 chấu thẩm mỹ hơn trước. Trên vô lăng tích hợp nhiều phím chức năng, bản GLX có tính năng cruise control, đàm thoại rảnh tay.

Tuy nhiên màn hình giải trí kích thước còn khiêm tốn chỉ 7 inch là một điểm trừ so với những xe 2022 hiện nay. Một điểm trừ khác là xe không có camera lùi, cảm biến lùi khiến việc lùi xe có phần khó khăn, đặc biệt là nữ giới chưa có nhiều kinh nghiệm điều khiển xe trong phố đông. Về điểm này, Toyota Yaris, Honda Jazz vượt trội hơn Suzuki Swift.

Bên cạnh đó, khoang hành lý có thể tích 242 lít, vừa đủ cho nhu cầu đi lại hàng ngày, không được rộng rãi như Toyota Yaris (326 lít) hay Honda Jazz (359 lít).

Có thể thấy ngoại thất xe rất hợp mắt, thể thao nhưng các tính năng hỗ trợ lái trong phố đông chưa thực sự phong phú, màn hình giải trí không hấp dẫn và ghế bằng nỉ khiến Swift mất điểm với nhiều khách hàng trẻ.

Nhỏ gọn, tiết kiệm, nhưng ít công nghệ an toàn

Yếu tố nhỏ gọn phù hợp cho giao thông đô thị được Suzuki nhấn mạnh bằng chiều dài cơ sở Swift chỉ 2.450 mm, ngắn hơn hẳn Honda Jazz (2.530 mm), Mazda 2 (2.570 mm), Toyota Yaris (2.550 mm). Chiều dài tổng thể Swift là 3.840 mm, ngắn hơn các đối thủ vốn có chiều dài hơn 4 mét và có bán kính vòng quay chỉ 4,8 m, dễ dàng di chuyển trên phố.

Một ưu điểm khác ở Suzuki Swift là độ tiết kiệm. Xe được trang bị động cơ xăng dung tích 1.2 lít cho công suất 81 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 113 Nm tại vòng tua 4.200 vòng/phút kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ xăng trung bình 4,7 lít/100 km. Còn trên các diễn đàn ô tô, nhiều chủ xe xác nhận mức tiêu thụ trên đường hỗn hợp là 5,8 lít/100 km.

Tuy nhiên, với người dùng ở các tỉnh xa, di chuyển cao tốc thì Suzuki Swift bộc lộ nhiều nhược điểm như độ ồn lớn, vận hành ở dải tua cao liên tục khiến người trong xe dễ nôn nao. Dù nhỏ gọn nhưng điểm mù cột A trên Swift khá lớn, người dùng phải quan sát kĩ khi đánh lái.

Hệ thống an toàn của xe nghèo nàn hơn so với các đối thủ. Suzuki Swift 2019 có giá đắt hơn Mitsubishi Mirage, Mazda2 nhưng trang bị an toàn chỉ có 2 túi khí, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh. Phải đến phiên bản 2021, Swift mới được bổ sung thêm an toàn tương đương các đối thủ.

So sánh trang bị trên các xe đối thủ của Suzuki Swift cùng đời 2019

Kết luận

Nhìn chung trong các xe đô thị cỡ B dạng hatchback, Suzuki Swift 2019 là mẫu xe có ngoại hình đẹp, cá tính, phù hợp với nữ giới. Nhưng việc thiếu vắng quá nhiều trang bị an toàn và tiện nghi khiến chiếc xe này hơi lép vế khi so với các đối thủ Mazda, Toyota, Honda. Bên cạnh đó, hoạt động sau bán hàng của Suzuki không nổi bật như Honda, Toyota cũng khiến người dùng e ngại khi bảo dưỡng định kỳ hoặc mua phụ tùng chính hãng.

Vì vậy, khi giá bán trên thị trường xe cũ của Swift vẫn còn ở mức cao mà theo lý giải là ít xe, tốc độ giao dịch thấp, người mua có thể lựa chọn các mẫu xe đối thủ khác giá tương tự hoặc thấp hơn, lại vượt trội về trang bị. Còn đối với những người thích Suzuki Swift 2019 vì kiểu dáng, phong cách, nếu muốn chiếc xe mua về phục vụ tốt hơn nhu cầu hàng ngày, sẽ phải tốn thêm một khoản để tự nâng cấp đồ chơi, trang bị.

Minh Quân, Đình Quý

