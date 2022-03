Nhiều mẫu xe vì một lý do nào đó khi mang về Việt Nam đã bị các nhà sản xuất cắt bớt trang bị. Điều này có thể giúp hạ giá thành sản phẩm nhưng cũng khiến khách hàng Việt chịu cảnh thiệt thòi.

Khi một mẫu xe mới ra mắt, người tiêu dùng sẽ so sánh cấu hình giữa các phiên bản bán tại Việt Nam và nước ngoài để đánh giá sự khác biệt. Thực tế, nhiều mẫu xe khi về nước lại bị cắt nhiều trang bị (options) về cả ngoại thất, tuỳ chọn động cơ, tiện nghi đến cả các tính năng an toàn.

Cùng điểm lại một số mẫu xe mới bị cắt bớt trang bị khi mang về thị trường Việt Nam trong khoảng 1 năm trở lại đây:

KIA K3 2022 không có phanh tay điện tử

Thế hệ mới của Kia Cerato với cái tên K3 đã ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 9/2021 với 3 phiên bản. Dù được nâng cấp khá nhiều về thiết kế ngoại thất lẫn trang bị, tuy nhiên so với bản quốc tế KIA K3 lại thiếu hụt một số trang bị.

KIA K3 2022 không có đồng hồ dạng full digital như phiên bản bán tại Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, bản cao cấp nhất của Kia K3 được trang bị 2 màn hình 10,25 inch cho khu vực giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Trong khi đó, K3 bản 1.6 Premium tại Việt Nam chỉ được trang bị màn hình giải trí 10,25 inch trong khi bảng đồng hồ vẫn là dạng analog.

Một trong những trang bị được trông chờ nhiều nhất là phanh tay điện tử đã không xuất hiện trên K3 2022. Tuy vậy, nhìn một cách tích cực thì việc cắt trang bị giúp mẫu sedan hạng C của Kia duy trì mức giá rẻ nhất phân khúc.

Cách đây ít ngày, Kia đã chính thức bổ sung thêm phiên bản K3 GT cho thị trường Việt Nam. Phiên bản này sử dụng động cơ 1.6L Turbo, trang bị phanh tay điện tử và bổ sung thêm một số trang bị an toàn khác, qua đó giúp "kéo gần" lại khoảng cách về trang bị giữa K3 bán tại thị trường Việt Nam và tại quê nhà Hàn Quốc.

Hyundai Grand i10 2021 không có đèn pha halogen projector

Trước khi ra mắt lần đầu tại thị trường Việt hồi tháng 8/2021, Hyundai i10 thế hệ mới đã được ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Mặc dù Hyundai Grand i10 mang nhiều thay đổi hấp dẫn tập trung vào thiết kế và tiện nghi, tuy nhiên khi so các phiên bản bán tại Việt Nam với bản quốc tế thì vẫn thấy sự thiếu hụt về trang bị.

Hyundai Grand i10 tại Việt Nam chỉ có đèn pha halogen cho tất cả các phiên bản.

Cụ thể, cả hai biến thể hatchback và sedan của mẫu xe nhà Hyundai đã gây tiếc nuối với nhiều khách hàng Việt khi không được trang bị hệ thống âm thanh Arkamys và đèn pha halogen có projector như ở thị trường Ấn Độ, mà sử dụng bóng halogen phản xạ đa hướng cho tất cả phiên bản từ tiêu chuẩn đến cao cấp.

Mặc dù bóng đèn halogen mang ưu điểm giá thành rẻ, dễ dàng thay thế và sửa chữa nếu xảy ra hỏng hóc nhưng so với đèn pha bi-halogen thì vẫn rất "khập khiễng". Trên thực tế, đây là chi tiết mà nhiều khách hàng khi mua xe Hyundai Grand i10 thế hệ mới phải bỏ thêm tiền để độ lên đèn bi-halogen.

Nissan Almera 2021

Vào tháng 8/2021, Nissan Việt Nam đã giới thiệu Almera 2021 (từng được biết đến với tên gọi Sunny) tại thị trường Việt với 3 phiên bản có giá từ 469-579 triệu đồng. Số lượng tại Việt Nam ít hơn 2 phiên bản so với tại Thái Lan, nơi mẫu xe này được sản xuất và nhập khẩu về nước.

