Với nhiều tính năng hiện đại và độ tin cậy ấn tượng, những mẫu xe nhỏ gọn phiên bản 2022 dưới đây rất đáng để người mua cân nhắc.

Khi sống trong thành phố, nhiều người sẽ cần một phương tiện nhỏ gọn để di chuyển hàng ngày. Nhờ tính linh hoạt của mình, những chiếc xe nhỏ gọn (compact car) có thể dễ dàng đỗ ở bất cứ đâu. Ngoài ra, do kích thước và tải trọng, xe nhỏ gọn ít ngốn xăng hơn xe crossover. Về phương diện bảo dưỡng, nhiều chiếc xe trong danh sách này đạt độ tin cậy đáng nể và là lựa chọn bền bỉ theo năm tháng.

Trong khi SUV hiện nay đang khá phổ biến, sedan và hatchback nhỏ gọn là sự lựa chọn xe hơi của hàng triệu người, đặc biệt là ở Bắc Mỹ. Trên thực tế, hơn 1,24 triệu xe cỡ nhỏ đã được bán vào năm 2021. Dưới đây là những chiếc xe nhỏ gọn 2022 tốt nhất trên thị trường.

8. Audi A3

Ban đầu Audi cung cấp A3 dưới dạng hatchback, nhưng đã chuyển sang sedan vào năm 2015 và vẫn giữ phong cách thiết kế đó cho đến nay. Audi A3 2022 đi kèm với hệ dẫn động cầu trước cho bản tiêu chuẩn và hệ dẫn động bốn bánh tùy chọn. Cả ba phiên bản A3 — Premium, Prestige và Premium Plus — đều nhận được sức mạnh từ động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0 lít, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm.

Với các tính năng Audi Drive Select của A3, người lái có thể điều chỉnh độ nặng của vô lăng, phản hồi chân ga và các thuộc tính chuyển số bằng cách chọn bất kỳ chế độ Individual, Dynamic, Comfort và Auto. Audi tuyên bố mức đánh giá tiết kiệm nhiên liệu trong thành phố / đường cao tốc ở mức 29/38 mpg (8.11 l/6,19 l/100 km) thể hiện mức tiết kiệm nhiên liệu tăng hơn 25% so với phiên bản ra mắt trước đó.

7. Honda Civic

Honda Civic hội tụ tất cả các yếu tố quan trọng — độ tin cậy, sự thoải mái, thiết kế, khả năng tiết kiệm nhiên liệu — mà người lái xe phải cân nhắc trước khi mua một chiếc xe mới. Honda Civic 2022, hiện có hai kiểu thân xe sedan và hatchback, có sức chứa 5 người và nó chỉ dài hơn 2 inch so với phiên bản những năm trước.

Hai động cơ — 1,5 lít turbo 4 xi-lanh và 2,0 lít 4 xi-lanh — cung cấp năng lượng cho 7 phiên bản khác nhau của mẫu xe Civic mới. Loại trước có công suất 158 ​​mã lực, trong khi loại sau lên đến 180 mã lực. Về mặt an toàn, Civic 2022 đã giành được xếp hạng Top Safety Pick + (TSP +) của IIHS (VIện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Hoa Kì). Điều này có nghĩa là Honda Civic đạt mức độ an toàn cao cho cả người ngồi trên xe, người đi bộ và các phương tiện khác.

6. Toyota Prius Prime

Toyota Prius Prime rất đáng chú ý khi nói đến tiết kiệm xăng. Với tỷ lệ tiết kiệm nhiên liệu 55/53 trong thành phố / đường cao tốc, Prius Prime vượt trội hơn các đối thủ như Kia Niro Plug-In Hybrid. Prius Prime 5 chỗ có ba phiên bản - LE, XLE và Limited - tất cả đều được trang bị động cơ 4 xi-lanh Plug-In Hybrid 1.8L với công suất 121 mã lực và mô men xoắn 142 Nm.

Prius Prime đi kèm với vô lăng giả da và hệ thống treo được điều chỉnh mang đến cho người sử dụng cảm giác lái tuyệt vời.

