Phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam vừa thêm sôi động khi mẫu Mitsubishi Xpander nâng cấp bản lắp ráp thành phiên bản đặc biệt có thêm một số trang bị hiện đại, nhằm gia tăng cách biệt với đối thủ Suzuki Ertiga có giá rẻ hơn.

Trong 2 năm trở lại đây, phân khúc MPV cỡ nhỏ được đánh giá tăng trưởng mạnh nhất tại Việt Nam, với việc mẫu Mitsubishi Xpander liên tục lọt top xe bán chạy. Trong khi đó, phân khúc này hiện chỉ có 3 mẫu xe gồm Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga và Toyota Avanza.

Dựa trên lượng bán và tốc độ cập nhật phiên bản, nếu như Toyota Avanza dần bị loại khỏi cuộc chơi vì tốc độ tiêu thụ ngày càng chậm, liên tục lọt top xe ế, thì ở chiều ngược lại, Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga rất chịu khó tung phiên bản nâng cấp, dù mức độ khác biệt so với bản cũ không quá nhiều nhưng cũng góp phần tạo sự mới mẻ cho khách hàng.

Mới nhất, ngày 6/9, Mitsubishi Motors Việt Nam ra thông báo bắt đầu bán phiên bản đặc biệt của chiếc Xpander lắp ráp trong nước với giá không đổi 630 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander bản đặc biệt có thêm tem dán miễn phí cho khách mua

Suzuki Ertiga Sport có ngoại hình già dặn, ít điểm nhấn

Liệu phiên bản mới của Mitsubishi Xpander sẽ giúp tăng thêm khoảng cách thị phần với đối thủ Suzuki Ertiga, vốn có giá bán rẻ hơn? Chúng ta cùng phân tích dựa vào những so sánh trên phiên bản cao cấp nhất của hai mẫu xe này.

Xpander đắt hơn 70 triệu nhưng tiện nghi chỉ tương đương Ertiga

Trong lần nâng cấp mới của Xpander, hãng Mitsubishi đã có nâng cấp đáng chú ý trong nội thất. Màn hình giải trí trung tâm của Xpander phiên bản đặc biệt đã nâng cấp kích thước từ 7 inch lên 10 inch, giúp dễ quan sát hình ảnh hiển thị từ camera 360 độ.

Nội thất Mitsubishi Xpander bản đặc biệt

Nội thất Suzuki Ertiga bản Sport

Trong khi đó, đối thủ Suzuki Ertiga sau lần ra mắt thế hệ mới hồi cuối tháng 6/2019 đã tiến hành làm mới sản phẩm bằng phiên bản Suzuki Ertiga Sport, bán từ đầu tháng 05/2020.

Với giá 560 triệu đồng, Suzuki Ertiga Sport rẻ hơn Mitsubishi Xpander bản đặc biệt tới 70 triệu đồng. Về cơ bản, Suzuki Ertiga Sport không khác biệt so với bản Limited trước đó (giá 555 triệu đồng), chỉ bổ sung thêm công nghệ an toàn còn thiếu. Do đó, các trang bị tiện nghi vẫn như cũ.

Cả hai mẫu xe đều có điểm chung là sở hữu màn hình 10 inch cho phép ghép nối với thiết bị di động thông qua qua Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa 2 giàn lạnh, với 4 cửa gió cho hàng ghế thứ 2, vô lăng tích nút bấm, gương gập điện chỉnh điện, ổ cắm điện 12V cho cả 3 hàng ghế...

Mitsubishi Xpander bản đặc biệt có thêm màn hình 10 inch và camera 360 độ

Màn hình Suzuki Ertiga là loại 10 inch và có sẵn kết nối Apple CarPlay và Android Auto giống Xpander.

Mặc dù Mitsubishi Xpander sở hữu nội thất bọc da, nút bấm đàm thoại không dây và cruise control (kiểm soát hành trình) trên vô-lăng, trong khi Suzuki Ertiga Sport dùng ghế nỉ và phím chỉnh âm thanh trên vô-lăng, nhưng lại trông xịn sò hơn khi có tính năng điều hòa tự động, vô-lăng và bệ trung tâm ốp gỗ bóng.

Có thể nói, về mặt tiện nghi, hai đối thủ đều có những điểm hơn và kém nhau, ví như “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Ngoại hình Xpander trẻ trung, Ertiga già dặn

Cả Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga Sport hiện tại đều là thiết kế mới nhất của hai hãng xe Nhật Bản. Mitsubishi Xpander theo ngôn ngữ Dynamic Shield, hướng đến sự trẻ trung, cá tính. Với Suzuki Ertiga là nét hiện đại pha chút già dặn.

Phía đầu xe của Mitsubishi Xpander nổi bật nhờ bộ lưới tản nhiệt thiết kế với 2 thanh nan crôm lớn. Cụm đèn chiếu sáng trước dạng tầng tách biệt chế độ pha/cos, dùng công nghệ LED. La-zăng của Xpander dùng kích thước 16 inch 5 chấu đơn, kiểu phay bóng 2 tông màu trông hiện đại. Phía đuôi tạo điểm nhấn nhờ cụm đèn hậu LED hình chữ L.