Nissan Việt Nam đang chuẩn bị khắc phục hiện tượng hấp hơi trên kính lái bằng cách lắp thêm điều hoà chiều nóng, đây là chi tiết không được trang bị cho các mẫu Almera bán tại Việt Nam.

Nếu so với phiên bản cao cấp ở Việt Nam với phiên bản tương tự đang bán ở thị trường Thái Lan, Nissan Almera 2021 bị “cắt” radar, do vậy thiếu 2 món trang bị an toàn gồm hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và hệ thống phanh tự động khẩn cấp thông minh (AEB).

Mới đây, Nissan Almera 2021 một lần nữa được "réo tên" tại Việt Nam vì không có trang bị điều hoà nóng. Điều này khiến nhiều khách hàng, nhất là ở miền Bắc bị hiện tượng hấp hơi kính lái khi gặp trời mưa lạnh, ảnh hưởng lớn đến tầm quan sát và sự an toàn của xe.

Để khắc phục thiếu hụt này, Hãng Nissan tại Việt Nam đã đưa ra hướng khắc phục là bổ sung ống dẫn khí nóng (xe đã có sẵn đường chờ) và cập nhật phần mềm điều khiển do có những phiên bản dùng điều hoà tự động.

Mercedes-Benz GLC 300 2021 thiếu bộ phanh AMG

Không chỉ các mẫu xe bình dân bị cắt trang bị mà việc này còn được ghi nhận ở cả một số mẫu xe sang như Mercedes-Benz. Cụ thể, mẫu Mercedes GLC 300 tại Việt Nam ra mắt hồi đầu năm 2021 bị thiếu bộ phanh AMG và lốp run-flat.

Mẫu xe sang GLC 300 của Mercedes-Benz bị cắt phanh AMG và lốp run-flat.

Theo đó, bộ phanh AMG do Brembo sản xuất riêng, có khả năng chịu được nhiệt độ cao trên 500-600 độ C. Chi tiết này có thể giúp cải thiện hiệu năng phanh, quãng đường phanh do piston lớn hơn, đĩa phanh có khả năng giải nhiệt tốt hơn và diện tích tiếp xúc của bố phanh lớn hơn. Các chi tiết như kẹp phanh, đĩa, bố phanh của AMG nếu lắp ở garage bên ngoài lên tới 100 triệu đồng.

Trước đó, hai mẫu xe C-Class và GLC sản xuất sau tháng 9/2020 cũng không có tính năng đỗ tự động giống như phiên bản tiêu chuẩn ở nước ngoài. Thế nhưng, giá bán của các mẫu xe này sau đó vẫn tăng đến 100 triệu đồng.

Isuzu D-Max 2021 thiếu trang bị cruise control

Vào tháng 4/2021, Isuzu D-Max 2021 thế hệ mới đã ra mắt thị trường Việt Nam. Khác với ở thị trường Thái Lan, D-Max lại có doanh số khá lẹt đẹt và thường xuyên "đội sổ" phân khúc xe bán tải. Do vậy, việc giảm giá bán là một cách để "lấy lòng" khách Việt.

Mẫu bán tải D-max bán tại Việt Nam không có Cruise control.

So với thế hệ cũ, Isuzu D-Max 2021 bán tại Việt Nam được trang bị hàng loạt tiện nghi trên phiên bản “Type Z” cao cấp nhất bao gồm đề nổ động cơ từ xa, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Tuy nhiên, mẫu bán tải này gây tiếc nuối khi không có hệ thống kiểm soát hành trình (cruise control), một trang bị mang tính “cơ bản” trên hầu hết các mẫu bán tải hiện nay.

Bên cạnh thiếu trang bị cruise control, Isuzu D-Max 2021 được bán tại Việt Nam còn bị “cắt” phiên bản động cơ dầu 3.0L VGS Turbo. Do vậy, khách hàng Việt không có dịp trải nghiệm loại động cơ mạnh mẽ và cao cấp này.

Việc thiếu phiên bản động cơ dầu 3.0 cũng là vấn đề tương tự với mẫu bán tải sử dụng chung một nền tảng khung gầm và động cơ với Isuzu là Mazda BT-50 thế hệ mới tại Việt Nam.

Hoàng Hiệp(tổng hợp)

