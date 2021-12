Top xe bán chậm tháng 11 vẫn góp mặt nhiều mẫu xe quen thuộc. Trong khi hầu hết các xe đều ít nhiều có tăng trưởng thì Toyota Avanza vẫn chạm đáy với chỉ 1 xe bán ra.

Số liệu bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam) vừa công bố, trong tháng 11 tổng doanh số toàn thị trường xe đạt 38.656 xe tăng gần 30% so với tháng 10.

Trong khi toàn thị trường chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì nhiều mẫu xe ế ẩm với doanh số vỏn vẹn chỉ vài chiếc được bán ra.

Toyota Avanza: 1 xe

Đứng ở vị trí đầu bảng là Toyota Avanza chỉ vỏn vẹn 1 xe được bán ra trong tháng 11. Trước đó, tháng 10, Avanza còn có doanh số bằng 0.

Toyota Avanza tiếp tục chạm đáy với chỉ 1 xe bán ra trong tháng 11/2021.

Avanza ra mắt khách hàng Việt lần đầu tiên vào năm 2018. Trải qua hơn 3 năm tồn tại, thị phần và doanh số của Avaza dần bị thu hẹp khiến mẫu xe Toyota 7 chỗ này liên tục góp mặt trong Top 10 ô tô bán ế nhất Việt Nam hàng tháng. Nhiều thông tin đồn đoán cho rằng, Toyota Avanza sắp tới có thể bị khai tử trên thị trường Việt.

Toyota Avanza hiện được bán với hai phiên bản có giá dao động từ 544-612 triệu đồng.

Toyota Land Cruiser: 6 xe

Vị trí thứ hai là Land Cruiser với 6 xe đến tay khách hàng. Con số này giảm 73% so với tháng trước đạt 23 xe. Tổng doanh số 11 tháng qua của mẫu xe này là 244 xe.

Toyota Land Cruiser: 6 xe.

Đây là một trong những mẫu xe thuộc hàng “đắt đỏ” của Toyota, do đó con số bán ra hàng tháng cũng không nhiều hơn so với các dòng xe có doanh số khiêm tốn khác.

Toyota Land Cruiser chỉ bán ra một phiên bản tại Việt Nam, giá 4,06 tỷ đồng. Riêng màu trắng ngọc trai, giá xe tăng thêm 11 triệu đồng. Mức giá hơn 4 tỷ đồng của Toyota Land Cruiser chạm đến ngưỡng những mẫu SUV cỡ E hạng sang như BMW X5 giá 4,3 tỷ đồng, Volvo XC90 4,6 tỷ, Mercedes GLE 4,4 tỷ.

Ford Tourneo: 7 xe

Tháng 11, Ford Tourneo có doanh số chỉ 7 xe được bán ra, cộng dồn 11 tháng của năm 2021 đạt 163 xe. Mẫu Ford Tourneo từng được Ford Việt Nam công bố dừng sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Nhiều thông tin cho rằng Tourneo ngưng bán là do doanh số thấp tại thị trường Việt Nam.

Ford Tourneo: 7 xe.

Ford Tourneo có 2 phiên bản gồm Trend và Titanium với giá dao động từ 999-1.069 triệu đồng.

Suzuki Ciaz: 8 xe

Doanh số tăng khiêm tốn chỉ 5 xe so với tháng trước đạt 3 xe bán ra chỉ giúp Suzuki Ciaz xuống đứng thứ 4 top xe bán ế.

Suzuki Ciaz: 8 xe

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, Suzuki Ciaz đạt chỉ 323 xe bán ra thị trường. Giữa tháng 11, hãng xe Nhật thông báo hết hàng và tạm ngưng phân phối mẫu sedan cỡ B này. Hãng không phản hồi về thông tin tạm ngừng tới bao giờ.

Toyota Alphard: 15 xe

Mẫu xe ế ẩm tiếp theo của nhà Toyota là Alphard với chỉ 15 xe bán ra trong tháng 11, giảm 50% so với tháng trước đạt 30 xe.

Toyota Alphard: 15 xe

Tổng doanh số của mẫu xe này 11 tháng qua là 89 xe.

Toyota Việt Nam hiện bán Alphard bản 2021 với 2 lựa chọn: màu trắng giá 4,227 tỷ đồng và các màu còn lại giá 4,219 tỷ đồng.

Isuzu mu-X và Honda Accord: 16 xe

Isuzu mu-X và Honda Accord đều có doanh số 16 xe bán ra thị trường trong tháng 11. Hai mẫu xe này đều quá quen thuộc trong top xe bán ế hàng tháng.

Isuzu Mu-X là mẫu SUV đa dụng vừa được nâng cấp và ra mắt vào tháng 8 năm nay. Ba phiên bản mới bao gồm Isuzu Mux B7 1.9 MT 4×2, Prestige 1.9 AT 4×2 và Prestige 3.0 AT 4×4 với giá bán từ 820 triệu đến 1,120 tỷ đồng.

Mẫu sedan cỡ D, Honda Accord khó được lòng khách hàng là mức giá khá cao. Hiện nay Accord đang bán với giá 1,319-1,329 tỉ đồng.

Isuzu D-Max: 53 xe

Tháng 11, Isuzu D-Max đạt 53 xe bán ra thị trường, tăng 39% so với tháng trước đạt 38 xe. Dù vậy chiếc bán tải nhà Isuzu cũng không thoát khỏi top xe bán ế nhất thị trường tháng qua. Cộng dồn 11 tháng, Isuzu D-Max bán được 182 xe được giao đến tay khách hàng.

Isuzu D-Max: 53 xe.

Isuzu D-Max hiện đang bán thế hệ mới, được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam từ tháng 4 /2021giá dao động từ 630-850 triệu đồng.

Suzuki Swift: 70 xe

Có 70 xe Suzuki Swift được bán ra trong tháng 11, tăng 6 xe so với tháng trước đạt 64 xe. Cộng dồn 11 tháng có 484 chiếc Suzuki Swift giao đến tay khách hàng.

Swift là mẫu xe được định vị nằm ở phân khúc B hatback, với ưu điểm là ngoại hình bắt mắt, nhỏ gọn, cảm giác lái tốt trong phân khúc.

Tuy nhiên, do giá bán cao, không gian nhỏ hẹp và hệ thống các âm chưa tốt đi cùng treo sau cứng khiến cho Swift chưa được ưa chuộng tại Việt Nam.

Mazda 6: 105 xe

Dù tăng trưởng gần gấp đôi doanh số so với tháng trước nhưng với vỏn chỉ 105 xe bán ra trong tháng 11, khiến Mazda6 dính top xe bán ế nhất thị trường. Cộng dồn 11 tháng qua có 898 xe Mazda 6 xuất xưởng.

Mazda 6: 105 xe

Mazda 6 2021 đang được phân phối với 3 phiên bản: New Mazda 6 2.0L Luxury giá niêm yết 889 triệu đồng, New Mazda 6 2.0L Premium có giá niêm yết 949 triệu đồng, và New Mazda 6 2.5L Signature Premium có giá niêm yết 1,049 tỷ.

Y Nhụy

