Thị trường ô tô Việt Nam bứt phá mạnh mẽ thoát "hố sâu" trong tháng 10, cũng là tháng bán xe cao nhất năm, trong đó ghi nhận nhiều mẫu xe lần đầu lập kỷ lục doanh số như Toyota Alphard nhưng vẫn rơi vào Top xe bán chậm.

Trong tháng 10, báo cáo VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam) cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của hầu hết các doanh nghiệp thành viên sau nhiều tháng "xuống đáy" do ảnh hưởng từ giãn cách xã hội. Chính vì vậy, danh sách xe bán chậm tháng 10 đã thay đổi khá nhiều.

Bên cạnh một số mẫu xe đã rời bảng xếp hạng thì những "thành viên" cũ lại có doanh số rất ấn tượng, điển hình như Toyota Alphard - mẫu xe đắt đỏ nhất của Toyota lập đỉnh doanh số cao nhất từ trước đến nay. Nhưng cũng có trường hợp đi xuống không phanh như Suzuki với 2 mẫu xe Ciaz và Ertiga.

Thống kê 10 xe bán chậm trong tháng 10/2021 so với tháng 10/2020

Dưới đây là danh sách cụ thể của Top 10 xe bán chậm nhất tháng 10/2021.

1. Suzuki Ciaz: 3 xe

Trong tháng 10, mẫu sedan cỡ B là Suzuki Ciaz bán được 3 xe, giảm 7 xe so với tháng 9 (bán 10 xe), leo từ vị trí số 5 lên đầu bảng danh sách "xe ế". Lũy kế 10 tháng, Suzuki Ciaz bán ra 318 xe. Kết quả bán hàng "èo uột" có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Suzuki Việt Nam quyết định dừng bán mẫu sedan cỡ B này kể từ tháng 11 và chưa thông báo thời gian quay trở lại.

Suzuki Ciaz cạnh tranh ở nhóm sedan cỡ B gồm Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Soluto...

Suzuki Ciaz bản mới hiện chỉ bán một phiên bản duy nhất tại Việt Nam với giá 529 triệu đồng, ra mắt từ tháng 9/2020.

2. Suzuki Ertiga: 8 xe

Mẫu MPV cỡ nhỏ từng được Suzuki Việt Nam kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số mạnh mẽ tương tự đối thủ Mitsubishi Xpander đã làm được. Tuy nhiên thực tế nhiều tháng qua, doanh số của Ertiga liên tục trồi sụt và nằm trong nhóm xe bán chậm.

Tháng 10 vừa qua, Suzuki Ertiga bán được 8 xe, giảm 81,4% so với tháng 9 (bán 43 xe). Cộng dồn 10 tháng, Ertiga bán ra 954 xe, sụt giảm 56,35% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 2.186 xe).

Suzuki Ertiga là MPV cỡ nhỏ, cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza

Giá xe Suzuki Ertiga 2021 tại thị trường Việt Nam vẫn duy trì là 499 triệu đồng cho bản GL, 555 triệu đồng cho bản GLX và 559 triệu đồng cho bản Sport.

3. Honda Accord: 10 xe

Trong tháng 10, mẫu sedan cỡ D của Honda là Accord đã có sự tiến bộ hơn tháng trước đó khi bán được 10 xe, tăng 6 xe, đồng thời cũng tăng thứ hạng từ vị trí số 2 lên số 3 của danh sách xe bán chậm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Honda Accord bán 89 xe, giảm 56,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 204 xe).

Honda Accord là sedan cỡ D, cạnh tranh với các mẫu Toyota Camry, Mazda6

Honda Accord hiện vẫn chỉ được bán 1 phiên bản duy nhất ở Việt Nam nhưng có 2 lựa chọn giá theo màu, gồm màu trắng giá 1,329 tỷ đồng và các màu còn lại giá 1,319 tỷ đồng.

4. Isuzu mu-X: 17 xe

Chiếc SUV cỡ D quen thuộc trong danh sách xe bán chậm đã có kết quả tốt hơn tháng 9 khi leo từ vị trí số 1 lên số 4. Trong tháng 10, Isuzu mu-X bán được 17 xe, là thành tích tốt nhất trong 3 tháng trở lại đây. Cộng dồn 10 tháng, Isuzu mu-X bán được 116 xe, giảm 72,24% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 418 xe).

Isuzu mu-X nằm trogn nhóm xe SUV cỡ D như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Ford Everest

Với 4 phiên bản được phân phối ở Việt Nam, Isuzu mu-X hiện có mức giá dao động từ 779 triệu đến 1,12 tỷ đồng. Isuzu mu-X bán tại Việt Nam vẫn là bản cũ, chưa phải bản 2021 đã ra mắt ở Thái Lan từ đầu năm.

