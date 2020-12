Tiêu thụ ô tô ở Việt Nam tháng 11 đạt kỷ lục của năm nhưng nhiều mẫu xe của Nhật và Mỹ vẫn liên tục nằm trong danh sách “ế ẩm” dù doanh số có tốt hơn tháng trước đó.

1. Toyota Granvia: 1 xe

Trong tháng 11, doanh số của mẫu xe 9 chỗ nhập khẩu từ Nhật đã khá hơn tháng 10 trước đó nhờ bán được 1 xe. Lượng tiêu thụ chỉ đếm trên đầu ngón tay là điều thường thấy ở chiếc MPV cao cấp này kể từ khi ra mắt vào tháng 6 với giá 3,072 tỷ đồng.

Toyota Granvia

Granvia có mức giá đắt thứ 2 trong phân khúc, sau mẫu Toyota Alphard và cũng được coi là chiếc MPV rẻ hơn Alphard. Cộng dồn 11 tháng, mẫu xe mới của Toyota Việt Nam bán được 9 chiếc.

2. Toyota Prado: 1 xe

Cùng bán được 1 xe tương tự “người anh em” Toyota Granvia trong tháng 11 nhưng đây lại là thành tích kém nhất của chiếc SUV cao cấp Toyota Prado trong năm nay.

Toyota Prado

So với tháng trước 10 (bán 10 xe), tháng 11 Toyota Prado bán giảm 90%. Kết quả này kéo Toyota Prado tụt từ vị trí số 6 xuống số 2.

Cộng dồn 11 tháng năm 2020, Toyota Prado bán được 330 xe, giảm 54,1% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 720 xe).

Toyota Land Cruiser Prado 2020 hiện được bán với giá 2,379 tỷ đồng, trang bị động cơ 2.7 lít I4 Dual VVT-I. Xe được đánh giá có thiết kế ấn tượng và trang bị hiện đại, mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải ở mức trung bình 11 lít/100km.

3. Isuzu D-Max: 11 xe

Tụt từ vị trí số 4 lên số 3 trong top 10 xe ế tháng 11 so với tháng 10, nhưng thực tế với 11 xe bán ra lại là kết quả rất tốt với chiếc bán tải Isuzu D-Max, mẫu xe vốn thường xuyên lâm vào tình trạng ế ẩm. Isuzu D-Max đạt tăng trưởng so với tháng 10 là 54,5%.

Isuzu D-Max

Cộng dồn 11 tháng năm 2020, Isuzu D-Max đạt 185 xe bán ra, giảm 48,9% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 362 xe).

Hiện giá giá xe Isuzu D-Max đang bán ra với mức giá niêm yết cho 4 phiên bản là: D-Max LS 1.9 Prestige 4x2 MT giá 595 triệu, D-Max LS 1.9 4x2 AT giá 679 triệu, D-Max LS 1.9 Prestige 4x4 MT giá 750 triệu, D-Max LS Prestige 1.9 4x4 AT giá 759 triệu. Dù không phải xe lắp ráp nhưng hãng vẫn tặng khuyến mại giảm tiền tương đương 50% trước bạ cho khách mua xe đến hết năm.

4. Honda Jazz: 36 xe

Mất hút doanh số kể từ tháng 6, đến tháng 11 Honda Jazz mới có khách mua trở lại, dù con số bán ra rất tốt nhưng chiếc hatchback cỡ B nhà Honda vẫn nằm trong Top xe “bán ế” với 36 chiếc được tiêu thụ.

Cộng dồn 11 tháng năm 2020, Honda Jazz bán được 119 xe, giảm 89,3% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 1114 xe).

Honda Jazz

Honda Jazz bán tại Việt Nam từ tháng 3/2018 với 3 phiên bản giá từ 544 triệu đến 624 triệu đồng. Đây là mẫu xe nhập từ Thái Lan với trang bị động cơ 1.5L công suất 120 mã lực, hộp số tự động CVT, điều hòa tự động, đề nổ thông minh Start-Stop...

5. Suzuki Ciaz: 37 xe

Sau 1 tháng thoát “ế”, đến tháng 11 chiếc sedan cỡ B là Suzuki Ciaz đã trở lại danh sách đáng quên dù mức tiêu thụ tốt nhất trong năm nay, lên tới 37 xe.

Cộng dồn 11 tháng của năm 2020, Suzuki Ciaz bán được 133 xe, giảm tới 88% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 1117 xe).

Suzuki Ciaz

Phiên mới 2020 mới chỉ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 9 với giá bán 529 triệu. Để cạnh tranh với các đối thủ Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mitsubishi Attrage, phiên bản mới của Ciaz thay đổi vẻ ngoài, tút lại độ tinh tế bên trong ở vật liệu ghế và màn hình mới.

