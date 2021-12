Dù tụt giảm doanh số đến gần 19% so với tháng trước nhưng Ford Ranger vẫn là cái tên không dễ để các đối thủ khác lật đổ ở phân khúc xe bán tải.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 11/2021 đạt 38.656 xe, bao gồm 27.764 xe du lịch; 10.280 xe thương mại và 612 xe chuyên dụng. Lượng xe bán ra trong tháng 11 tăng 29,7% so với tháng trước.

Trong khi tất cả các phân khúc xe đều có sự tăng trưởng 2 con số thì riêng phân khúc xe bán tải lại tụt lùi khi tổng doanh số chỉ đạt 3.404 chiếc, giảm 9,2% so với tháng 10 (tiêu thụ 3.748 xe). Trong đó "vua bán tải" Ford Ranger giảm nhiều nhất tới gần 500 chiếc trong tháng vừa qua.

Doanh số 3 tháng gần đây của các mẫu xe bán tải

Tuy có giảm doanh số đáng kể nhưng Ranger vẫn "chiễm chệ" ở top 1 một cách tuyệt đối, các đối thủ khác dù có doanh số tăng trưởng cao cũng vẫn còn một khoảng cách rất xa mới tiệm cận được vị trí này. Thứ hạng các mẫu xe bán tải trong tháng 11 không có sự thay đổi so với tháng trước.

Dưới đây là doanh số cụ thể của 5 mẫu xe bán tải trong tháng 11/2021:

1. Ford Ranger: 2.102 chiếc

Kết thúc tháng 11, Ford Ranger bán được 2.102 chiếc, giảm gần 19% so với tháng 10 (với 2.583 chiếc). Tuy vậy, doanh số của "vua bán tải" vẫn chiếm hơn 60% tổng doanh số của tất cả các mẫu xe trong phân khúc cộng lại. Cộng dồn 11 tháng đã qua, Ford Ranger bán được 14.461 chiếc và là mẫu xe bán chạy nhất của Ford Việt Nam.

Ford Ranger không dể để bị lật đổ ở phân khúc xe bán tải.

Ford Ranger đã được chuyển về lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 6/2021 gồm các phiên bản: XL, XLS, LTD và Wildtrak giá 616-925 triệu đồng.

Riêng bản XLS (cả MT và AT, giá lần lượt 630 triệu và 650 triệu đồng) vẫn duy trì nhập khẩu từ Thái Lan để bán song song với các phiên bản lắp ráp. Thông số các phiên bản lắp ráp không thay đổi so với xe nhập khẩu, nhưng nhà phân phối sẽ chủ động được nguồn cung hơn trước.

2. Toyota Hilux: 712 chiếc

So với doanh số của thán 10 là 607 chiếc, Toyota Hilux bán được đã đạt 712 chiếc trong tháng 11, tăng 17,3%. Doanh số này giúp mẫu bán tải của Toyota tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc và bỏ khá xa đối thủ đồng hương là Mitsubishi Triton. Lũy kế từ đầu năm, Hilux bán được 4.118 chiếc.

Toyota Hilux

Toyota Việt Nam đã giới thiệu mẫu bán tải Hilux phiên bản 2020 ra thị trường từ tháng 8/2020 và duy trì đến nay với 4 phiên bản. Ở phiên bản mới, Hilux đắt nhất ở mức 913-921 triệu và rẻ nhất 628-636 triệu. Mức tăng cao nhất thuộc về bản 2.8 4x4 AT Adventure, thay thế bản 2.8G 4x4 AT, tăng 35-43 triệu.

3. Mitsubishi Triton: 411 chiếc

Với 411 chiếc bán ra trong tháng 11, doanh số của Triton chỉ tăng khá khiêm tốn là 11 chiếc, tương ứng tăng 2,8%. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, Mitsubishi Triton bán được tổng cộng 2.708 chiếc, cũng xếp thứ 3 phân khúc.

Mitsubishi Triton

Mitsubishi Triton 2021 đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 phiên bản, giá bán dao động từ 555 đến 865 triệu đồng.

4. Mazda BT-50: 125 chiếc

Kết thúc tháng 11 vừa qua, Mazda BT-50 bán được 125 chiếc, tăng vỏn vẹn 5 xe so với tháng 10, tương tứng tăng 4,1%. Cộng dồn 10 tháng đã qua, Mazda BT-50 bán được 1.158 chiếc.

Mazda BT-50 thế hệ mới

Cuối tháng 8 vừa qua, thế hệ mới All New Mazda BT-50 đã chính thức ra mắt và tiếp tục có 4 lựa chọn phiên bản là 1.9 Premium (4x4); 1.9 Luxury (4x2); 1.9 AT (4x2) và 1.9 MT (4x2), giá bán từ 659 triệu.

5. Isuzu D-Max: 53 chiếc

Kết quả bán hàng tháng 11 của Isuzu D-Max được coi là tốt nhất từ đầu năm đến nay với 53 chiếc, tăng 15 chiếc (tương ứng tăng 39,4%) so với tháng 10. Doanh số luỹ kế 11 tháng đầu năm, D-Max bán được 182 chiếc. Tuy vậy, doanh số trên vẫn là quá ít để đưa mẫu xe này thoát khỏi vị trí cuối cùng của phân khúc.

Isuzu D-Max thế hệ mới

Isuzu D-Max thế hệ mới được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với 3 phiên bản thay vì 4 bản như trước từ tháng 4. Giá dao động từ 630-850 triệu đồng. So với thế hệ cũ, Isuzu D-Max bị chê bởi giá bán đắt, tăng cả trăm triệu so với trước đây nên sẽ khó cạnh tranh so với các đối thủ mạnh khác.

Hoàng Hiệp

