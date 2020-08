Đều ở tầm giá 920 triệu đồng, Ford Ranger Wildtrak và Toyota Hilux Adventure có những khác biệt nào về trang bị, công nghệ?

Toyoya Hilux 2020 sở hữu khoảng sáng gầm cao hơn đối thủ Ford Ranger

Ngày 14/8, Toyota Việt Nam (TVM) chính thức giới thiệu Hilux 2020 với 4 phiên bản tới khách hàng, trong đó, phiên bản cao cấp nhất là Toyota Hilux 2.8L 4x4Adventure có giá 913 triệu đồng. Mức giá này chỉ kém Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT Bi-Turbo 5 triệu đồng.

Chưa bàn về kiểu dáng, cùng tìm hiểu xem, ở lần nâng cấp vòng đời mới này, Toyota Hilux có gì để cạnh tranh với Ford Ranger.

Về kích thước

Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT Bi-Turbo Toyota Hilux 2.8L 4x4 Adventure Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) 5.362 x 1.860 x 1.830 5.325 x 1.900 x 1.815 Chiều dài cơ sở (mm) 3220 3.085 Khoảng sáng gầm xe (mm) 200 286

Về tổng thể, kích thước của 2 mẫu xe không quá chênh lệch tuy nhiên Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT Bi-Turbo có chiều dài cơ sở lớn hơn hẳn so với Toyota Hilux 2.8L 4x4 Adventure, nhờ đó mang đến sự bề thế và không gian bên trong rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, Toyota Hilux Adventure lại có khoảng sáng gầm xe cao hơn nhiều so với Ford Ranger (286>200) giúp mẫu xe này thích nghi và di chuyển dễ dàng hơn ở những địa hình phức tạp gồ ghề, ngập nước.

<> Ngoại hình Hilux 2020 được tinh chỉnh mang đến vẻ hầm hố không thua kém gì đối thủ Ranger

Về động cơ và vận hành

Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT Bi-Turbo Toyota Hilux 2.8L 4x4 Adventure Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Động cơ Diesel, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng Công suất tối đa 213/3750 201/3400 Hộp số Số tự động 10 cấp tích hợp chức năng chuyển số thể thao Số tự động 6 cấp Hệ thống truyền động Hai cầu chủ động / 4x4 bán thời gian Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử

Toyota Hilux 2020 phiên bản mới sử dụng công nghệ điều khiển Turbo biến thiên (Variable Nozzle Turborcharger) có công suất tối đa đạt 201 mã lực tại 3.400 vòng/ phút (tăng 27 mã lực so với phiên bản trước) và mô men xoắn tối đa 500 Nm tại 1.600 vòng/ phút (tăng 50 Nm) tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Qua bảng so sánh có thể thấy, cả 2 mẫu xe đều sử dụng nhiên liệu diesel, về sức mạnh động cơ của Hilux chỉ thua kém Ranger chút ít, trên thực tế, khó có thể phân biệt sức mạnh của 2 đối thủ này. Tuy nhiên, hộp số tự động 10 cấp tích hợp chức năng chuyển số thể thao của Ranger giúp mẫu xe này sử dụng nhiên liệu cao hơn, giúp lái xe cảm nhận tay lái tốt hơn, nhất là khi di chuyển trên địa hình đồi núi.

<> Toyota Hilux được trang bị 9 loa, nhỉnh hơn so với Ford Ranger

Về trang bị và tiện nghi

Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT Bi-Turbo Toyota Hilux 2.8L 4x4 Adventure Ngoại thất Đèn pha LED, Projector với khả năng tự đông bật tắt bằng cảm biến ánh sáng LED dạng thấu kính, tự động bật tắt Đèn ban ngày LED Gạt mưa tự động Có Không Đèn sương mù Có Gương chiếu hậu bên ngoài Điều chỉnh điện, gập điện Chỉnh, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ Gương chiếu hậu trong Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm Chống chói tự động Nội thất Trợ lực lái Trợ lực điện Trợ lực dầu Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm Có Chất liệu ghế Da pha nỉ Da Ghế lái Chỉnh điện 8 hướng Hệ thống điều hòa Tự động 2 vùng độc lập Tự động 1 vùng Hệ thống âm thanh AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa USB/Bluetooth, Apple CarPlay avf Android Auto 9 loa JBL (1 loa siêu trầm) Cửa gió sau Có Hộp làm mát Không Có Cửa kính điều khiển điện 1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) 4 cửa (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) Chức năng khóa cửa từ xa Có Hệ thống định vị dẫn đường Có

Về trang bị tiện nghi, Toyota Hilux 2020 có phần nhỉnh hơn với nội thất bọc da hoàn toàn, gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động, cửa kính điều khiển điện một chạm nhưng lại có chống kẹt cho cả 4 cửa, hộp làm mát và hệ thống âm thanh gồm 9 loa JBL.

Bù lại, Ford Ranger có gạt mưa tự động, trợ lực lái điện trong khi Hilux vẫn sử dụng trợ lực dầu, Ranger có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, còn Hilux chỉ có 1.

<> Nhờ gói công nghệ an toàn của hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, Toyota Hilux giờ đây đã trở thành mẫu xe bán tải an toàn hàng đầu phân khúc.

Về an toàn

Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT Bi-Turbo Toyota Hilux 2.8L 4x4 Adventure Túi khí 6 7 Camera lùi Có Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Có Hệ thống Chống bó cứng phanh (ABS) & Phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có Hệ thống Cân bằng điện tử Có Hệ thống Kiểm soát chống lật xe Có Không Hệ thống Kiểm soát xe theo tải trọng Có Không Hệ thống kiểm soát lực kéo Không Có Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo Có Hệ thống Kiểm soát hành trình Có Có (kiểm soát hành trình chủ động trong gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense) Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường Có Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước Có Có (Cảnh báo tiền va chạm trong gói trang bị Toyota Safety Sense) Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song Có Không 6 cảm biến xung quanh hỗ trợ đỗ xe và di chuyển trong không gian hẹp Không Có (gói Toyota Safety Sense) Hệ thống Chống trộm Có

Nhờ gói công nghệ an toàn của hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, Toyota Hilux 2020 với các tính năng gồm: hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA), hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), 6 cảm biến xung quanh (2 góc trước, 2 góc sau, 2 cảm biến sau) hỗ trợ việc đỗ xe và di chuyển trong không gian nhỏ hẹp, các trang bị an toàn trên Toyota Hilux giờ đây không còn kém cạnh so với đối thủ Ford Ranger, trở thành mẫu xe bán tải an toàn hàng đầu phân khúc.

Kết luận

Với mức giá chênh lệch không quá nhiều cùng những nâng cấp trang bị mới, có thể nói, giờ đây, Toyota Hilux 2.8L 4x4 Adventure đã trở thành đối thủ xứng tầm với Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT Bi-Turbo.