Nếu so sánh với phân khúc hạng B trên thị trường, Suzuki Ciaz mới có giá bán khá cạnh tranh, thấp hơn Honda City 1.5 TOP là 70 triệu đồng, thấp hơn 41 triệu đồng khi so với Toyota Vios 1.5 AT NEW (570 triệu đồng) và thấp hơn Huyndai Accent (phiên bản cao nhất) là 13 triệu đồng. Tuy nhiên, phụ tùng đắt đỏ và dịch vụ kém là định kiến lâu này của khách hàng dành cho thương hiệu này và chưa thể cải thiện sớm được.

6. Toyota Avanza: 39 xe

Bán tốt hơn tháng 10 (23 xe) nhưng với 39 xe bán ra trong tháng 11, thứ hạng của Toyota Avanza tụt từ số 8 xuống số 6 trong danh sách xe ế.

Cộng dồn 11 tháng năm 2020, Toyota Avanza đạt 312 xe bán ra ra, giảm 48,6% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 608 xe).

Toyota Avanza

Toyota Avanza có 2 phiên bản bán ở Việt Nam. Bản số sàn hiện có giá 612 triệu, còn bản số tự động là 544 triệu đồng.

7. Ford Tourneo: 39 xe

Sang tháng 11, mẫu MPV cao cấp Ford Tourneo tụt từ vị trí số 9 của tháng 10 xuống vị trí số 7 do bán được 39 xe. So với tháng 10, mẫu xe này đạt tăng trưởng 33,3%.

Cộng dồn 11 tháng năm 2020, Ford Tourneo bán được 275 xe 181 xe, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 181 xe).

Ford Tourneo

Ford Tourneo 2020 hiện bán 2 phiên bản Titanium và Trend đi cùng lựa chọn 5 màu gồm: trắng, nâu, đen, bạc và ghi xám. Mức giá bán lần lượt là 999 triệu đồng cho bản Trend và 1,069 tỷ đồng cho bản Titanium (đã bao gồm VAT).

8. Isuzu mu-X: 57 xe

Sau 2 tháng vắng mặt trong bảng danh sách 10 xe ế, mẫu Isuzu mu-X đã trở lại trong tháng 11 với 57 xe. Đây là mức tiêu thụ tốt nhất trong 11 tháng đã qua của Isuzu mu-X nhờ chính sách hỗ trợ đến 50% phí trước bạ cho khách mua xe dù đây là mẫu nhập khẩu.

Cộng dồn 11 tháng năm 2020, Isuzu mu-X bán 475 xe, giảm nhẹ 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 505 xe).

Isuzu mu-X

Isuzu Mu-X hiện bán 3 phiên bản đã ra mắt từ 2016 đến nay chưa nâng cấp, gồm: Isuzu mu-X B7 1.9 4x2 MT giá 779 triệu đồng, Isuzu mu-X PRESTIGE 1.9 giá 930 triệu đồng, và Isuzu mu-X PRESTIGE 3.0 giá 1,12 tỷ đồng. Ngoài ra, Isuzu Mu-X mới có thêm bản Limited 1.9AT 4x2 với giá 990 triệu đồng.

9. Toyota Land Cruiser: 74 xe

Tháng 11, Toyota Land Cruiser bán được tới 74 xe, tăng trưởng 174% so với tháng trước đó. Nhưng vẫn nằm trong Top xe bán ế.

Cộng dồn 11 tháng năm 2020, Toyota Land Cruiser bán 269 xe, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 215 xe).

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser hiện có giá hơn 4 tỷ đồng, đắt thứ 2 trong số các xe Toyota bán chính hãng ở Việt Nam. Doanh số của Land Cruiser lâu nay vẫn “bình ổn” ở mức trên trên chục xe/tháng.

10. Ford Explorer: 86 xe

So với năm 2019, năm 2020 mẫu SUV cỡ lớn Ford Explorer ít rơi vào danh sách bán ế nhờ lượng tiêu thụ khá tốt. Tuy nhiên, trong tháng 11, hãng Ford bán được 86 xe Explorer và chưa đủ để thoát danh sách đáng quên này.

Cộng dồn 11 tháng của năm 2020, Ford Explorer bán được 1.083 xe, tăng trưởng 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 801 xe).

Ford Explorer

Mẫu SUV cao cấp Ford Explorer ra mắt thị trường ô tô Việt lần đầu vào năm 2016, thuộc thế hệ thứ 5. Hiện tại, Ford Explorer chỉ phân phối ra thị trường 1 phiên bản nhập khẩu duy nhất. Đây là bản nâng cấp của thế hệ thứ 5, là phiên bản Limited nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Cuối tháng 2/2020, Ford Việt Nam cũng điều chỉnh lại giá bán của mẫu SUV này, từ 2,268 tỷ đồng xuống còn 1,999 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, giá xe giảm chỉ còn 1,9 tỷ đồng.

Đình Quý

Bạn có trải nghiệm gì về những chiếc ô tô của mình? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!