5. Madza 3

Mazda 3 là chiếc sedan 5 chỗ với mẫu cơ sở là Mazda 3 2.0, sở hữu động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít có công suất 155 mã lực và 203 Nm. Phiên bản cao cấp nhất của xe là Mazda 3 2.5 Turbo Premium Plus, với động cơ 2,5 lít 4 xi-lanh, công suất 277 mã lực và 420 Nm.

Bước vào bên trong Mazda 3, người dùng được chào đón bằng một loạt các tính năng công nghệ cao mang lại sự thoải mái và an toàn tối đa. Nổi bật là ứng dụng MyMazda cho phép chủ sở hữu khóa cửa từ xa và gửi chỉ đường đến Mazda 3. Cho đến nay, chưa có lỗi hay yêu cầu thu hồi nào về chiếc Mazda 3 2022.

4. Nissan LEAF

Một khi nhấn bàn đạp của Nissan LEAF mới, tài xế sẽ đồng ý rằng không có gì giống như cảm giác hồi hộp khi lái một chiếc xe điện 100%. Lái chiếc Nissan nhỏ gọn này qua từng khúc cua và vòng quanh thành phố đem lại cảm giác lái tuyệt vời: êm ái và dễ chịu. Và phần tốt nhất là người dùng không bao giờ phải lo lắng về giá xăng.

Vì Nissan LEAF không sử dụng khí đốt, không có ống xả, vì vậy không phải lo lắng về lượng khí thải. Bộ pin lithium-ion lớn được lắp đặt trên sàn Nissan LEAF cung cấp tất cả năng lượng cần thiết để điều khiển xe.

3. Nissan Sentra

Nissan Sentra 2022 trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít với công suất 149 mã lực. Với động cơ này, người dùng có thể di chuyển 100 km chỉ tốn 6.03 l xăng.

Nissan đã trang bị cho Sentra một trục cân bằng giúp loại bỏ các rung động của động cơ và mang đến cho người lái một chuyến đi êm ái. Ngoài ra còn có phiên bản Xtronic CVT mới được cải tiến có Chế độ thể thao, phù hợp với những người đam mê tốc độ và sức mạnh. Về độ tin cậy, Sentra 2022 đang hoạt động rất tốt, với điểm tin cậy J.D. Power là 85/100.

2. Huyndai Elantra

Hyundai Elantra 2022 là một chiếc sedan nhỏ gọn với 7 phiên bản. Với Elantra, Hyundai thể hiện ưu thế dẫn đầu về phong cách ô tô hiện đại và những cải tiến thông minh. Elantra 5 chỗ mới có màn hình cảm ứng 10,25 inch, lớn nhất trong phân khúc.

Động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít cho công suất 147 mã lực, trong khi phiên bản mạnh mẽ nhất là Elantra N Line, được trang bị động cơ 4 xi-lanh 1,6 lít công suất 201 mã lực. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho tất cả 7 tùy chọn của Elantra là rất tốt. Trong khi Elantra tiêu chuẩn được đánh giá 7,13 l/100 km trong thành phố và 5,47 l/100 km ở đường cao tốc, thì mẫu xe cao cấp Hybrid Blue đạt tới 4,44 l/ 4,20 l trong thành phố / đường cao tốc.

1. Volkswagen Golf GTI

Golf GTI 2022 là chiếc hatchback 5 chỗ có 3 tùy chọn, với phong cách mạnh mẽ nhất là phiên bản 2.0T SE DSG. Đối với nâng cấp năm 2022, Golf GTI được làm lại, với hệ thống treo cải tiến và động cơ mạnh hơn. Volkswagen cũng cập nhật các tính năng thông tin giải trí và an toàn của xe.

Tất cả các phiên bản của Golf GTI 2022 đều có sức mạnh từ động cơ tăng áp 2.0 lít với công suất 241 mã lực và 370 Nm. Cho đến nay, không có hồ sơ khiếu nại hoặc thu hồi nào về Golf GTI được nộp cho Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA), điều đã chứng tỏ độ tin cậy của mẫu xe này.

Theo tienphong