Bên cạnh đó, điểm mới trên phiên bản đặc biệt của Xpander là khách mua sẽ được lựa chọn sẵn 1 trong 5 bộ decal trang trí ngoại thất, thay vì phải tự bỏ tiền làm bên ngoài.

Ở chiều ngược lại, đối thủ Suzuki Ertiga Sport sở hữu gương mặt mang cảm giác hơi lành, thậm chí là già dặn vì thiếu đường nét sắc xảo, tạo điểm nhấn. Xe vẫn sử dụng cụm đèn pha/cos Halogen thấu kính, không có đèn định vị ban ngày. La-zăng dùng loại 15 inch 6 chấu, phay bóng 2 màu tương tự đối thủ Xpander. Phía đuôi, đèn hậu thiết kế hình chữ L khá giống Xpander nhưng thiếu cánh gió trên cao.

Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga có nét tương đồng thiết kế phía đuôi, nhất là ở cụm đèn hậu.

Về kích thước dài x rộng x cao, Mitsubishi Xpander bản đặc biệt nhỉnh hơn một chút với thông số lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.730 (mm), còn trên Suzuki Ertiga Sport là 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm). Chiều dài cơ sở của Mitsubishi Xpander là 2.775 mm, trong khi Suzuki Ertiga Sport là 2.740 mm. Mặc dù vậy bán kính vòng quay tối thiểu của hai mẫu xe này tương đương nhau là 5,2 mét.

Như vậy, ngoại hình hai mẫu xe trên khá khác biệt phong cách. Trong khi Mitsubishi Xpander tận dụng rất tốt phong cách thiết kế trẻ, khỏe tương tự dải sản phẩm mới như Pajero Sport, Outlander thì Suzuki Ertiga Sport lại khá bảo thủ, chưa thực sự thay đổi triệt để phóng cách già cỗi vốn bị chê nhiều từ thế hệ cũ.

Suzuki Ertiga Sport tiết kiệm, Mitsubishi Xpander tăng độ an toàn

Các phiên bản hiện tại của Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga Sport đều giữ nguyên động cơ, hộp số và hệ dẫn động cầu trước như lúc mới ra mắt. Cùng sử dụng dẫn động cầu trước, hộp số tự động 4 cấp và động cơ xăng 1.5L, nhưng hai chiếc MPV này có sự khác biệt tương đối về khả năng vận hành.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Mitsubishi Xpander bản đặc biệt vẫn duy trì công suất cực đại 103 mã lực, mô-men xoắn lớn nhất 141 Nm tại vòng tua máy 4.000 v/p. Đối thủ Suzuki Ertiga Sport có công suất tương đương, nhưng lực mô-men xoắn lớn nhất ít hơn, ở mức 138 Nm tại vòng tua máy 4.400 v/p. Bù lại, trọng lượng không tải của Ertiga là 1.130 kg, nhẹ hơn so với mức 1.250 kg của Xpander.

Do đó, về lý thuyết, Xpander tăng tốc tốt hơn Ertiga khi đạt đủ vòng tua máy. Bù lại Ertiga có mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp nhỉnh hơn so với Xpander (mức tiêu thụ Ertiga Sport là 5,95 lít/100km trong khi ở Xpander đặc biệt là 6,2 lít/100km).

Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertigacó sức mạnh tương đương, khác nhau về trang bị an toàn

Cả hai mẫu xe đều có các trang bị an toàn tiêu chuẩn tương đương nhau gồm 2 túi khí, phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi. Tuy nhiên, với sự nâng cấp mới nhất, Mitsubishi Xpander bản đặc biệt đã gia tăng yếu tố an toàn hơn so với Suzuki Ertiga Sport.

Cụ thể, Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt có thêm camera 360 độ giúp người lái mở rộng tầm nhìn, giảm thiểu điểm mù và nguy cơ va chạm khi lùi xe. Tính năng này kết hợp với màn hình 10 inch mới khá hiệu quả cho người dùng.

Kết luận

Sau khi ra mắt phiên bản đặc biệt Xpander tăng thêm trang bị, nhà phân phối Mitsubishi Motors Việt Nam đồng thời áp dụng khuyến mại trong tháng 9, hỗ trợ 50% phí trước bạ và bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Chế độ bảo hành vẫn là 3 năm hoặc 100.000 km.

Trong khi đó, bên cạnh áp dụng chính sách bảo hành động cơ và hộp số lên thành 05 năm hoặc 150.000 km, khách mua Suzuki Ertiga Sport hiện còn được giảm giá tối đa 20 triệu đồng tùy đại lý.

Như vậy, sau khi đã trừ đi các khuyến mại trong tháng 9 thì Mitsubishi Xpander bản đặc biệt chỉ còn đắt hơn Suzuki Ertiga Sport khoảng 50 triệu đồng. Suy tính một cách thực dụng, mua Xpander vẫn có lợi hơn bởi nếu Ertiga Sport nâng cấp thêm cruise control, camera 360 độ, ghế bọc da giống đối thủ cũng khá tốn kém.

Bù lại, ưu thế vận hành tiết kiệm xăng, thời gian bảo hành dài hơn của Suzuki Ertiga Sport sẽ là lựa chọn hợp lý đối với người dùng mua xe làm dịch vụ.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt lắp ráp trong nước và Suzuki Ertiga Sport nhập khẩu Indonesia

Đình Quý