5. Toyota Land Cruiser: 23 xe

Toyota Land Cruiser 2021 đã chính thức được Toyota Việt Nam chào bán giá 4,06 tỷ đồng từ tháng 7/2021 và thời gian giao xe cũng vừa tính từ tháng 9 và 10. Với lượng bán 23 xe trong tháng 10, giảm 17 xe so với tháng 9, mẫu SUV cỡ lớn của Toyota đã rơi trở lại Top xe bán chậm sau nhiều tháng vắng bóng. Tuy nhiên, thực tế mẫu xe này hiện đang "khan" hàng nên việc đứng vào danh sách chưa phản ánh đúng nghĩa tình trạng thực tế.

Toyota Land Cruiser 2021

Mẫu Land Cruiser 2021 mới được ra mắt toàn cầu vào tháng 4. Xe thay đổi toàn bộ thiết kế, trang bị, động cơ lẫn khung gầm.

6. Ford Tourneo: 28 xe

Trong tháng 10 vừa qua, mẫu MPV 8 chỗ của hãng Ford là Tourneo đã quay trở lại danh sách với lượng bán 28 xe. Đây là con số tốt nhất trong 3 tháng trở lại đây (tháng 8 và 9 doanh số bằng 0). Cộng dồn nửa năm, Ford Tourneo bán được 156 xe, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 236 xe).

Ford Tourneo

Ford Tourneo hiện bán 2 phiên bản Titanium và Trend đi cùng lựa chọn 5 màu gồm: trắng, nâu, đen, bạc và ghi xám. Mức giá bán lần lượt là 999 triệu đồng cho bản Trend và 1,069 tỷ đồng cho bản Titanium (đã bao gồm VAT).

7. Toyota Alphard: 30 xe

Chiếc MPV cao cấp của Toyota có lượng bán ra trong tháng 10 là 30 xe, cao hơn tháng 9 là 24 xe. Đây cũng là con số kỷ lục số xe bán ra trong 1 tháng cao nhất từ trước đến nay của Alphard bởi mức độ kén khách của mẫu xe đắt tiền này. Cộng dồn 10 tháng của năm, Toyota Alphard bán được 74 chiếc, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2020 (bán 51 xe).

Toyota Alphard 2021

Toyota Việt Nam hiện bán Alphard bản 2021 với 2 lựa chọn: màu trắng giá 4,227 tỷ đồng và các màu còn lại giá 4,219 tỷ đồng.

8. Isuzu D-Max: 38 xe

Chiếc bán tải nhà Isuzu trong tháng 10 vừa qua bán được 38 xe, tăng 322% so với tháng 9 (bán 9 xe). Thành tích này tốt hơn so với các tháng trước đó, nhưng cũng không giúp D-Max thoát khỏi Top xe ế. Cộng dồn 10 tháng, Isuzu D-Max bán được 129 xe, giảm 25,86% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 174 xe)

Isuzu D-Max thế hệ mới

Isuzu D-Max hiện đang bán thế hệ mới, được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam từ tháng 4 /2021 với 3 phiên bản thay vì 4 bản như trước. Giá dao động từ 630-850 triệu đồng.

9. Toyota Land Prado: 52 xe

Mẫu SUV Toyota Land Prado tăng 2 bậc, từ vị trí số 7 lên số 9 trong tháng 10 nhờ thành tích bán được 52 xe, cao hơn 40 xe so với con số 12 xe của tháng 9. Kết quả này có được ngoài yếu tố hết giãn cách xã hội thì việc Toyota Việt Nam công bố bản nâng cấp của Prado 2021 sẽ về Việt Nam trong tháng 11 đã góp phần giúp xe tồn kho bán thêm số lượng lớn.

Toyota Land Prado phiên bản 2020 hiện đang bán gần hết trước khi về phiên bản mới 2021

Cộng dồn 10 tháng, Prado bán được 375 xe, tăng 14 % so với cùng kỳ năm ngoái (bán 329 xe). Chiếc SUV Toyota Land Prado hiện được bán ra duy nhất một phiên bản với mức giá là 2,379 tỷ đồng.

10. Honda HR-V: 53 xe

Tăng 2 bậc so với tháng 9, chiếc Crossover cỡ B là Honda HR-V bán được 53 xe trong tháng 10, tăng 24 xe. Cộng dồn 10 tháng đã qua, Honda HR-V bán được 846 xe, giảm 39,26% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 1.393 xe).

Honda HR-V cạnh tranh với Toyota Corolla Cross

Honda HR-V ra mắt khách Việt từ 9/2018, nhưng trải qua thời gian dài vẫn chưa có sự nâng cấp mới.Mẫu xe này có các đối thủ chính là Hyundai Kona, Kia Seltos, Ford EcoSport. Honda HR-V hiện có 3 phiên bản, giá từ 768 triệu đến 871 triệu đồng.

Đình Quý

